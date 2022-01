Ο Πρόεδρος ΟΕΛΜΕΚ μιλά για την β΄ εξεταστική περίοδο στα λύκεια και για το 'test to stay'

Την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινά η δεύτερη εξεταστική περίοδος για τους μαθητές του λυκείου, είπε, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ Κώστας Χατζησάββας, προσθέτοντας ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα σε εκκρεμότητες όσον αφορά το πρόγραμμα των μαθητών. Σημείωσε επίσης ότι η οργάνωση διατηρεί τις επιφυλάξεις της για το "test to stay".

«Αναμένουμε το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει όσο πιο σύντομα γίνεται, έτσι ώστε να βρει κάποιες λύσεις με στόχο να μην υπάρχουν μαθητές που να δίνουν δύο μαθήματα την ίδια ημέρα», ανέφερε.

Είπε ότι η οργάνωση είναι σε επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν κάποιες εισηγήσεις και έχουμε και εμείς ενημερώσει το Υπουργείο Παιδείας ότι σε κάποιες συγκεκριμένες εισηγήσεις δεν είμαστε αρνητικοί προκειμένου να διευκολυνθούν και τα παιδιά αλλά να υπάρχει και κάποια αποσυμπίεση στα λύκεια, τη δύσκολη τούτη περίοδο, ειδικά την ερχόμενη εβδομάδα».



Υγειονομικό μέτρο "test to stay"



Σε ερώτηση για το πως κρίνουν την μέχρι στιγμής εφαρμογή του μέτρου "test to stay" και γενικά τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ο κ. Χατζησάββας είπε ότι το θέμα της πανδημίας συνεχίζει να υπάρχει.



«Εφαρμόζονται τα υγειονομικά πρωτόκολλα και οπωσδήποτε για να υλοποιηθούν αυτά επωμίζονται πάρα πολλά καθήκοντα οι εκπαιδευτικοί που έχουν σχέση με καθήκοντα νοσηλευτών», ανέφερε. Εφαρμόζεται επίσης, πρόσθεσε, «το υγειονομικό μέτρο "test to stay"».

Πρέπει να πω, σημείωσε, «ότι όσον αφορά τουλάχιστον τη διαδικασία φαίνεται να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά τις απαιτήσεις που υπήρχαν αρχικά για να αναλάβουν και αυτό το καθήκον οι εκπαιδευτικοί».



Το μέτρο αυτό, συνέχισε ο κ. Χατζησάββας, εφαρμόζεται σε σχολεία τα οποία επιλέγει το Υπουργείο Υγείας, Δημοτικά και Γυμνάσια.



«Αρχίζει στις 7 και τελειώνει μέχρι τις 8 και υπάρχει σύσταση ειδικά για τα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης, οι μαθητές εκεί να πηγαίνουν από τις 7 μέχρι τις 7.30 για να μην χάνουν άλλο διδακτικό χρόνο», εξήγησε.

Βλέπουμε, ανέφερε, «ότι δεν εμπλέκονται οι εκπαιδευτικοί». Ήταν, πρόσθεσε, «ένα από τα αιτήματα μας και το τονίζω όσον αφορά τη διαδικασία, διότι πραγματικά έχουν φτάσει πλέον στα όρια τους (οι εκπαιδευτικοί) και δεν αντέχουν περισσότερα καθήκοντα ειδικά σε θέματα που έχουν σχέση με την υλοποίηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων».



Όπως είπε, για το μέτρο όμως γενικότερα επί της ουσίας, «ως Οργάνωση διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας και τους προβληματισμούς μας από την στιγμή που το ζήτημα τούτο έχει να κάνει με θέματα υγείας και βλέπουμε ότι κάθε νύχτα από τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας ότι οι μαθητές ,οι στενές επαφές, όταν γίνεται το rapid test προκύπτει αριθμός παιδιών, που στο τέλος της ημέρας, εξελίσσονται σε κρούσματα».



«Για παράδειγμα όπως εψές είδαμε σε ένα έλεγχο που έγινε 2.100 περίπου στενές επαφές μαθητών, - και φαίνεται ότι είναι για παιδιά δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης-, προέκυψαν 28 κρούσματα», ανέφερε. Κατά συνέπεια, πρόσθεσε, «οι ανησυχίες μας επαληθεύονται υπό την έννοια ότι αυτά τα παιδιά το προηγούμενο 48ώρο κυκλοφορούσαν ελεύθερα μέσα στα σχολεία και άρα υφίσταται αυτός ο κίνδυνος να διασπείρουν τον ιό σε συμμαθητές τους, σε εκπαιδευτικούς τους και πρωτίστως σε εκείνους που αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα υγείας».



Ευρεία σύσκεψη τη Δευτέρα

Ο κ. Χατζησάββας ανέφερε, επίσης, ότι την ερχόμενη Δευτέρα, στις 3 το απόγευμα, θα γίνει η ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου θα παρευρίσκονται οι Υπουργοί Υγείας και Παιδείας και θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, οι Συνομοσπονδίες Γονέων, κτλ.



«Θα υποβάλουμε και εκεί κάποιες απορίες, κάποια ερωτήματα ή κάποιες εισηγήσεις και θα δούμε στη συνέχεια τι θα προκύψει», είπε.

Θέση της ΟΕΛΜΕΚ και ως εκπαιδευτικοί γενικότερα, σημείωσε, «είναι ναι, λειτουργία των σχολείων μας, αλλά πάνω απ΄ όλα η ασφάλεια και η υγεία, χωρίς να υπάρχει η παραμικρή έκπτωση σε θέματα υγείας και βλέπουμε ότι από τις πολλές προσπάθειες πραγματικά των εκπαιδευτικών, ειδικά εκείνων που έχουν την ευθύνη της διαδικασίας ιχνηλάτησης, γίνεται τεράστια δουλειά και πρέπει να πω ότι οφείλονται σε τεράστιο βαθμό το γεγονός ότι τα σχολεία μας λειτουργούν κανονικά , - ναι απουσιάζουν μαθητές-, από τα καθήκοντα τα οποία έχουν αναλάβει οι συνάδελφοι καθηγητές».



Ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ είπε ότι ευελπιστούν να υπάρξει μείωση των κρουσμάτων και να ολοκληρωθεί η σχολική χρονιά με τα καλύτερα αποτελέσματα.



«Υπάρχουν βεβαίως αρκετοί αριθμοί μαθητών που απουσιάζουν αυτή την στιγμή από τα σχολεία είτε διότι είναι κρούσματα είτε διότι είναι στενές επαφές και επιλέγουν να παραμείνουν στο σπίτι τους παρά να εφαρμόσουν αυτό το υγειονομικό μέτρο "test to stay". Έχουν το δικαίωμα να το πράξουν αυτό», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ