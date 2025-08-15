Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκλητικό το «υπεξ»: Βλέπει «παραπλάνηση» στην υπόθεση των 5 Ε/κ - «Η μόνη κατοχή στο νησί ο σφετερισμός του κράτους συνεργασίας του 1960»

 15.08.2025 - 16:21
Προκλητικό το «υπεξ»: Βλέπει «παραπλάνηση» στην υπόθεση των 5 Ε/κ - «Η μόνη κατοχή στο νησί ο σφετερισμός του κράτους συνεργασίας του 1960»

Σε ισχυρισμούς για «ασύμβατους με τα νομικά γεγονότα ισχυρισμούς που αποσκοπούν στην παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τις τρέχουσες δικαστικές διαδικασίες» στα κατεχόμενα εναντίον των πέντε Ελληνοκυπρίων, προβαίνει το «υπουργείο εξωτερικών».

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, σε σχέση με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη χθεσινή διαδικασία στο «στρατιωτικό δικαστήριο» για τους 4 Ε/κ, το «υπουργείο εξωτερικών» αναφέρει αρχικά ότι απορρίπτει τους «αβάσιμους, ιστορικά και νομικά, ισχυρισμούς για την μητέρα πατρίδα Τουρκία» υποστηρίζοντας ότι «η μόνη κατοχή στο νησί ήταν ο σφετερισμός του κράτους συνεργασίας του 1960 από τους Ελληνοκύπριους και η μετατροπή του σε ελληνοκυπριακό κράτος».

Υποστηρίζει επίσης ότι «οι αρχές της τδβκ είναι η μόνη αρμόδια αρχή εντός των συνόρων της τδβκ» και οι εν λόγω υποθέσεις διεξάγονται «στο πλαίσιο των αρχών της δικαστικής ανεξαρτησίας και του κράτους δικαίου, που κατοχυρώνονται από το σύνταγμα της τδβκ». Ισχυρίζεται ότι το ψευδοκράτος εγγυάται «συνταγματικά» το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης και «δίκαιης δίκης» τόσο για τους «πολίτες όσο και για όλους τους αλλοδαπούς εντός των συνόρων του».

Για την αναφορά ότι στόχος είναι οι Ε/κ που έχουν προσφύγει στην «επιτροπή ακίνητης περιουσίας» υποστηρίζει ότι αυτό είναι ένας ισχυρισμός εντελώς αβάσιμος. Είναι η «ε/κ διοίκηση», συνεχίζει, που έχει «εμπλακεί σε πολιτικά υποκινούμενη παρεμποδιστική συμπεριφορά και ρητορική σχετικά με την επιτροπή, η οποία αναγνωρίζεται ως αποτελεσματικό εσωτερικό ένδικο βοήθημα από το ΕΔΑΔ και δεν έχει καν μπει στον κόπο να το αποκρύψει».

Ισχυρίζεται ότι πρόκειται για οργανωμένη προσπάθεια της ε/κ πλευράς «να εκμεταλλευτεί τα νομικά ζητήματα ως πολιτικό εργαλείο» μέσω ατομικών αγωγών. «Ως εκ τούτου, η ε/κ διοίκηση είναι η τελευταία που πρέπει να σχολιάσει αυτό το θέμα», αναφέρει.

«Ως εκ τούτου, καλούμε την ε/κ διοίκηση της νότιας Κύπρου, η οποία έχει κακό ιστορικό στη χρησιμοποίηση του νόμου ως μέσου πολιτικής, και δεν είναι σε θέση να συμβουλεύσει την τδβκ, να εγκαταλείψει τέτοιες παραπλανητικές και πολιτικά υποκινούμενες μάταιες προσπάθειες επηρεασμού των συνεχιζόμενων ανεξάρτητων δικαστικών διαδικασιών στη χώρα μας» καταλήγει η ανακοίνωση του «υπεξ».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Η παγκόσμια κοινότητα στέφει το βλέμμα της στην Αλάσκα, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα βρεθούν τετ-α-τετ σε μια ιστορική συνάντηση κορυφής. Με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι δύο ηγέτες κάθονται στο ίδιο τραπέζι επιδιώκοντας «ένα νέο μομέντουμ» στις σχέσεις Ουάσιγκτον–Μόσχας. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

