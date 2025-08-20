Τα 4 όχι που επιβεβαιώνουν ότι βρίσκεσαι σε μια μίζερη σχέση

Οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά μιας υγιούς σχέσης: η δυνατή επικοινωνία, η εμπιστοσύνη, ο σεβασμός και η ειλικρίνεια. Από την άλλη, ίσως να έχουμε και μια ιδέα για το τι σημαίνει να βρίσκεσαι σε μια τοξική σχέση: ανασφάλεια, ψέμματα, απογοήτευση, διενέξεις, ξεσπάσματα. Οι διαφορές είναι προφανείς, ωστόσο, μερικές φορές, δεν είμαστε σε θέση να τις αντιληφθούμε ή να τις συνειδητοποιήσουμε. Γινόμαστε ένα με τη ρουτίνα της καθημερινότητας και αδυνατούμε να κοιτάξουμε τη σχέση μας από μια άλλη οπτική γωνία.

Ένας ψυχολόγος που ασχολείται εδώ και δεκαετίες με τα ζητήματα σχέσεων των ζευγαριών, υποστηρίζει πως πολλά από αυτά βρίσκονται σε μια μίζερη κατάσταση, την οποία, όμως, εξακολουθούν να τη συντηρούν με τα λόγια και τις πράξεις τους. Όντες συνηθισμένοι σε αυτή τη συνθήκη, αποφεύγουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, είτε για να βελτιώσουν τη σχέση τους είτε για να την ολοκληρώσουν. Η αδράνεια αποτελεί αδιαμφισβήτητα εχθρό τους, καθώς δεν ωφελεί πουθενά – ακόμα κι αν πιστεύουν το αντίθετο.

Σύμφωνα με την άποψη των ειδικών, υπάρχουν τέσσερα ερωτήματα, στα οποία τα ζευγάρια που απαντούν αρνητικά, επιβεβαιώνουν ότι έχουν μια μίζερη σχέση. Όπως θα δεις, δεν πρόκειται για ανούσιες ερωτήσεις, που τίθενται απλά για να τεθούν, αλλά έχουν βάση και ουσία.

Οι ερωτήσεις που θα σου αποκαλύψουν, αν πρέπει να μείνεις ή να φύγεις από τη σχέση σου

1. Νιώθεις ότι είστε στην ίδια ομάδα κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης;

Σε κάθε σχέση, η διαδικασία του τσακωμού είναι αναπόφευκτη. Είστε δύο διαφορετικοί άνθρωποι και είναι λογικό να διαφωνείτε. Αυτό που, ωστόσο, κάνει τη διαφορά είναι ο τρόπος που έρχεστε σε σύγκρουση. Αν κάθε φορά, ο ένας είναι εναντίον του άλλου, και ποτέ δεν είστε μαζί εναντίον του προβλήματος, τοτε, πράγματι, υπάρχει πρόβλημα. Γενικότερα, οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν πως, αν από την αρχή δεν υπάρχει διάθεση για επίλυση του προβλήματος και εύρεση μιας ουσιαστικής λύσης, τότε δεν θα δημιουργηθεί ποτέ.

2. Μπορείς να είσαι ο αληθινός εαυτός σου κοντά στον σύντροφό σου;

Όταν βρίσκεσαι σε μια υγιή σχέση, μπορείς να είσαι 100% ο εαυτός σου. Δεν σκέφτεσαι πριν πράξεις, ούτε διστάζεις να εκφράσεις τα συναισθήματά σου. Αντίθετα, είσαι ειλικρινής και ελεύθερος. Ο σύντροφός σου δεν σε κρίνει, αντίθετα αποδέχεται τον χαρακτήρα σου, αγκαλιάζοντας κάθε αρνητικό σημείο του.

3. Θέλεις να μαθαίνεις συνεχώς πράγματα για εκείνον;

Όταν ξεκινάς μια σχέση, έχεις μια έμφυτη περιέργεια να μάθεις όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα για τον άνθρωπο που στέκεται στο πλευρό σου. Αν αυτή περιέργεια τελειώσει, αργά ή γρήγορα θα ολοκληρωθεί και η σχέση. Τα ζευγάρια που δεν ενδιαφέρονται πραγματικά ο ένας για τον άλλον, δεν έχουν δημιουργικές συζητήσεις και δεν περνούν αρκετό κοινό χρόνο μαζί. Αντίθετα, σε κάθε ευκαιρία, χάνουν την επαφή με τον σύντροφό τους, δίνοντας προτεραιότητα σε άλλους τομείς της ζωής τους.

4. Αναλαμβάνει την ευθύνη κάθε φορά που κάνει λάθος;

Οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν τις ευθύνες για τα λάθη τους, κατέχουν πλεονεκτική θέση σε σύγκριση με τους υπόλοιπους. Δεν φοβούνται να παραδεχτούν την αλήθεια, δεν διστάζουν να δείξουν ότι απέτυχαν. Είναι δίκαιοι και αυτό δεν παύει ποτέ να υφίστανται, γεγονός που ωφελεί κάθε σχέση.