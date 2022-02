Η LOUIS TRAVEL εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος πωλήσεων της Royal Caribbean

Η LOUIS TRAVEL, μέλος του Ομίλου Louis, πρωτοπόρου στον τομέα της κρουαζιέρας, ανακοινώνει ότι έχει επιλεγεί ως Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος Πωλήσεων (Preferred Sales Representative) για προώθηση και πώληση στην κυπριακή αγορά των διεθνούς φήμης κρουαζιέρων της Royal Caribbean International.

Η πολυετής εμπειρία του Ομίλου Louis στις κρουαζιέρες και η συνεργασία με μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες κρουαζιέρων παγκοσμίως, την Royal Caribbean, προσφέρει την εγγύηση για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κυπριακού ταξιδιωτικού κοινού και τις καλύτερες κρουαζιέρες.



Φέτος η Royal Caribbean θα πραγματοποιήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κρουαζιέρες από Λεμεσό. Συγκεκριμένα, το εντυπωσιακό κρουαζιερόπλοιο Rhapsody of the Seas θα πραγματοποιεί εβδομαδιαίες κρουαζιέρες τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο στα κοσμοπολίτικα νησιά Ρόδο, Μύκονο και Σαντορίνη, την Αθήνα, καθώς και τη Χάιφα στο γειτονικό μας Ισραήλ. Θα επανέλθει το 2023 με επίσης εβδομαδιαία δρομολόγια από τον Μάιο μέχρι και τον Αύγουστο.

Το Rhapsody of the Seas προσφέρει στους επιβάτες του μια ανεπανάληπτη αίσθηση άνεσης και πολυτέλειας. Διαθέτει 11 καταστρώματα με πολυάριθμες επιλογές για δραστηριότητες και διασκέδαση, ποικιλία μπαρ και σαλονιών, θέατρο, καζίνο, υπερσύγχρονο Day Spa και Fitness Centre, τοίχο αναρρίχησης, μίνι γκολφ, ειδικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά και πολλές άλλες υπηρεσίες που εγγυώνται αξέχαστες εμπειρίες στους ταξιδιώτες.



«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που μια κορυφαία εταιρεία διεθνούς εμβέλειας όπως η Royal Caribbean International επέλεξε την LOUIS TRAVEL για να προσφέρει τις υπηρεσίες της στο κυπριακό κοινό. Οι κρουαζιέρες από Λεμεσό θα προσφέρουν μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες προσαρμοσμένες στις προτιμήσεις των Κυπρίων ταξιδιωτών με ειδικό πρόγραμμα ψυχαγωγίας, τοπικές και διεθνείς γεύσεις, καθώς και γραπτή καθημερινή ενημέρωση για το πρόγραμμα δραστηριοτήτων στα Ελληνικά», ανέφερε ο Πάμπος Χαραλάμπους, Γενικός Διευθυντής της LOUIS TRAVEL.



Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, επικοινωνήστε με το Παγκύπριο Κέντρο τηλεξυπηρέτησης της LOUIS TRAVEL στο 77 77 85 55, το οποίο λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή από τις 09:00 μέχρι τις 17:00. Το έμπειρο προσωπικό της LOUIS TRAVEL θα χαρεί να σας εξυπηρετήσει, βοηθώντας σας να επιλέξετε το κατάλληλο πακέτο κράτησης στις κρουαζιέρες της Royal Caribbean.