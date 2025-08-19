Πένθος στο λύκειο Παλλουριώτισσας για το χαμό του 18χρονου μαθητή – «Οδηγούσε ξάδερφός του, υπήρχαν κι άλλα παιδιά στο όχημα»

Ο 18χρονος βρισκόταν στο Μπανγκλαντές, για διακοπές όταν το βράδυ της Κυριακής, ενεπλάκη σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Λυκείου, το αυτοκίνητο οδηγούσε ξάδερφός του και επέβαιναν σε αυτό και άλλα συνομήλικα παιδιά.

Ανάμεσα σε άλλα στην ανάρτησή του το λύκειο ανέφερε πως «είμαστε ακόμη σε σοκ από τον τόσο άδικο και ξαφνικό χαμό του μόλις απόφοιτού μας, μέλους της οικογένειάς μας στο Λύκειο Παλουριώτισσας, Κατζιούλ Καμρουζαμάν. Ο Κατζιούλ είχε μεταβεί με την οικογένειά του για διακοπές στη χώρα του πατέρα του και σκοτώθηκε ψες το βράδυ σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Το αυτοκίνητο οδηγούσε ξάδερφός του και σε αυτό βρίσκονταν συνομήλικα παιδιά».

«Αγαπημένε μας Κατζιούλ, οι καθηγητές σου, η Διεύθυνση, οι συμμαθητές του Γ51 και ολόκληρη η σχολική κοινότητα του Λυκείου Παλουριώτισσας δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε ότι δεν θα σε ξαναδούμε, ότι η φωνή και το χαμόγελό σου θα λείπουν από κοντά μας» σημειώνει.

Η ανάρτηση του σχολείου: