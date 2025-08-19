Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠένθος στο λύκειο Παλλουριώτισσας για το χαμό του 18χρονου μαθητή – «Οδηγούσε ξάδερφός του, υπήρχαν κι άλλα παιδιά στο όχημα»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πένθος στο λύκειο Παλλουριώτισσας για το χαμό του 18χρονου μαθητή – «Οδηγούσε ξάδερφός του, υπήρχαν κι άλλα παιδιά στο όχημα»

 19.08.2025 - 18:15
Πένθος στο λύκειο Παλλουριώτισσας για το χαμό του 18χρονου μαθητή – «Οδηγούσε ξάδερφός του, υπήρχαν κι άλλα παιδιά στο όχημα»

Θλίψη στο Λύκειο Παλουριώτισσας σκόρπισε η είδηση του θανάτου του 18χρονου Κατζιούλ Καμρουζαμάν (Kajul Espinoza).

Ο 18χρονος βρισκόταν στο Μπανγκλαντές, για διακοπές όταν το βράδυ της Κυριακής, ενεπλάκη σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Λυκείου, το αυτοκίνητο οδηγούσε ξάδερφός του και επέβαιναν σε αυτό και άλλα συνομήλικα παιδιά.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Θρήνος στον Διγενή Ακρίτας μετά τον χαμό 18χρονου μαθητή – «Ήταν ποδοσφαιριστής της ομάδας νέων U19»

Ανάμεσα σε άλλα στην ανάρτησή του το λύκειο ανέφερε πως «είμαστε ακόμη σε σοκ από τον τόσο άδικο και ξαφνικό χαμό του μόλις απόφοιτού μας, μέλους της οικογένειάς μας στο Λύκειο Παλουριώτισσας, Κατζιούλ Καμρουζαμάν. Ο Κατζιούλ είχε μεταβεί με την οικογένειά του για διακοπές στη χώρα του πατέρα του και σκοτώθηκε ψες το βράδυ σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Το αυτοκίνητο οδηγούσε ξάδερφός του και σε αυτό βρίσκονταν συνομήλικα παιδιά».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: «Θα μείνεις πάντα στη μνήμη μας»: Πένθος στην Παλλουριώτισσα για 18χρονο που πέθανε σε δυστύχημα - Δείτε φωτογραφίες

«Αγαπημένε μας Κατζιούλ, οι καθηγητές σου, η Διεύθυνση, οι συμμαθητές του Γ51 και ολόκληρη η σχολική κοινότητα του Λυκείου Παλουριώτισσας δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε ότι δεν θα σε ξαναδούμε, ότι η φωνή και το χαμόγελό σου θα λείπουν από κοντά μας» σημειώνει.

Η ανάρτηση του σχολείου:

 

 

 

 

 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανακλήσεις οχημάτων: Στη δημοσιότητα η νέα ευρωπαϊκή λίστα - Δείτε αυτούσια
«Θα μείνεις πάντα στη μνήμη μας»: Πένθος στην Παλλουριώτισσα για 18χρονο που πέθανε σε δυστύχημα - Δείτε φωτογραφίες
Επιχείρηση διάσωσης: Όχημα έπεσε από γκρεμό 10 μέτρων - Στο νοσοκομείο ο οδηγός - Δείτε φωτογραφίες
Τροχαίο με 19χρονο: Λαμβάνει καταθέσεις η Αστυνομία για διευκρίνηση των συνθηκών – Δεν συνελήφθη ο οδηγός
Νέος γαστρονομικός προορισμός στα… ουράνια με απίστευτη θέα – Πότε ανοίγει επίσημα τις πόρτες του – Δείτε φωτογραφίες
Σου αρέσει να ταξιδεύεις; Πτήσεις της Ryanair για Σεπτέμβρη από 30€ με επιστροφή

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θρήνος στον Διγενή Ακρίτας μετά τον χαμό 18χρονου μαθητή – «Ήταν ποδοσφαιριστής της ομάδας νέων U19»

 19.08.2025 - 18:06
Επόμενο άρθρο

Χειροπέδες σε 48χρονη – Έκλεψε πέραν των 249 χιλιάδων ευρώ από εταιρεία στη Λεμεσό

 19.08.2025 - 18:28
Κλείδωσε στις 2 Σεπτεμβρίου η συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν

Κλείδωσε στις 2 Σεπτεμβρίου η συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν

Στις 2 Σεπτεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση του Πρόεδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με την ειδική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κλείδωσε στις 2 Σεπτεμβρίου η συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν

Κλείδωσε στις 2 Σεπτεμβρίου η συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν

  •  19.08.2025 - 12:30
ΠτΔ για Ουκρανικό: «Οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να βασίζεται στον πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας»

ΠτΔ για Ουκρανικό: «Οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να βασίζεται στον πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας»

  •  19.08.2025 - 16:01
Λάρνακα: Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά 19χρονο

Λάρνακα: Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά 19χρονο

  •  19.08.2025 - 18:57
Τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά στο ΣΟΠΑΖ - Κάηκαν ολοσχερώς τρία οχήματα

Τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά στο ΣΟΠΑΖ - Κάηκαν ολοσχερώς τρία οχήματα

  •  19.08.2025 - 19:27
Ανακλήσεις οχημάτων: Στη δημοσιότητα η νέα ευρωπαϊκή λίστα - Δείτε αυτούσια

Ανακλήσεις οχημάτων: Στη δημοσιότητα η νέα ευρωπαϊκή λίστα - Δείτε αυτούσια

  •  19.08.2025 - 14:07
Πένθος στο λύκειο Παλλουριώτισσας για το χαμό του 18χρονου μαθητή – «Οδηγούσε ξάδερφός του, υπήρχαν κι άλλα παιδιά στο όχημα»

Πένθος στο λύκειο Παλλουριώτισσας για το χαμό του 18χρονου μαθητή – «Οδηγούσε ξάδερφός του, υπήρχαν κι άλλα παιδιά στο όχημα»

  •  19.08.2025 - 18:15
Σου αρέσει να ταξιδεύεις; Πτήσεις της Ryanair για Σεπτέμβρη από 30€ με επιστροφή

Σου αρέσει να ταξιδεύεις; Πτήσεις της Ryanair για Σεπτέμβρη από 30€ με επιστροφή

  •  19.08.2025 - 16:15
Χειροπέδες σε 48χρονη – Έκλεψε πέραν των 249 χιλιάδων ευρώ από εταιρεία στη Λεμεσό

Χειροπέδες σε 48χρονη – Έκλεψε πέραν των 249 χιλιάδων ευρώ από εταιρεία στη Λεμεσό

  •  19.08.2025 - 18:28

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα