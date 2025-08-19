Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΗ καλύτερη ώρα της ημέρας για ερωτική επαφή εξαρτάται από την ηλικία σου, σύμφωνα με τους ειδικούς
ΥΓΕΙΑ

Η καλύτερη ώρα της ημέρας για ερωτική επαφή εξαρτάται από την ηλικία σου, σύμφωνα με τους ειδικούς

 19.08.2025 - 23:31
Η καλύτερη ώρα της ημέρας για ερωτική επαφή εξαρτάται από την ηλικία σου, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ναι, υπάρχει συγκεκριμένη ώρα της ημέρας που η ερωτική επαφή είναι καλύτερη και καθοριστικό ρόλο σε αυτό παίζουν οι ορμόνες.

Η ερωτική επαφή είναι ένα από τα βασικά στοιχεία μιας σχέσης, ωστόσο αυτό ήδη το γνωρίζεις. Το να απολαμβάνεις τις προσωπικές στιγμές με τον σύντροφό σου και να νιώθεις ελεύθερος και άνετος κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφής, αποτελεί στόχο που πρέπει να επιδιώκουν όλα τα ζευγάρια.

Κι ενώ το κεφάλαιο «σεξ» έχει ερευνηθεί και μελετηθεί αμέτρητες φορές μέσα στα χρόνια, πάντα θα προκύπτουν απορίες και θα τίθενται ερωτήματα προς απάντηση. Ένα από αυτά είναι το ακόλουθο: ποια είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας για ερωτική επαφή; Μπορεί εσύ να μην έχεις απάντηση, όμως οι ειδικοί έχουν.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Lovehoney, διαπιστώθηκε πως το 60% των ανθρώπων δεν προγραμματίζει το σεξ και το 38% είναι πρόθυμο να το κάνει μελλοντικά. Σύμφωνα με το πόρισμα, η επιθυμία για ερωτική επαφή εξαρτάται από τα τρέχοντα δεδομένα της ζωής, τη δουλειά, την ηλικία, την υγεία, αλλά και την ύπαρξη ή μη παιδιών. Σε κάθε δεκαετία της ζωής μας, η βάση μας είναι διαφορετική, συνεπώς πρέπει να προσαρμοστούμε στους ρυθμούς της. Αυτός είναι και ο λόγος που η καλύτερη ώρα για ερωτική επαφή μεταβάλλεται από ηλικία σε ηλικία.

Σύμφωνα με τους ειδικούς που μελετούν το θέμα, η καλύτερη ώρα για ερωτική επαφή εξαρτάται από την ηλικία σου και αυτό γιατί η επιθυμία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις ορμόνες μας. Ναι, καλά διάβασες. Οι ορμόνες μας έχουν αντίκτυπο στο σεξουαλικό κομμάτι, όπως υποστηρίζεται στα ευρήματα της μελέτης. Αν τώρα απορείς, ποια ώρα της ημέρας είναι η καλύτερη για εσένα, δεν έχεις παρά να συνεχίσεις το διάβασμα.

Πότε θα έχεις την καλύτερη ερωτική επαφή μέσα στην ημέρα

Ηλικία 20-30

Σύμφωνα με τον Mike Kocsis, ειδικό σε θέματα ορμονών, η επιθυμία μας για σεξ αυτή τη δεκαετία της ζωής μας είναι πολύ έντονη. «Έχεις υψηλότερη λίμπιντο, ειδικά τις ημέρες κοντά στην ωορρηξία, περισσότερη ενέργεια και δυνατότερα αντανακλαστικά στην οικειότητα», εξηγεί. Συνεπώς, το πρωινό σεξ είναι το ιδανικότερο και το καλύτερο γι’ αυτή την περίοδο της ζωής σου.

Ηλικία 30-40

Σε αυτή τη δεκαετία της ζωής σου, που οι υποχρεώσεις και το άγχος της καθημερινότητας σε απασχολούν όλο το 24ωρο, το σεξ δεν σχετίζεται τόσο με τις ορμόνες, αλλά με τη διάθεση. Οι ειδικοί συνιστούν να απολαμβάνεις την ερωτική επαφή όποια στιγμή νιώθεις την επιθυμία - χωρίς προγραμματισμούς και όρια. Έχεις ήδη πολλά πράγματα να διαχειριστείς μέσα στην ημέρα, συνεπώς προτίμησε να πράττεις με αυθορμητισμό, όταν πρόκειται για την ερωτική επαφή.

Ηλικία 40-50

Στη δεκαετία των 40-50, οι ρυθμοί πέφτουν κι όλα γίνονται λίγο πιο απλά στη ζωή σου. Το πρόγραμμα που προσπάθησες να δημιουργήσεις τα προηγούμενα χρόνια λειτουργεί, συνεπώς όλα κυλούν, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια και κόπο. Αυτή είναι μια καλή στιγμή να επιστρέψεις στο πρωινό σεξ και να θυμηθείς ξανά, γιατί σου άρεσε τόσο, όταν ήσουν 20+. Καθώς η εμμηνόπαυση βρίσκεται προ των πυλών, οι γυναίκες μπορεί να παρατηρήσουν μειωμένη λίμπιντο. Στους άνδρες είναι πιθανό να μειωθεί η τεστοστερόνη, καθιστώντας δυσκολότερο τον οργασμό.


Ηλικία 50-60

Σε αυτή την περίοδο της ζωής μας, η οικειότητα και η αμοιβαία αγάπη αποτελούν «κλειδιά» για τη διατήρηση του σεξ. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το πρωί ή νωρίς το μεσημέρι, που τα επίπεδα της ενέργειας παραμένουν υψηλά, είναι οι καλύτερες επιλογές για ερωτική επαφή.

Ηλικία 60+

Μετά τα 60, η καθημερινότητα αρχίζει να γίνεται πιο απλή - τουλάχιστον από άποψη υποχρεώσεων και δουλειάς. Σίγουρα, υπάρχουν λιγότεροι λόγοι για να αγχώνεσαι και να ανησυχείς, γεγονός που επηρεάζει θετικά τη διάθεσή σου. Το απόγευμα λίγο πριν το δείπνο ή το βράδυ πριν τον ύπνο είναι οι καλύτερες ώρες για έρθεις σε ερωτική επαφή με το ταίρι σου.

Πηγή: gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανακλήσεις οχημάτων: Στη δημοσιότητα η νέα ευρωπαϊκή λίστα - Δείτε αυτούσια
«Θα μείνεις πάντα στη μνήμη μας»: Πένθος στην Παλλουριώτισσα για 18χρονο που πέθανε σε δυστύχημα - Δείτε φωτογραφίες
Επιχείρηση διάσωσης: Όχημα έπεσε από γκρεμό 10 μέτρων - Στο νοσοκομείο ο οδηγός - Δείτε φωτογραφίες
Τροχαίο με 19χρονο: Λαμβάνει καταθέσεις η Αστυνομία για διευκρίνηση των συνθηκών – Δεν συνελήφθη ο οδηγός
Νέος γαστρονομικός προορισμός στα… ουράνια με απίστευτη θέα – Πότε ανοίγει επίσημα τις πόρτες του – Δείτε φωτογραφίες
Σου αρέσει να ταξιδεύεις; Πτήσεις της Ryanair για Σεπτέμβρη από 30€ με επιστροφή

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ουκρανία: Διπλωματικός «μαραθώνιος» στη Δύση – Τι είναι το σχέδιο «μπότες στο έδαφος»

 19.08.2025 - 23:01
Επόμενο άρθρο

VIDEO - Τι είναι το moon milk, το viral ρόφημα που μειώνει το στρες και σε βοηθά να κοιμηθείς καλύτερα

 19.08.2025 - 23:58
Κλείδωσε στις 2 Σεπτεμβρίου η συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν

Κλείδωσε στις 2 Σεπτεμβρίου η συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν

Στις 2 Σεπτεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση του Πρόεδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με την ειδική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κλείδωσε στις 2 Σεπτεμβρίου η συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν

Κλείδωσε στις 2 Σεπτεμβρίου η συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν

  •  19.08.2025 - 12:30
Τραγωδία στη Λεμεσό: Νεκρός 73χρονος – Είχε πάει για κολύμπι και δεν επέστρεψε

Τραγωδία στη Λεμεσό: Νεκρός 73χρονος – Είχε πάει για κολύμπι και δεν επέστρεψε

  •  19.08.2025 - 22:05
Λάρνακα: Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά 19χρονο

Λάρνακα: Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά 19χρονο

  •  19.08.2025 - 18:57
Politico: Ο Λευκός Οίκος εξετάζει τη Βουδαπέστη για την πιθανή τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένκσι

Politico: Ο Λευκός Οίκος εξετάζει τη Βουδαπέστη για την πιθανή τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένκσι

  •  19.08.2025 - 21:51
Αυτοί είναι οι μαγικοί αριθμοί της κλήρωσης (19/08) του Τζόκερ

Αυτοί είναι οι μαγικοί αριθμοί της κλήρωσης (19/08) του Τζόκερ

  •  19.08.2025 - 22:08
Πένθος στο λύκειο Παλλουριώτισσας για το χαμό του 18χρονου μαθητή – «Οδηγούσε ξάδερφός του, υπήρχαν κι άλλα παιδιά στο όχημα»

Πένθος στο λύκειο Παλλουριώτισσας για το χαμό του 18χρονου μαθητή – «Οδηγούσε ξάδερφός του, υπήρχαν κι άλλα παιδιά στο όχημα»

  •  19.08.2025 - 18:15
Ουκρανία: Διπλωματικός «μαραθώνιος» στη Δύση – Τι είναι το σχέδιο «μπότες στο έδαφος»

Ουκρανία: Διπλωματικός «μαραθώνιος» στη Δύση – Τι είναι το σχέδιο «μπότες στο έδαφος»

  •  19.08.2025 - 23:01
VIDEO - Μεγαλώνει η «μαύρη» λίστα των γυναικοκτονιών στην Κύπρο – Σοκάρουν τα στοιχεία από το 2014 μέχρι σήμερα

VIDEO - Μεγαλώνει η «μαύρη» λίστα των γυναικοκτονιών στην Κύπρο – Σοκάρουν τα στοιχεία από το 2014 μέχρι σήμερα

  •  19.08.2025 - 20:37

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα