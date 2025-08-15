Συγκίνηση στην Πάτρα: Η 14χρονη από την Κεφαλονιά αποσωληνώθηκε και ζήτησε να αγκαλιάσει τους γιατρούς της

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η 14χρονη προσβλήθηκε από έναν εντεροϊό που προκάλεσε φλεγμονή στο κεντρικό νευρικό σύστημα (οξεία ιδιοπαθής πολυνευρίτιδα). Είναι ένα σπάνιο σύνδρομο με συχνότητα εμφάνισης από 0,81 έως 1,91 περιπτώσεις ανά 100.000 άτομα. Της προκάλεσε παράλυση η οποία είναι αναστρέψιμη.

Πρόκειται για μια φλεγμονώδη διαταραχή των περιφερικών νεύρων που βρίσκονται στο εσωτερικό του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. Χαρακτηρίζεται από ταχεία εμφάνιση αδυναμίας και συχνά παράλυσης των άνω και κάτω άκρων, των αναπνευστικών μυών και αυτών του προσώπου.

Η αποσωλήνωση της 14χρονης είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα, η αρχή της μακράς αποθεραπείας της.

Ο εντοπισμός και η ταυτοποίηση του παθογόνου (εντεροϊός) που προκάλεσε την οξεία αυτή κατάσταση ήταν μια δύσκολη και μακρά διαδικασία για το προσωπικό του πανεπιστημιακού νοσοκομείου του Ρίου, των παιδιάτρων, των μικροβιολογων, των εντατικολόγων.

Μάλιστα, σύμφωνα με το pelop.gr τη στιγμή που συνήλθε ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, καθώς το πρώτο πράγμα που ζήτησε ήταν να αγκαλιάσει τους γιατρούς και τους νοσηλευτές της ΜΕΘ Παίδων, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την προσπάθειά τους.

«Σήμερα ανήμερα της Παναγίας έγινε αυτό που θέλει κάθε γιατρός της εντατικής. Το χαμόγελο του παιδιού που νίκησε τον θάνατο. Η μικρούλα απλόχερα μας έδωσε πραγματικά μια αγκαλιά και ένα τεράστιο χαμόγελο. Πείτε μου... τι άλλο να θέλει ένας γιατρός; Γιατί αν σωθεί ένα παιδί σώζεται ο κόσμος όλος» δήλωσε ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου, Ανδρέας Ηλιάδης.

Όλα έγιναν το απόγευμα της Δευτέρας 4 Αυγούστου, όταν η υγεία της 14χρονης επιδεινώθηκε ξαφνικά και ραγδαία, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός. Η μεταφορά της έγινε με ελικόπτερο από την Κεφαλονιά, το οποίο προσγειώθηκε στον Άραξο. Από εκεί, με κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο, όπου διασωληνώθηκε άμεσα και μετέπειτα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας, όπου και νοσηλευόταν διασωληνωμένη.