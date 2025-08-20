Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 20.08.2025 - 17:05
Τι περιλαμβάνει το καιρικό «μενού» για απόψε

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν, κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς 3 και τοπικά μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ.

Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά λίγο ταραγμένη στα δυτικά και αργότερα, ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα υπόλοιπα παράλια. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν, αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 34 βαθμούς στα νοτιοανατολικά, στα νότια και βόρεια παράλια και γύρω στους 31 βαθμούς στα υπόλοιπα παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 και αργότερα ασθενείς 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη στα δυτικά, ενώ στα υπόλοιπα παράλια θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο μέχρι το Σάββατο και μη αξιόλογη μεταβολή την Κυριακή, για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

