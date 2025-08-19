Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην ενημερωτική τηλεδιάσκεψη ΕΛΚ για Ουκρανικό συμμετείχε ο ΠτΔ

 19.08.2025 - 14:29
Στην ενημερωτική τηλεδιάσκεψη ΕΛΚ για Ουκρανικό συμμετείχε ο ΠτΔ

Στην τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κατά την οποία η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ενημέρωσε τα μέλη της πολιτικής ομάδας για τη χθεσινή συνάντηση του Προέδρου της Ουκρανίας με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, συμμετείχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Λετυμπιώτης ενημέρωσε ότι ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη του ΕΛΚ στην οποία συμμετείχε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κ. φον ντερ Λάιεν, ενημέρωσε τα μέλη του ΕΛΚ για τη χθεσινή συνάντηση του Προέδρου της Ουκρανίας με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ότι θα ακολουθούσε η τηλεδιάσκεψη των μελών της Συμμαχίας των Προθύμων, ενώ στις 2μμ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, με τη συμμετοχή των ηγετών των κρατών μελών της ΕΕ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Κλείδωσε στις 2 Σεπτεμβρίου η συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν

Κλείδωσε στις 2 Σεπτεμβρίου η συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν

Στις 2 Σεπτεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση του Πρόεδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με την ειδική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

