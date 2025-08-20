Πόσο λίπος πρέπει να τρώω την μέρα

Οι ειδικοί τού Πανεπιστημίου επανατοποθετούν τον ρόλο του λίπους στη διατροφή, ρίχνοντας φως στις πιο συχνές παρεξηγήσεις.

Λίπος: Απαραίτητο στη διατροφή και πολύ παρεξηγημένο

Τα λίπη – ή αλλιώς λιπίδια – είναι πολύτιμα για τον οργανισμό σου. Παρέχουν ενέργεια, βοηθούν στην απορρόφηση λιποδιαλυτών βιταμινών (A, D, E, K), ενισχύουν τη λειτουργία του εγκεφάλου και ρυθμίζουν ορμόνες. Όμως έχουν και μια… θερμιδική ιδιαιτερότητα: 1 γραμμάριο λίπους αποδίδει 9 θερμίδες, δηλαδή υπερδιπλάσιες από τις πρωτεΐνες ή τους υδατάνθρακες (4 θερμίδες/γρ.).

Για μια τυπική διατροφή 2.000 θερμίδων, περίπου το 20%-35% αυτών μπορεί να προέρχεται από λίπος. Δηλαδή περίπου 44–78 γρ. την ημέρα. Αν κάνεις διατροφή για απώλεια βάρους, μπορεί να στοχεύεις σε λίγο λιγότερο – γύρω στα 40-60 γρ. λίπους ημερησίως, ανάλογα με το βάρος και τον στόχο σου.

Ζάχαρη και λίπος: Το κρυφό δίδυμο

Μπορεί να φοβάσαι τα λιπαρά, αλλά ο μεγαλύτερος κίνδυνος έρχεται συχνά από… τη ζάχαρη. Όταν τρως πολλούς επεξεργασμένους υδατάνθρακες, το σώμα σου μετατρέπει το πλεόνασμα σε τριγλυκερίδια, μια μορφή λίπους που αυξάνει τον κίνδυνο για καρδιοπάθειες. Όπως εξηγούν οι ειδικοί στο medicalxpress, η αύξηση των τριγλυκεριδίων οφείλεται συχνότερα στην υπερκατανάλωση ζάχαρης, και όχι στα υγιεινά λίπη.

Όχι όλα τα λίπη δεν είναι ίδια

Τα λίπη χωρίζονται σε: