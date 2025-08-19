Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη στάση της ε/κ πλευράς αποδίδει την πολιτική του των «δύο κρατών» ο Τατάρ

 19.08.2025 - 14:50
Στη στάση της ε/κ πλευράς αποδίδει την πολιτική του των «δύο κρατών» ο Τατάρ

Μια λύση υπό την ομπρέλα της ΕΕ είναι δυνατή μόνο με την αποδοχή της «κυριαρχίας» του τουρκοκυπριακού «λαού», ισχυρίστηκε εκ νέου ο Ερσίν Τατάρ, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική των δύο κρατών προέκυψε ως αποτέλεσμα της «στάσης της ελληνοκυπριακής πλευράς» όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Ο Ε. Τατάρ μιλούσε σε εκδήλωση με τίτλο «Αυτοί που άφησαν το στίγμα τους στον δρόμο της υπηρεσίας», που πραγματοποιήθηκε στο «προεδρικό», με τη συμμετοχή αφυπηρετήσαντων «αξιωματούχων». Το παρών έδωσαν, εκτός από τον κ. Τατάρ, ο «υπουργός οικονομίας και ενέργειας», Ολγκούν Αμτζάογλου, καθώς και άλλοι «αξιωματούχοι».

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, προβλήθηκε βίντεο με τις επαφές και τις δραστηριότητες του κ. Τατάρ κατά τη διάρκεια της θητείας του, τόσο στα κατεχόμενα όσο και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεών του σε κοινότητες Τουρκοκυπρίων που ζουν σε άλλες χώρες.

Στην ομιλία του, ο Ερσίν Τατάρ ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την προσφορά τους και υποστήριξε ότι «κατά τη διάρκεια της θητείας του εργάστηκε ασταμάτητα». Όπως είπε, τα τελευταία πέντε χρόνια βρίσκεται διαρκώς κοντά στους «πολίτες», ενώ παράλληλα εργαζόταν στη διεθνή σκηνή για την «προώθηση της πολιτικής των δύο κρατών», η οποία, όπως ανέφερε, στηρίζεται από την Τουρκία. Ισχυρίστηκε ότι σε όλες του τις επαφές υπερασπίστηκε τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων και ότι το ψευδοκράτος απέκτησε καθεστώς παρατηρητή σε διεθνείς οργανισμούς.

Ο Τ/κ ηγέτης ισχυρίστηκε ότι η πολιτική των δύο κρατών προέκυψε ως «αποτέλεσμα της στάσης της ελληνοκυπριακής πλευράς» όλα τα προηγούμενα χρόνια. Επανέλαβε τη θέση του ότι μια λύση υπό την ομπρέλα της ΕΕ είναι δυνατή μόνο με την αποδοχή της «κυριαρχίας» του τουρκοκυπριακού «λαού».

Απαντώντας στις επικρίσεις που δέχεται, ο κ. Τατάρ ανέφερε ότι «εγώ δεν χτυπάω κανέναν κάτω από τη μέση, αλλά αυτό έγινε εναντίον μας με ορισμένα δημοσιεύματα». Υποστήριξε ότι είναι παράλογο να γίνονται διαπραγματεύσεις χωρίς την αποδοχή της «κυριαρχίας» και κατηγόρησε τους επικριτές του ότι επιχειρούν να απαξιώσουν το έργο του για την «αναγνώριση» του ψευδοκράτους.

Η διεθνής κοινότητα, υποστήριξε, γνωρίζει πλέον ότι μια λύση ομοσπονδίας δεν είναι εφικτή, καθώς, όπως ισχυρίστηκε, οι Ελληνοκύπριοι δεν θα δεχτούν ποτέ μια συμφωνία στη βάση της ισότητας. Χαρακτήρισε την πολιτική των δύο κρατών «εξαιρετικά εύστοχη», λέγοντας ότι αποτελεί μια νέα αρχή που έγινε από κοινού με την Τουρκία.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

