ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO - Μεγαλώνει η «μαύρη» λίστα των γυναικοκτονιών στην Κύπρο – Σοκάρουν τα στοιχεία από το 2014 μέχρι σήμερα

 19.08.2025 - 20:37
Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία στο ρεπορτάζ του alpha για τις γυναικοκτονίες στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κάθε 10 λεπτά μία γυναίκα ή ένα κορίτσι δολοφονείτε στον Κόσμο από τον σύζυγο, σύντροφο ή κάποιο μέλος της οικογένειας.

Στην Κύπρο συνεχίζει δυστυχώς να μεγαλώνει η μαύρη λίστα των γυναικοκτονιών. Η γυναικοκτονία στην Πάφο αποτελεί την 42η από το 2014 μέχρι και σήμερα.

Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Επιτροπής για πρόληψη και καταπολέμηση βίας στην οικογένεια, Σουσάνα Παύλου «μόνο για το 2022 και 2023 καταγράφηκαν 999 περιστατικά βίας κατά των γυναικών ενώ την περίοδο 2014 με 2024 σημειώθηκαν 41 γυναικοκτονίες»

Δείτε το απόσπασμα:

Δείτε το απόσπασμα:

 

