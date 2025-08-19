Ecommbx
VIDEO - Τι είναι το moon milk, το viral ρόφημα που μειώνει το στρες και σε βοηθά να κοιμηθείς καλύτερα

 19.08.2025 - 23:58
Έχουμε μιλήσει ξανά για τα βότανα που σε βοηθούν να διώξεις το στρες, όμως εδώ και λίγο καιρό το διαδίκτυο μιλά για ένα άλλο ρόφημα που αν πίνουμε το βράδυ πριν από τον ύπνο, υπόσχεται να διώξει μακριά κάθε αγχωτική σκέψη και έγνοια, κάνοντάς μας να κοιμόμαστε σαν πουλάκια.

Ο λόγος για το moon milk, ένα ζεστό ρόφημα με πρωταγωνιστή το γάλα - όπως προδίδει και το όνομά του -, που έχει μία ελαφριά γλύκα και μπαχαρικά και παραδοσιακά καταναλώνεται πριν τον ύπνο, καθώς λέγεται ότι βοηθά στη χαλάρωση. Το moon milk έχει τις ρίζες του στην Αγιουρβέδα, την αρχαία ινδική ιατρική, και τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει δημοφιλές και στη Δύση, ιδιαίτερα στους κύκλους της ολιστικής ευεξίας.

Αν είσαι άλλωστε δεινός TikToker είναι πολύ πιθανό να το έχεις πετύχει εκεί, αφού δεν είναι λίγοι οι χρήστες που το δοκιμάζουν για να δουν τα αποτελέσματά του και αν όντως κάνει όσα υπόσχεται.

Βασικά συστατικά

Τα βασικά συστατικά του moon milk είναι το ζεστό γάλα (ζωικό ή φυτικό: αμυγδάλου, καρύδας, βρώμης κ.ά.) και μερικά μπαχαρικά που ούτως ή άλλως ξεχωρίζουν για τις ευεργετικές ιδιότητες και το άρωμά τους: κουρκουμάς, κανέλα, μοσχοκάρυδο, τζίντζερ, μέλι ή σιρόπι αγαύης (προαιρετικά) και ashwagandha. Πολλοί προσθέτουν και διάφορα άλλα υλικά που δίνουν χρώμα στο ρόφημα, όπως σκόνη από dragon fruit που το κάνει ροζ ή σπιρουλίνα που το κάνει μπλε.

Τι είναι το ashwagandha

Κατά πάσα πιθανότητα δεν μπορείς να προφέρεις αυτό το βασικό συστατικό του moon milk και ούτε καν ξέρεις τι είναι. Να σου πούμε λοιπόν ότι πρόκειται για ένα φαρμακευτικό βότανο, που χρησιμοποιείται ευρέως στην Αγιουρβεδική ιατρική εδώ και αιώνες. Το επιστημονικό της όνομα είναι Withania somnifera, και συχνά αναφέρεται ως «ινδικό τζίνσενγκ» ή «χειμερινό κεράσι». Αν το ψάξεις πάντως, θα το ζητήσεις ως «ασουαγκάντα».

Λένε ότι παράγει μελατονίνη και ότι βοηθά το σώμα αντιμετωπίζει το άγχος, τη σωματική κόπωση και ψυχική πίεση. Θα το βρεις ακόμη και σε κάψουλα, σε καταστήματα με συμπληρώματα διατροφής.

Πώς να φτιάξεις το moon milk

Ζέστανε γάλα σε ένα κατσαρολάκι.

Πρόσθεσε μέσα όλα τα μπαχαρικά και ανακάτεψε. Αν χρησιμοποιείς ashwagandha, πρόσθεσέ το προς το τέλος για να μη χαθούν οι ιδιότητές του.

Ρίξε το μέλι αφού το βγάλεις από τη φωτιά για να διατηρηθούν τα θρεπτικά του στοιχεία.

Σέρβιρε σε κούπα και απόλαυσε.

Αν ωστόσο δεν έχεις και πολλή όρεξη να το ετοιμάσεις, μπορείς να το βρεις ακόμη και έτοιμο σε σκόνη, σε καταστήματα με βιολογικά προϊόντα.

 

 

Πότε να το πιεις

Το moon milk πίνεται συνήθως 30 λεπτά πριν τον ύπνο, σαν μέρος μιας χαλαρωτικής βραδινής ρουτίνας. Μετά το ντους σου και το skincare που είναι πολύ πιθανό να κάνεις το βράδυ για να περιποιηθείς τον εαυτό σου και να χαλαρώσεις, ετοίμασε γρήγορα και εύκολα αυτό το ζεστό ρόφημα για να κοιμηθείς όπως ποτέ άλλοτε.

Και πώς συνδέεται τώρα ο καλός ύπνος με τη μείωση του στρες; Επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι ο καλός ύπνος μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στην ικανότητα ενός ατόμου να διαχειρίζεται το άγχος, οπότε, κάνε τα κουμάντα σου.

Πηγή: cookout.skai.gr

Κλείδωσε στις 2 Σεπτεμβρίου η συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν

Στις 2 Σεπτεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση του Πρόεδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με την ειδική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

