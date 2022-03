Οργισμένες Ρωσίδες μητέρες κατά Πούτιν: «Χρησιμοποιείτε τους γιους μας ως τροφή για τα κανόνια»

Με αυτή τη φράση Ρωσίδες μητέρες ξεσπούν εναντίον του κυνερνήτη του Kuzbass Σεργκέι Τσιλέφ, όταν ο ίδιος παραδέχεται ότι κάποιοι από τους γιους των γυναικών πήγαν στον πόλεμο «απροετοίμαστοι».

«Μας έχετε εξαπατήσει», φωνάζουν οργισμένες κατηγορώντας ευθέως τον Ρώσο πρόεδρο Βαλντιμίρ Πούτιν ότι έστειλε τα παιδιά τους στην πρώτη γραμμή, γνωρίζοντας ότι θα πεθάνουν.

🔴Angry Russian mothers have accused Vladimir Putin of deploying their sons as "cannon fodder" in his invasion of Ukraine



