Γιώργος Μαζωνάκης: Εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική

Ο τραγουδιστής αναμένεται το επόμενο διάστημα μετά από αίτημα του ίδιου και της οικογένειάς του, να μεταφερθεί σε ιδιωτική κλινική.

Σημειώνεται ότι ο τραγουδιστής εμφανιζόταν στο Fever τον χειμώνα του 2025.

Η διακοπή της συναυλίας

Υπενθυμίζεται πως τον Ιούνιο του 2025 ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε διακόψει τη συναυλία που έδινε στο γήπεδο «Χαλκάνορα Ιδαλίου» (Δάλι), στη Λευκωσία λόγω επεισοδίου ανάμεσα σε θεατές. Από την σκηνή, ο Γιώργος Μαζωνάκης αναζητούσε τους «ξεφτίλες» και τους «μάγκες», όπως τους αποκάλεσε, που είχαν προκαλέσει το επεισόδιο.

Μετά το επεισόδιο, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πει πως πέρασε καλά στη συναυλία και πως ζητούμενο για εκείνον είναι να υπάρχει σεβασμός μεταξύ των παρευρισκομένων σε ένα μαγαζί ή μια διοργάνωση: «Πέρασα πολύ καλά. Έγινε κάτι; Με τι να ξενερώσω; Αυτό ήταν λίγο και έδωσα πολλή σημασία. Πρέπει να σέβονται τους υπόλοιπους ανθρώπους, όχι τίποτα άλλο. Μεγάλη η κουβέντα η στενοχώρια. Έχω περάσει τόση στενοχώρια που αυτό ήταν το λιγότερο».

Η διαμάχη με την αδερφή του Βάσω

Υπενθυμίζεται πως τον Οκτώβριο του 2024 ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε καταθέσει δύο αγωγές στην αδερφή του, εξαιτίας της διαμάχης που είχε ξεσπάσει μεταξύ τους. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του τραγουδιστή, η δήλωση του Γιώργου Μαζωνάκη έγινε μετά την κατάθεση στο Πρωτοδικείο Αθηνών των δύο αγωγών λογοδοσίας έναντι όλων των υπευθύνων για τις οικονομικές διαφορές με την αδερφή του, Βάσω.

«Όλα εδώ πληρώνονται», ανέφερε τότε ο τραγουδιστής στην δήλωσή του και σημείωνε: «η ζημιά μέσα μου είναι το λάβωμα της εμπιστοσύνης στους ανθρώπους που τους θεωρούσα δικούς μου». Ολόκληρη η δήλωση:

Πρώτη φορά, εδώ και δεκαετίες ως καλλιτέχνης (και περισσότερες ως άνθρωπος) έρχομαι αντιμέτωπος με τόσο δύσκολη κατάσταση, προσπαθώντας να υπερασπιστώ τα δικαιώματά μου.

Αγωγές λογοδοσίας κατέθεσα.

Η κρίση της Δικαιοσύνης.

Η παραβίαση του νόμου (αν και ποιος;).

Η πρόκληση υλικών ζημιών.

Αναζήτηση νομικών ευθυνών, ενέργειες απαραίτητες για να προστατεύσω τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μου και με την πίστη, ότι θα αποδοθούν οι ευθύνες σ’ αυτούς που εμπλέκονται και θα αποκαταστήσω τη ζημιά που έχω υποστεί.

Την υλική.

Και τη ζημιά μέσα μου; Το λάβωμα της εμπιστοσύνης στους ανθρώπους, στους ανθρώπους που τους θεωρούσα δικούς μου; Τη ζημιά της ψυχής μου; Ποιο δικαστήριο και ποια δικαιοσύνη θα την αποκαταστήσει, που θα ασχολείται με το δίκαιο και όχι μόνον με το νόμιμο; Ποια;

Υ.Γ.: Και όλα εδώ, πληρώνονται!

Η αρχή της διαμάχης

Η διαμάχη ανάμεσα στα αδέρφια διέρρευσε στα media τον Μάιο του 2024 και ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη είχε κάνει λόγο για «μείζονα αντιδικία» με την αδερφή του, η οποία δεν κατονομαζόταν, για «τη διασφάλιση της περιουσιακής του κατάστασης και της επαγγελματικής του διαδρομής».

Ως το 2019-20 η Βάσω Μαζωνάκη λειτουργούσε ως η μάνατζερ και ο άνθρωπος που είχε τον έλεγχο των οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων του καλλιτέχνη. Πρώτη φορά το 2014-15 ακούστηκαν κάποιες φήμες για τριγμούς στη σχέση τους, με αιτία και τότε τα οικονομικά του καλλιτέχνη, όμως πολύ σύντομα αυτό ξεπεράστηκε.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται πως είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στην αδελφή του, η οποία ήταν παρούσα στα μαγαζιά όπου εμφανιζόταν ο καλλιτέχνης, μέχρι και τη σεζόν του 2019. Από τη στιγμή, όμως, που ο δημοφιλής τραγουδιστής ξεκίνησε να εμφανίζεται στο «Κέντρο Αθηνών» το 2021, βάζοντας μια καθημερινή μέρα, την Πέμπτη, στο πρόγραμμά του -κάτι που είχε ποικιλοτρόπως σχολιαστεί τότε- η αδελφή του δεν ξαναφάνηκε και το management του, πέρασε σε άλλα χέρια.

«Μεταβίβασαν μετοχές της εταιρείας μου στο όνομά τους εν αγνοία μου»

Σε συνέντευξη που είχε δώσει τον Ιούλιο στην Κατερίνα Καινούργιου ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αναφερθεί στη δικαστική διαμάχη με την αδερφή του, ενώ είχε εκφράσει και το παράπονό του για όσα έχουν ακουστεί κατά καιρούς, που τον αφορούν. Αποκάλυψε δε, ότι η σχέση με τους γονείς του δεν είναι η ίδια με πριν. Για τη διαμάχη με την αδερφή του, παραδέχτηκε για αρχή, ότι: «Είναι μία υπόθεση η οποία ούτε και εγώ στα 50 μου χρόνια δεν περίμενα ότι θα μου συμβεί και μου συνέβη αυτό μια δοκιμασία πιστεύω που μου βάζει ξανά ο Θεός για να δει αν θα αλλαξοπιστήσω».

Στην πορεία, επιβεβαίωσε ότι ο λόγος που πήγαν δικαστικώς, είναι ότι «μεταβίβασαν μετοχές της εταιρείας του στο όνομα της Βάσως και του Δημήτρης εν αγνοία του».

Ειδικότερα, ο τραγουδιστής ανέφερε: «Είναι μια υπόθεση και αυτή είναι αρχή, είναι πολύ μεγαλύτερο το πράγμα από ό,τι μέχρι τώρα ξέρετε» και πρόσθεσε λίγο αργότερα: «Θα πρέπει να μπουν όρια στα πράγματα και θα πρέπει να καταλάβει ο καθένας τον εαυτό του και ποιος είναι τι. Για μένα είναι πάρα πολύ στενάχωρο όπως καταλαβαίνετε, αλλά έχω φτάσει σημείο που είναι πολύ πιο δύσκολα όσον αφορά εμένα με τον Γιώργο μέσα το σπίτι μου και σκεπτόμενος πράγματα, γιατί εγώ έχω φυγή επαγγελματικά και προσωπικά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τα πράγματα πιστεύω θα είναι καλύτερα».

«Μεταβιβάστηκαν μετοχές της εταιρείας στο όνομα της Βάσως και του Δημήτρη» είπε η Κατερίνα Καινούργιου με τον τραγουδιστή να το επιβεβαιώνει. «Το πρόβλημα είναι προσωπικό, επαγγελματικό και ηθικό. Είναι πολύ πιο μεγάλο από ό,τι φαίνεται. Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Αν εγώ είμαι αυτός που είμαι λάθος τότε θα βγω να ζητήσω συγγνώμη» παραδέχτηκε.

«Η σχέση με την οικογένειά μου δεν είναι όπως πριν»

Σε συνέχεια του παραπάνω θέματος, ο Γιώργος Μαζωνάκης αποκάλυψε ότι οι σχέσεις του με την οικογένειά του, δεν είναι όπως ήταν πριν, αναφερόμενος και στους γονείς του.

«Θα δούμε αν η οικογένειά μου είναι ευγνώμονες, ο χρόνος θα το δείξει, εγώ θέλω να είμαι μεγαλόψυχος και να πιστεύω στο καλό. Μέχρι τώρα δεν το έχουμε δει» δήλωσε αναφορικά με όσα τους πρόσφερε και τόνισε:

«Οι σχέσεις μας αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν είναι οι καλύτερες σχέσεις. Αυτό βέβαια αυτόματα, φέρνει και μία ελευθερία στον άνθρωπο. Οι ελληνικές οικογένειες, όπως έχω πει στο παρελθόν, είναι ευχή και κατάρα. Οι γονείς και οι συγγενείς που δεν τους επιλέγουμε είναι πάνω μας και σκέφτονται ότι μας αγαπάνε αλλά σύμφωνα με αυτό που θέλουν να είμαστε και όχι αυτό που θέλουμε να είμαστε. Νιώθω ότι απέκτησα μια ελευθερία που δεν είχα. Μεγαλώνοντας έτσι, μεγαλώνοντας σε ένα καθεστώς φόβου, χωρίς ο άλλος να σε φοβίζει πραγματικά. Στο υποσυνείδητο υπάρχει το “μη αυτό, μην ακουστεί αυτό” καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί ενοχές και χειριστικές συμπεριφορές. Μέσα από αυτό ελευθερώθηκα και λυτρώθηκα».

Ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε ότι η στάση που θέλει να κρατήσει απέναντι στους γονείς και τις αδερφές του είναι πολύ συγκεκριμένη. Αυτή δεν είναι άλλη, από το να μείνει με τις καλές αναμνήσεις που έχει μαζί τους.

Μεταξύ άλλων, για το συγκεκριμένο θέμα, σχολίασε: «Θα προτιμήσω να σκέφτομαι τους γονείς μου με αγάπη… Με δυσκολία… Αλλά πιστεύω θα έρθει ο καιρός. Ας αφήσουμε τον χρόνο να δείξει τι θα γίνει. Αν η ζωή και ο τρόπος και ο χρόνος και η ενέργεια είναι να σε πάνε από εκεί θα σε πάνε. Θέλω να κρατήσω τις καλές μου αναμνήσεις από τους γονείς και τις αδερφές μου. Να βάλουν μυαλό και να δείξουν αυτό που πρέπει να δείξουν».

Για το αν έχει επικοινωνία με την αδερφή του, Βάσω, εν μέσω της διαμάχης τους, απάντησε: «Με έχει πάρει η αδερφή μου τηλέφωνο. Η υποχώρηση δεν είναι κάτι ωραίο στα αυτιά μου. Το πρόβλημα δεν το δημιούργησα εγώ, δεν μπορεί να είμαι υπόλογος για κάτι. Απολογείται αυτός που είναι ένοχος, δεν έχω να απολογηθώ για τίποτα, ούτε για τη ζωή μου, ούτε για αυτό που συμβαίνει».

Τέλος, ο Γιώργος Μαζωνάκης θέλησε να τονίσει: «Δεν καταστράφηκα γιατί δεν με αφήνει ο Θεός να καταστραφώ, ένα restart θα έλεγα εγώ».

