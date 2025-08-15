Βάζει «κόκκινες γραμμές» στις διαπραγματεύσεις ο Τατάρ – «Τουρκική παρουσία στο νησί ή καμία συμφωνία»

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, στην ομιλία του ο Τ/κ ηγέτης είπε ότι δεν θα ξεχάσουν ποτέ το παρελθόν και τους «μάρτυρες» και θα τους θυμούνται πάντα.

“Έγιναν σφαγές στην Κύπρο από το 1955”, υποστήριξε, «και η διεθνής κοινότητα ήταν θεατής της βαρβαρότητας εκείνης της περιόδου». Επανέλαβε τον τουρκικό ισχυρισμό περί «ειρηνευτικής επιχείρησης στην Κύπρο» στις 20 Ιουλίου 1974 και είπε ότι «ήταν πάντα ένα σημείο καμπής για εμάς και μας έφερε πίσω στη ζωή».

Έγιναν προσπάθειες, συνέχισε, για να επιτευχθεί συμφωνία αλλά η «αντίπαλη νοοτροπία ήθελε να μας εξαλείψει από αυτό το νησί και να το προσαρτήσει στην Ελλάδα». Οι υπεύθυνοι «για τις δολοφονίες σε Τόχνη, Ζύγι κι Ακανθού, ήταν, σύμφωνα με επίσημα αρχεία, αστυνομικοί και στρατιώτες», υποστήριξε.

«Αυτά έχουν καταγραφεί στην ιστορία ως ατιμώρητες δολοφονίες επειδή η ε/κ διοίκηση δεν έλαβε κανένα μέτρο για να τους τιμωρήσει. Αυτή είναι η ντροπή τους. Αυτό που συνέβη εδώ ήταν μια βαρβαρότητα και ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που βιώνεται σε πολύ λίγα μέρη στον κόσμο».

Αναφερόμενος στα γεγονότα στη Γάζα και σε άλλα μέρη του κόσμου, είπε ότι εξακολουθεί να επικρατεί μια νοοτροπία στην οποία οι καταπιεσμένοι καταπιέζονται ενώ ο κόσμος παραμένει θεατής.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ