Netflix: Τι θα δούμε τον Αύγουστο στην πλατφόρμα - Δείτε trailer

Λίγο έμεινε για την άφιξη του Αυγούστου και το Netflix σε πρόσφατο δελτίο Τύπου, ανακοίνωσε το υλικό που θα μπει στην πλατφόρμα.

Η τηλεοπτική σειρά «The Sandman» είναι μία από τις «δυνατές» προσθήκες της streaming υπηρεσίας, η οποία βασίζεται στα ομότιτλα κόμιξ του Νιλ Γκέιμαν. Επίσης, το Locke & Key επιστρέφει με την τρίτη σεζόν του, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι υπόλοιπες αφίξεις της κατηγορίας.

Ακολουθεί η λίστα με όλες τις σειρές, τις ταινίες, τα ντοκιμαντέρ και τα παιδικά που έρχονται στην ελληνική πλατφόρμα του Netflix

Τηλεοπτικές σειρές

05/8/2022The Sandman

Μετά από πολυετή φυλάκιση, ο Μορφέας, ο Βασιλιάς των Ονείρων, ξεκινά ένα ταξίδι σε διάφορους κόσμους για να βρει ό,τι του έχουν κλέψει και να ανακτήσει τη δύναμή του.

10/8/2022

Locke & Key: Σεζόν 3

Στο συναρπαστικό τελευταίο κεφάλαιο της σειράς, η οικογένεια Λοκ ανακαλύπτει κι άλλη μαγεία καθώς αντιμετωπίζει έναν δαιμονικό νέο εχθρό που θέλει πάση θυσία τα κλειδιά.

Locke and Key Season 3 | Teaser Trailer | Netflix

12/8/2022

Εγώ Ποτέ: Σεζόν 3 / Never Have I Ever: Season 3

Η Ντέβι κι οι φίλες της ίσως τελικά να πάψουν να είναι σινγκλ. Θα μάθουν όμως πως οι σχέσεις συνοδεύονται από μεγάλη αυτογνωσία – και πολύ δράμα.

19/8/2022

Echoes

Οι δίδυμες Λένι και Τζίνα ανταλλάσσουν κρυφά ζωές από τότε που ήταν παιδιά. Όμως ο κόσμος τους αναστατώνεται, όταν η μία από τις δύο αδερφές εξαφανίζεται.

19/8/2022

Κλίο / Kleo

Μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, μια πρώην κατάσκοπος της Ανατολικής Γερμανίας ψάχνει να βρει ποιος και γιατί την πρόδωσε — και θέλει να πάρει εκδίκηση.

19/8/2022

Το Κορίτσι στον Καθρέφτη / The Girl in the Mirror (Alma)

Αφού έχασε τη μνήμη της σε ένα περίεργο ατύχημα που σκότωσε σχεδόν όλους τους συμμαθητές της, η Άλμα προσπαθεί να μάθει τι έγινε εκείνη τη μέρα, αλλά και ποια είναι.

The Girl in the Mirror | Official Trailer | Netflix

23/8/2022

Τσαντ και Τζέι Τι: Στα Βαθιά / Chad and JT Go Deep

Τα αδέρφια Τσαντ και Τζέι Τι χαρίζουν αισιοδοξία μέσα από τον ακτιβισμό στην κοινότητα και τη χαλαρή ατμόσφαιρα σε αυτήν την κωμική σειρά με φάρσες.

24/8/2022

Lost Ollie: Σειρά μίας σεζόν / Lost Ollie

Σε αυτήν την οικογενειακή σειρά που είναι εμπνευσμένη από το βιβλίο "Ollie's Odyssey", ένα παιχνίδι ψάχνει στην εξοχή να βρει το νεαρό αγόρι που το έχασε.

24/8/2022

Mo

Στο Τέξας, ο Μο γεφυρώνει την απόσταση μεταξύ δύο πολιτισμών, τριών γλωσσών και ενός αιτήματος για άσυλο, ενώ παλεύει να στηρίξει την οικογένειά του από την Παλαιστίνη.

24/8/2022

Αποστολή Πυρός / Under Fire

Στον σταθμό Ανατολικής Όχθης, μια κλειστή ομάδα πυροσβεστών προσπαθεί να διαχειριστεί μια επικίνδυνη, αγχωτική δουλειά, προσωπικές προκλήσεις κι επαγγελματικές αποτυχίες.

31/8/2022

Οικογενειακά Μυστικά / Family Secrets

Όταν ένα μικρό αεροπλάνο συντρίβεται στην άγρια φύση του Καναδά, μια γυναίκα πρέπει να παλέψει με τα καιρικά φαινόμενα και με τα προσωπικά της τραύματα για να επιβιώσει.

Πρωτότυπες ταινίες

03/8/2022

Μπούμπα / Buba

Όταν ένας απατεώνας από μια μικρή πόλη μπλέκει με την τοπική μαφία μαζί με τον χειριστικό αδερφό του, η εμμονή του να ισορροπεί το κάρμα του γίνεται ξεκαρδιστικά σκληρή.

04/8/2022

Η Εποχή των Γάμων / Wedding Season

Υπό την πίεση των γονιών τους να βρουν συζύγους, η Άσα κι ο Ραβί προσποιούνται ότι βγαίνουν όλο το καλοκαίρι αλλά το κόλπο πάει στραβά όταν τα αισθήματα γίνονται αληθινά.

Wedding Season | Official Trailer | Netflix

05/8/2022

Χελωνονιντζάκια - Η Άνοδος: Η Ταινία / Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie

Η επιμελής Σελέν ερωτεύεται τον ατίθασο Τριστάν από το νέο της σχολείο στην Μπιαρίτζ, χωρίς να γνωρίζει ότι εκείνος έχει βάλει στοίχημα για εκείνη με τη δημοφιλή Βανέσα.

08/8/2022

Κωδικό Όνομα: Αυτοκράτορας / Code Name: Emperor

Ένας πράκτορας που έχει αναλάβει να ενοχοποιήσει έναν άμεμπτο πολιτικό πρέπει να αποφασίσει αν υπάρχει ακόμα κάποιο όριο που δεν θα περάσει.

10/8/2022

Αγάπη Μου / Heartsong

Παίζοντας σ' έναν γάμο που διαλύεται, ένα πλανόδιος μουσικός ερωτεύεται τη νύφη. Όταν εκείνη συγκρούεται με την οικογένειά της, αυτός θα πρέπει να σώσει τη ζωή της.

12/8/2022

13: Το Μιούζικαλ / 13: The Musical

Αφού μετακομίζει από τη Νέα Υόρκη στην Ιντιάνα μετά το διαζύγιο των γονιών του, ένας έξυπνος μαθητής γυμνασίου θέλει να οργανώσει το καλύτερο μπαρμίτσβα που έγινε ποτέ.

13: The Musical | Official Trailer | Netflix

12/8/2022

Day Shift

Ένας κυνηγός βρικολάκων στο ΛΑ έχει μια βδομάδα για να πληρώσει τα δίδακτρα και τα σιδεράκια του παιδιού του. Ο αγώνας να βγάλει τα προς το ζην μπορεί να τον σκοτώσει.

17/82022

Δύο Ζωές / Look Both Ways

Τη βραδιά της αποφοίτησής της από τη σχολή, η ζωή της Ναταλί χωρίζεται σε δύο παράλληλες πραγματικότητες αφού κάνει ένα τεστ εγκυμοσύνης. Τι θα φέρει η ζωή κι ο έρωτας;

17/8/2022

Royalteen

Μια έφηβη προσπαθεί να κρατήσει κρυφό το σκανδαλώδες παρελθόν της και ένα μεγάλο μυστικό, όταν τα φτιάχνει απρόσμενα με έναν πρίγκιπα.

Royalteen | Official Teaser | Netflix

24/8/2022

Τον Νου σας και σας Φάγαμε / Watch Out, We're Mad

Μετά από 25 χρόνια, δύο αδέρφια έρχονται ξανά κοντά και τα βάζουν με μια αδίστακτη ομάδα δικυκλιστών, για να ανακτήσουν το αγαπημένο μπάγκι του πατέρα τους.

25/8/2022

Τι Είναι Αγάπη; / That's Amor

Όταν η δουλειά και η σχέση της διαλύονται μέσα σε μία ημέρα, η Σοφία ξεκινά από το μηδέν και γνωρίζει έναν εντυπωσιακό Ισπανό σεφ που ίσως έχει το συστατικό που έψαχνε.

26/8/2022

Ευτυχισμένοι Ενήλικες / Loving Adults

Αφού ανακαλύψει ότι ο άντρας της έχει δεσμό, η Λεονόρα αρνείται να γίνει μια γυναίκα στο περιθώριο – πάση θυσία.

Loving Adults | Official Trailer | Netflix

26/8/2022

Χρόνος για Μένα / Me Time

Όταν η οικογένειά του λείπει, ένας μπαμπάς που δεν εργάζεται απολαμβάνει μετά από χρόνια τον χρόνο που έχει για τον εαυτό του, ζώντας με έναν φίλο ξέφρενες περιπέτειες.

29/8/2022

Υπό τον Έλεγχό της / Under Her Control

Μια φιλόδοξη νεαρή γυναίκα κάνει μια ασυνήθιστη συμφωνία με το αφεντικό της. Όταν όμως, αρχίζει να έχει αμφιβολίες, ίσως είναι πλέον πολύ αργά για να κάνει πίσω.

31/8/2022

Έτυχε να Περνάω / I Came By

Ένας καλλιτέχνης γκράφιτι που έχει βάλει στόχο σπίτια πλουσίων ξεσκεπάζει ένα διεστραμμένο μυστικό που απειλεί τη ζωή των ανθρώπων γύρω του.

Ντοκιμαντέρ

03/8/2022

Το Απόλυτο Φιάσκο: Woodstock '99 / Trainwreck: Woodstock '99

Το Γούντστοκ του '69 υποσχέθηκε ειρήνη και μουσική. Η αναβίωση του '99 όμως προκάλεσε μέσα σε τρεις μέρες οργή, αναταραχές και σοβαρές ζημιές. Γιατί πήγε τόσο στραβά;

11/8/2022

Πάνω στη Σανίδα: Η Ιστορία του Λίο Μπέικερ / Stay on Board: The Leo Baker Story

Ο διάσημος σκέιτερ Λίο Μπέικερ μοιράζεται λεπτομέρειες από την άνοδο του στη δόξα, καθώς και την τεράστια πίεση που ένιωσε για να κρύψει την ταυτότητα του φύλου του.

16/8/2022

Άγνωστες Πτυχές: Μέρος 2 (Νέο επεισόδιο κάθε εβδομάδα από τις 16/8) / Untold: Volume 2 (Weekly episodes from 16th)

Από τη Νοτρ Νταμ στο NFL, το μέλλον του Μάντι Τέο στο φούτμπολ έδειχνε πολλά υποσχόμενο μέχρι που μια κρυφή διαδικτυακή σχέση αναστάτωσε τη ζωή και την καριέρα του.

Untold: The Girlfriend Who Didn't Exist | Official Trailer | Netflix

18/8/2022

Στο Μυαλό μιας Γάτας / Inside the Mind of a Cat

Ειδικοί στις γάτες μπαίνουν στο μυαλό του αιλουροειδούς για να αποκαλύψουν τις πραγματικές ικανότητες του σ' αυτό το σαγηνευτικό και χαδιάρικο ντοκιμαντέρ.

24/8/2022

Τζον ΜακΆφι: Ευφυής, Αντισυμβατικός και Φυγάς / Running with the Devil: The Wild World of John McAfee

Μέσα από αποκαλυπτικό υλικό και συνεντεύξεις με τον φυγά και πρωτοπόρο στην τεχνολογία Τζον ΜακΆφι, το ντοκιμαντέρ φανερώνει νέες πτυχές των τρελών χρόνων της φυγής του.

25/8/2022

Ιστορία 101: Σεζόν 2 / History 101: Season 2

Μέσα από αποκαλυπτικό υλικό και συνεντεύξεις με τον φυγά και πρωτοπόρο στην τεχνολογία Τζον ΜακΆφι, το ντοκιμαντέρ φανερώνει νέες πτυχές των τρελών χρόνων της φυγής του.

30/8/2022

ΕΙΜΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ: Σεζόν 3 / I AM A KILLER: Season 3

Ενώ εκτίουν ποινή κάθειρξης για φόνο, κρατούμενοι μιλούν για τα εγκλήματά τους και συλλογίζονται πώς οι πράξεις τους κατέστρεψαν ζωές, συμπεριλαμβανομένης της δικής τους.

Παιδικές ταινίες και σειρές

01/8/2022

Δεντρόπολη / Big Tree City

Μια ομάδα από ζωάκια-ήρωες με ειδικές ικανότητες και γρήγορα οχήματα συνεργάζονται για να προστατέψουν τη Δεντρόπολη και να λύσουν τα πιο δύσκολα προβλήματα της πόλης.

04/8/2022

Γιγάντια Ρομποαδέρφια / Super Giant Robot Brothers

Μετά τους καβγάδες, ξεκινούν οι μάχες! Τα ρομπότ αδέλφια, Σάινι και Κεραυνός, κι η έξυπνη εφευρέτριά τους υπερασπίζονται τη Γη από τέρατα που επιτίθενται από το διάστημα.

08/8/2022

Μυστική Ομάδα Zenko Go: Σεζόν 2 / Team Zenko Go: Season 2

Ρομπο-σκύλοι δραπέτες, θείοι υπνοβάτες και ενοχλητικά νήπια! Αυτοί οι κρυφοί μικροί ήρωες βρίσκουν όλο και περισσότερους τρόπους για να βοηθήσουν το Άρμονι Χάρμπορ.

15/8/2022

Ντίπα και Ανούπ / Deepa & Anoop

Μαζί με το κατοικίδιο ελεφαντάκι του που αλλάζει χρώματα, ένα χαρούμενο κοριτσάκι συνθέτει μουσική, σκορπίζει χαρά και κάνει σκανταλιές στο ξενοδοχείο των γονιών της.

18/8/2022

Χ-Μαν και οι Κυρίαρχοι του Σύμπαντος: Σεζόν 3 / He-Man and the Masters of the Universe: Season 3

Καθώς ο Σκέλετορ έχει βάλει σκοπό να ελέγξει το σύμπαν, ο Χ-Μαν και η ηρωική ομάδα του πρέπει να εκπληρώσουν ό,τι επιφυλάσσει η μοίρα τους. Η επική μάχη ξεκινά!

19/8/2022

Το Σόου του Κάπχεντ!: Σεζόν 2 / The Cuphead Show!: Part 2

Παρακολουθήστε τους μπελάδες του παρορμητικού Κάπχεντ και του ευκολόπιστου αδερφού του, Μάγκμαν, στη σειρά κινουμένων σχεδίων που βασίζεται στο πετυχημένο βιντεοπαιχνίδι.!

25/8/2022

Angry Birds: Καλοκαιρινή Τρέλα: Σεζόν 3 / Angry Birds: Summer Madness: Season 3

Τα έφηβα πουλιά Ρεντ, Τσακ, Μπομπ και Στέλλα πηγαίνουν στην Κατασκήνωση Σπλίντεργουντ παρέα με άλλους φτερωτούς κατασκηνωτές για ένα καλοκαίρι ουράνιας διασκέδασης!

29/8/2022

Mighty Express: Σεζόν 7 / Mighty Express: Season 7

Ο Νέιτ, ο Φλίκερ και τα υπόλοιπα τρένα ανεβαίνουν στις ράγες για μερικές ακόμα συναρπαστικές παραδόσεις, ειδικές αποστολές και τρυφερά μαθήματα.

Πηγή: protothema.gr