Χειροπέδες σε 48χρονη – Έκλεψε πέραν των 249 χιλιάδων ευρώ από εταιρεία στη Λεμεσό
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χειροπέδες σε 48χρονη – Έκλεψε πέραν των 249 χιλιάδων ευρώ από εταιρεία στη Λεμεσό

 19.08.2025 - 18:28
Χειροπέδες σε 48χρονη – Έκλεψε πέραν των 249 χιλιάδων ευρώ από εταιρεία στη Λεμεσό

Υπόθεση κλοπής χρηματικού ποσού πέραν των 249 χιλιάδων ευρώ διερευνά η Αστυνομία, που προχώρησε στη σύλληψη γυναίκας ηλικίας 48 ετών. Η 48χρονη συνελήφθη το απόγευμα σήμερα, δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία και την καταγγελία που υποβλήθηκε στο ΤΑΕ Λεμεσού από τον Διευθυντή εταιρείας στη Λεμεσό, μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε από ανεξάρτητο ελεγκτή στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι, για την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου, 2011 και Μαΐου, 2025, υπάρχει χρηματικό έλλειμμα στα ταμεία της εταιρείας, ύψους 249,824 ευρώ.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον της 48χρονης, η οποία συνελήφθη γύρω στις 3.00 το απόγευμα της Τρίτης.

Την υπόθεση διερευνά το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λεμεσού.

 

Πένθος στο λύκειο Παλλουριώτισσας για το χαμό του 18χρονου μαθητή – «Οδηγούσε ξάδερφός του, υπήρχαν κι άλλα παιδιά στο όχημα»

 19.08.2025 - 18:15
Wizz Air: «Ανοίγει» τα φτερά της από Λάρνακα για δύο νέους προορισμούς - Πότε αρχίζουν τα δρομολόγια

 19.08.2025 - 18:45
