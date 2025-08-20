Τραγωδία στην Πορτογαλία: Νεκρός 65χρονος που παρασύρθηκε από τη μπουλντόζα που χειριζόταν σε μέτωπο φωτιάς

Σύμφωνα με το BBC, η χώρα δίνει σκληρή μάχη με τα πύρινα μέτωπα από το τέλος Ιουλίου, με τις βόρειες και κεντρικές περιοχές να πλήττονται περισσότερο. Μόνο την Τρίτη, στην πόλη Σαμπούγκαλ, 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ένας σοβαρά, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων πυρόσβεσης.

Την ίδια στιγμή, η Ισπανία βιώνει επίσης μια πρωτοφανή καταστροφή. Μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι, ενώ περισσότερα από 373.000 εκτάρια έχουν καεί, περιοχή μεγαλύτερη από το νησί Λονγκ Άιλαντ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά την πτώση της θερμοκρασίας ύστερα από 16 ημέρες ακραίου καύσωνα, περισσότερες από 40 εστίες εξακολουθούν να καίνε στη χώρα.

«Κρίσιμες στιγμές παραμένουν μπροστά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, καλώντας τους πολίτες να επιδείξουν «υπέρτατη προσοχή».



Η Πορτογαλία και η Ισπανία έχουν ενεργοποιήσει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, ζητώντας βοήθεια για την ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων.