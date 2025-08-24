«Πόσο μεγάλο κενό αφήνεις πίσω σου;»… Συγκλονισμένος ο Ερμής Αραδίππου για τον χαμό του 19χρονου Χρίστου Χριστάκη

Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 24.08.2025 - 08:53
Θλίψη σκόρπισε στην οικογένεια του Ερμή Αραδίππου η είδηση του θανάτου του 19χρονου Χρίστου Χριστάκη από την Αραδίππου, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Μακένζι.

Με ανάρτησή της η ομάδα αποχαιρέτησε με λόγια συγκίνησης τον άτυχο νεαρό, εκφράζοντας παράλληλα τα συλλυπητήρια της προς την οικογένειά του:

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Τραγωδία στην άσφαλτο: Υπέκυψε ο 19χρονος Χρίστος Χριστάκης, τραυματίας του τροχαίου στο Μακένζι

«Δυστυχώς ο Χρίστος μας δεν τα κατάφερε… Πέταξε για τη γειτονιά των αγγέλων. Τεράστια απώλεια για την οικογένεια της ομάδας μας και όχι μόνο… Αγαπημένε μου Χρίστο, πόσο κρίμα που φεύγεις τόσο νέος, ρε φίλε; Πόσο μεγάλο κενό αφήνεις πίσω σου; Πόσος πόνος στην οικογένειά σου και σε όλους εμάς από αυτό το ξαφνικό που σε βρήκε; Απίστευτο…».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερμή εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Χρίστου Χριστάκη, σημειώνοντας πως ο θάνατός του αποτελεί μια άδικη και πρόωρη απώλεια.

Πως επηρεάζει η πάροδος του χρόνου τη λύση: Η σκληρή αλήθεια για την πορεία του Κυπριακού

Η πάροδος του χρόνου συνιστά έναν από τους σοβαρότερους κινδύνους για την προοπτική επίλυσης του Κυπριακού, καθώς δημιουργεί νέα τετελεσμένα και «κανονικοποιεί» παράνομες καταστάσεις.

