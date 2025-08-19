Ecommbx
Wizz Air: «Ανοίγει» τα φτερά της από Λάρνακα για δύο νέους προορισμούς - Πότε αρχίζουν τα δρομολόγια

 19.08.2025 - 18:45
Wizz Air: «Ανοίγει» τα φτερά της από Λάρνακα για δύο νέους προορισμούς - Πότε αρχίζουν τα δρομολόγια

Ανακαλύψτε την Βενετία και την Τούζλα με κατευθείαν πτήσεις απο την Λάρνακα

Λάρνακα, 19 Αυγούστου 2025 –Η Wizz Air, η πιο περιβαλλοντικά βιώσιμη αεροπορική εταιρεία στην Ευρώπη, με χαρά ανακοινώνει την έναρξη δύο νέων και συναρπαστικών δρομολογίων για τη χειμερινή σεζόν και τη νέα χρονιά, με απευθείας πτήσεις από τη Λάρνακα προς τη Βενετία και την Τούζλα.

Από τις 2 Δεκεμβρίου 2025, οι πτήσεις από Λάρνακα προς Βενετία θα πραγματοποιούνται τρεις φορές την εβδομάδα – κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο – με ναύλους που ξεκινούν από μόλις €19,99 (απλή μετάβαση, συμπεριλαμβανομένων όλων των υποχρεωτικών χρεώσεων και μίας χειραποσκευής). Από τις 31 Μαρτίου 2026, οι ταξιδιώτες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να πετούν απευθείας από Λάρνακα προς Τούζλα, με ναύλους που ξεκινούν επίσης από €19,99. Τα εισιτήρια είναι ήδη διαθέσιμα στο wizzair.com.

Η Wizz Air είναι επίσης στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη πτήσεων από Θεσσαλονίκη προς Τελ Αβίβ, από τις 28 Οκτωβρίου 2025, με ναύλους που ξεκινούν από €75,99.

Η ιστορική πόλη της Βενετίας αποτελεί έναν από τους πιο ξεχωριστούς προορισμούς παγκοσμίως, χτισμένη πάνω στο νερό και διασταυρωμένη με κανάλια. Τα στενά σοκάκια της, οι γέφυρες και η μοναδική αρχιτεκτονική της την καθιστούν γραφική και γεμάτη χαρακτήρα. Με την πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά και την ξακουστή κουζίνα της, η Βενετία παραμένει διαχρονικά αγαπημένος προορισμός για τους ταξιδιώτες από την Κύπρο. Πλέον, η Wizz Air συνδέει τη Λάρνακα με τη Βενετία με πτήσεις κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο.

Η Τούζλα, που βρίσκεται στη βορειοανατολική Βοσνία, είναι μία πόλη που εκπλήσσει με τον μοναδικό συνδυασμό ιστορίας, βιομηχανίας και πολιτισμού. Εκτός των συνηθισμένων τουριστικών διαδρομών, προσφέρει στους ταξιδιώτες που αναζητούν περιπέτεια μια αυθεντική ματιά στο παρελθόν και το παρόν της Βοσνίας, καθιστώντας την ως έναν προορισμό απρόσμενης αλλά συναρπαστικής ανακάλυψης.

Η Olivia Harangozo, Corporate Communications Manager της Wizz Air, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τα νέα δρομολόγια: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που επεκτείνουμε το δίκτυό μας από τη Λάρνακα με αυτές τις δύο νέες διαδρομές, καθώς και που ενισχύουμε την παρουσία μας στην Ελλάδα με πτήσεις από Θεσσαλονίκη προς Τελ Αβίβ. Η Βενετία υπήρξε ένας από τους πλέον ζητούμενους προορισμούς, ενώ η Τούζλα αποτελεί μια νέα και συναρπαστική επιλογή για όσους ταξιδιώτες θέλουν να ανακαλύψουν κάτι διαφορετικό. Με τους χαμηλούς μας ναύλους και το συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο, η Wizz Air συνεχίζει να δημιουργεί πιο προσιτές ευκαιρίες ταξιδιού για τους πελάτες μας σε όλη την περιοχή.

 

 

