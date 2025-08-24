«Πόσο μεγάλο κενό αφήνεις πίσω σου;»… Συγκλονισμένος ο Ερμής Αραδίππου για τον χαμό του 19χρονου Χρίστου Χριστάκη

Με ανάρτησή της η ομάδα αποχαιρέτησε με λόγια συγκίνησης τον άτυχο νεαρό, εκφράζοντας παράλληλα τα συλλυπητήρια της προς την οικογένειά του:

«Δυστυχώς ο Χρίστος μας δεν τα κατάφερε… Πέταξε για τη γειτονιά των αγγέλων. Τεράστια απώλεια για την οικογένεια της ομάδας μας και όχι μόνο… Αγαπημένε μου Χρίστο, πόσο κρίμα που φεύγεις τόσο νέος, ρε φίλε; Πόσο μεγάλο κενό αφήνεις πίσω σου; Πόσος πόνος στην οικογένειά σου και σε όλους εμάς από αυτό το ξαφνικό που σε βρήκε; Απίστευτο…».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερμή εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Χρίστου Χριστάκη, σημειώνοντας πως ο θάνατός του αποτελεί μια άδικη και πρόωρη απώλεια.