Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΟι ΗΠΑ διευρύνουν τους δασμούς σε παράγωγα προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι ΗΠΑ διευρύνουν τους δασμούς σε παράγωγα προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου

 19.08.2025 - 21:04
Οι ΗΠΑ διευρύνουν τους δασμούς σε παράγωγα προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διεύρυναν την εμβέλεια των δασμών σε χάλυβα και αλουμίνιο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εμπορίου την Τρίτη, επηρεάζοντας εκατοντάδες ακόμη προϊόντα που περιέχουν και τα δύο μέταλλα, όπως παιδικά καθίσματα και βαριά βιομηχανικά μηχανήματα.

Το Γραφείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας ανέφερε σε πρόσφατη ανακοίνωση ότι προσθέτει 407 κατηγορίες προϊόντων στη λίστα ειδών, που θεωρούνται «παράγωγα προϊόντα» χάλυβα και αλουμινίου.

Αυτό σημαίνει ότι ο δασμός 50% και στα δύο μέταλλα, που επέβαλε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα φέτος, θα ισχύει πλέον για το περιεχόμενο χάλυβα και αλουμινίου αυτών των προϊόντων.

Η διευρυμένη εφαρμογή τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα, ενώ η ανακοίνωση με τις αλλαγές δημοσιεύθηκε στο Ομοσπονδιακό Αρχείο την Τρίτη.

«Η σημερινή απόφαση καλύπτει ανεμογεννήτριες και τα μέρη και εξαρτήματά τους, κινητούς γερανούς, μπουλντόζες και άλλα βαριά μηχανήματα, σιδηροδρομικά βαγόνια, έπιπλα, συμπιεστές και αντλίες, καθώς και εκατοντάδες άλλα προϊόντα», ανέφερε την Τρίτη το Υπουργείο Εμπορίου.

Η κίνηση «κλείνει τα παράθυρα για καταστρατήγηση», δήλωσε ο Υφυπουργός Εμπορίου για τη Βιομηχανία και την Ασφάλεια, Τζέφρι Κέσλερ, επαναλαμβάνοντας τον στόχο ενίσχυσης των αμερικανικών βιομηχανιών χάλυβα και αλουμινίου.

Από τότε που επέστρεψε στην προεδρία, ο Τραμπ έχει επιβάλει δασμό 10% σε σχεδόν όλους τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, καθώς και υψηλότερους δασμούς σε δεκάδες οικονομίες όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία.

Στην περίπτωση του χάλυβα και του αλουμινίου, ο Τραμπ αρχικά ανακοίνωσε δασμό 25% στις εισαγωγές και των δύο μετάλλων, προτού τον διπλασιάσει στο 50% τον Ιούνιο.

Αν και μέχρι στιγμής η επίπτωση των δασμών του Τραμπ στις τιμές καταναλωτή είναι περιορισμένη, οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι τα πλήρη αποτελέσματα τους δεν έχουν ακόμη φανεί.

Προς το παρόν, ορισμένες επιχειρήσεις έχουν αντεπεξέλθει, επιταχύνοντας αγορές προϊόντων που ανέμεναν ότι θα επιβαρυνθούν με δασμούς. Άλλες έχουν μετακυλήσει το επιπλέον κόστος στους καταναλωτές ή έχουν απορροφήσει μέρος της νέας επιβάρυνσης.

Ωστόσο, αναλυτές σημειώνουν ότι οι εισαγωγείς και οι πωλητές λιανικής δύσκολα θα μπορούν να απορροφούν αυτά τα κόστη επ’ αόριστον και ενδέχεται τελικά να αυξήσουν περισσότερο τις τιμές καταναλωτή.

Ορισμένοι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι το πλήγμα στον πληθωρισμό θα είναι εφάπαξ, αλλά άλλοι ανησυχούν για πιο επίμονες επιπτώσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανακλήσεις οχημάτων: Στη δημοσιότητα η νέα ευρωπαϊκή λίστα - Δείτε αυτούσια
«Θα μείνεις πάντα στη μνήμη μας»: Πένθος στην Παλλουριώτισσα για 18χρονο που πέθανε σε δυστύχημα - Δείτε φωτογραφίες
Επιχείρηση διάσωσης: Όχημα έπεσε από γκρεμό 10 μέτρων - Στο νοσοκομείο ο οδηγός - Δείτε φωτογραφίες
Τροχαίο με 19χρονο: Λαμβάνει καταθέσεις η Αστυνομία για διευκρίνηση των συνθηκών – Δεν συνελήφθη ο οδηγός
Νέος γαστρονομικός προορισμός στα… ουράνια με απίστευτη θέα – Πότε ανοίγει επίσημα τις πόρτες του – Δείτε φωτογραφίες
Σου αρέσει να ταξιδεύεις; Πτήσεις της Ryanair για Σεπτέμβρη από 30€ με επιστροφή

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO - Μεγαλώνει η «μαύρη» λίστα των γυναικοκτονιών στην Κύπρο – Σοκάρουν τα στοιχεία από το 2014 μέχρι σήμερα

 19.08.2025 - 20:37
Επόμενο άρθρο

Ερυθρός Αστέρας-Πάφος: Οι πρώτες εικόνες έξω από το επιβλητικό «Μαρακανά» του Βελιγραδίου - Φωτογραφίες

 19.08.2025 - 21:08
Κλείδωσε στις 2 Σεπτεμβρίου η συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν

Κλείδωσε στις 2 Σεπτεμβρίου η συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν

Στις 2 Σεπτεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση του Πρόεδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με την ειδική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κλείδωσε στις 2 Σεπτεμβρίου η συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν

Κλείδωσε στις 2 Σεπτεμβρίου η συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν

  •  19.08.2025 - 12:30
Τραγωδία στη Λεμεσό: Νεκρός 73χρονος – Είχε πάει για κολύμπι και δεν επέστρεψε

Τραγωδία στη Λεμεσό: Νεκρός 73χρονος – Είχε πάει για κολύμπι και δεν επέστρεψε

  •  19.08.2025 - 22:05
Λάρνακα: Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά 19χρονο

Λάρνακα: Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά 19χρονο

  •  19.08.2025 - 18:57
Politico: Ο Λευκός Οίκος εξετάζει τη Βουδαπέστη για την πιθανή τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένκσι

Politico: Ο Λευκός Οίκος εξετάζει τη Βουδαπέστη για την πιθανή τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένκσι

  •  19.08.2025 - 21:51
Τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά στο ΣΟΠΑΖ - Κάηκαν ολοσχερώς τρία οχήματα

Τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά στο ΣΟΠΑΖ - Κάηκαν ολοσχερώς τρία οχήματα

  •  19.08.2025 - 19:37
Πένθος στο λύκειο Παλλουριώτισσας για το χαμό του 18χρονου μαθητή – «Οδηγούσε ξάδερφός του, υπήρχαν κι άλλα παιδιά στο όχημα»

Πένθος στο λύκειο Παλλουριώτισσας για το χαμό του 18χρονου μαθητή – «Οδηγούσε ξάδερφός του, υπήρχαν κι άλλα παιδιά στο όχημα»

  •  19.08.2025 - 18:15
Αυτοί είναι οι μαγικοί αριθμοί της κλήρωσης (19/08) του Τζόκερ

Αυτοί είναι οι μαγικοί αριθμοί της κλήρωσης (19/08) του Τζόκερ

  •  19.08.2025 - 22:08
VIDEO - Μεγαλώνει η «μαύρη» λίστα των γυναικοκτονιών στην Κύπρο – Σοκάρουν τα στοιχεία από το 2014 μέχρι σήμερα

VIDEO - Μεγαλώνει η «μαύρη» λίστα των γυναικοκτονιών στην Κύπρο – Σοκάρουν τα στοιχεία από το 2014 μέχρι σήμερα

  •  19.08.2025 - 20:37

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα