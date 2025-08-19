Θρήνος στον Διγενή Ακρίτας μετά τον χαμό 18χρονου μαθητή – «Ήταν ποδοσφαιριστής της ομάδας νέων U19»

Ο Κατζιούλ Καμρουζαμάν έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο Μπαγκλαντές όπου είχε μεταβεί για διακοπές με την οικογένεια του.

Σε ανάρτησή του ο Διγενής Ακρίτας ανέφερε πως ο 18χρονος ήταν ποδοσφαιριστής της ομάδας νέων U19 και ήταν μόνιμος κάτοικος Κύπρου, ενώ σημειώνει πως «βρήκε τραγικό θάνατο σε δυστύχημα στο Μπαγκλαντές, την χώρα καταγωγής του, όπου βρισκόταν για διακοπές».

«Η οικογένεια του ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ πενθεί για τον χαμό του νεαρού ποδοσφαιριστη μας...», γράφει συγκεκριμένα η ανάρτηση.