Ερευνητικό πρόγραμμα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου

EXCELLENCE/0918/0190: Επαναχαράσσοντας παλαιές ταξιδιωτικές διαδρομές στην Ανατολική Μεσόγειο με ψηφιακά μέσα. Το παράδειγμα της Κύπρου



Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022 η καταληκτήρια διάσκεψη τύπου του ερευνητικού προγράμματος του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου EXCELLENCE/0918/0190 με τίτλο «Επαναχαράσσοντας παλαιές ταξιδιωτικές διαδρομές στην Ανατολική Μεσόγειο με ψηφιακά μέσα. Το παράδειγμα της Κύπρου».

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο, μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, με ανάδοχο φορέα το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου (ΠΙΤΚ) και η χρηματοδότηση που έλαβε ανέρχεται σε 149.623,20 ευρώ.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν με ομιλία τους η Δρ Ιωάννα Χατζηκωστή, διευθύντρια του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου και συντονίστρια του προγράμματος, ο Δρ Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ και η Λέλια Μυλωνά, πρόεδρος Συνδέσμου Ξεναγών Κύπρου. Οι ερευνήτριες του προγράμματος, Δρ Μαργαρίτα Ιωάννου (ΠΙΤΚ) και Δρ Κατερίνα Γκότση (Κέντρο Επιστημονικού Διαλόγου και Έρευνας — ΚΕΔΕ) παρουσίασαν τα αποτελέσματα του προγράμματος. Συγκεκριμένα έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην επιτυχή και εντός χρονοδιαγραμμάτων ολοκλήρωση των παραδοτέων του προγράμματος. Η μεγαλύτερη συμβολή του προγράμματος πέρα από τις επιστημονικές δημοσιεύσεις και τις δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του υπήρξε η δημιουργία της βάσης δεδομένων-ευρετηρίου ταξιδιωτικών κειμένων από τον 15ο αιώνα μέχρι τη σύγχρονη κοινωνία πληροφόρησης. Οι ερευνήτριες επίσης αναφέρθηκαν στην επιτυχή δημιουργία δωρεάν ψηφιακών εφαρμογών του προγράμματος που αξιοποιούν υλικό από την πρωτογενή έρευνα και αφορούν σε ένα παιχνίδι (εκπαιδευτική εφαρμογή) για μαθητές ηλικίας 9-12 ετών και σε δύο τρισδιάστατους διαδραστικούς χάρτες της Κύπρου για το ευρύ κοινό με περιοχές τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.



Η δημοσιογραφική διάσκεψη έκλεισε με τα εγκαίνια της ταξιδιωτικής έκθεσης με τίτλο: “Sea, salt and palm trees: in the footsteps of travellers to Larnaca throughout the centuries” (Μουσείο Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη). Η έκθεση παρουσιάζει την πόλη της Λάρνακας, το σημαντικότερο ναυτικό και εμπορικό κέντρο της Κύπρου και έδρα ευρωπαίων εμπόρων και προξένων μεταξύ 15ου και 19ου αιώνα μέσα από 10 πανό (roll up banners) και αξιοποιεί υλικό από τα ταξιδιωτικά κείμενα που απόκεινται στη συλλογή Παλαιτύπων και Χειρογράφων του ΠΙΤΚ και του Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου και φωτογραφικό υλικό από τη Συλλογή Χαρακτικών, Παλιών Φωτογραφιών και Υδατογραφιών του ΠΙΤΚ.

Ακολούθως, οι επισκέπτες επίσης είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στη Συλλογή Χειρογράφων και Παλαιτύπων και στη Χαρτογραφική Συλλογή του ΠΙΤΚ.

Η έκθεση “Sea, salt and palm trees: in the footsteps of travellers to Larnaca throughout the centuries” που παρουσιάζεται στο Μουσείο Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη, διαρκεί μέχρι τις 30/9/2022. Ώρες Λειτουργίας: 10:00-19:00 (καθημερινές +Σαββατοκύριακα). Είσοδος: ελεύθερη

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνδιοργάνωση με τον Σύνδεσμο Ξεναγών Κύπρου προσφέρθηκαν δύο δωρεάν ξεναγήσεις το απόγευμα της ίδιας ημέρας (Παρασκευή 9/09/2022) στο παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας. Στις ξεναγήσεις με τίτλο: “A place of Salt: in the footsteps of travellers. The case of Larnaca” αξιοποιήθηκε για πρώτη φορά υλικό που προέκυψε από τη μελέτη στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ReTraPath.

Πληροφορίες σχετικά με την έκθεση καθώς και για τις ξεναγήσεις βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου: https://www.boccf.org/el-GR/research-programmes/ReTraPath/