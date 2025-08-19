Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θρήνος στον Διγενή Ακρίτας μετά τον χαμό 18χρονου μαθητή – «Ήταν ποδοσφαιριστής της ομάδας νέων U19»

 19.08.2025 - 18:06
Θρήνος στον Διγενή Ακρίτας μετά τον χαμό 18χρονου μαθητή – «Ήταν ποδοσφαιριστής της ομάδας νέων U19»

Ανείπωτη θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του 18χρονου μαθητή και ποδοσφαιριστή Κατζιούλ Καμρουζαμάν στο λύκειο Παλλουριώτισσας αλλά και στον Διγενή Ακρίτα.

Ο Κατζιούλ Καμρουζαμάν έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο Μπαγκλαντές όπου είχε μεταβεί για διακοπές με την οικογένεια του.

Σε ανάρτησή του ο Διγενής Ακρίτας ανέφερε πως ο  18χρονος ήταν ποδοσφαιριστής της ομάδας νέων U19 και ήταν μόνιμος κάτοικος Κύπρου, ενώ σημειώνει πως «βρήκε τραγικό θάνατο σε δυστύχημα στο Μπαγκλαντές, την χώρα καταγωγής του, όπου βρισκόταν για διακοπές».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: «Θα μείνεις πάντα στη μνήμη μας»: Πένθος στην Παλλουριώτισσα για 18χρονο που πέθανε σε δυστύχημα - Δείτε φωτογραφίες

«Η οικογένεια του ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ πενθεί για τον χαμό του νεαρού ποδοσφαιριστη μας...», γράφει συγκεκριμένα η ανάρτηση.

 

 

 

 

Στις 2 Σεπτεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση του Πρόεδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με την ειδική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

