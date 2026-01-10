Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΠήγατε στο Τρόοδος και βγάζετε φωτογραφίες; Τι παθαίνει το κινητό στο κρύο και το χιόνι
LIKE ONLINE

Πήγατε στο Τρόοδος και βγάζετε φωτογραφίες; Τι παθαίνει το κινητό στο κρύο και το χιόνι

 10.01.2026 - 18:20
Πήγατε στο Τρόοδος και βγάζετε φωτογραφίες; Τι παθαίνει το κινητό στο κρύο και το χιόνι

Πέφτει ο υδράργυρος τις επόμενες μέρες και χιονίζει στο Τρόοδος, κάτι που ενδέχεται να επηρεάσει τις ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά, όπως το κινητό μας.

H μπαταρία του κινητού τηλεφώνου είναι από τα πρώτα που «υποφέρουν» όταν εκτίθεται σε έντονο κρύο, είτε σε εξωτερικούς χώρους είτε αν μείνει για ώρες μέσα στο αυτοκίνητο.

Τα περισσότερα σύγχρονα smartphones έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν σε θερμοκρασίες από 0 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όταν η θερμοκρασία φτάσει κοντά ή πέσει κάτω από αυτό το όριο, αρχίζουν να εμφανίζονται προβλήματα που μπορεί να είναι προσωρινά, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις και μόνιμα.

Πώς επηρεάζει το κρύο την μπαταρία στο κινητό

Η μπαταρία είναι το πιο ευαίσθητο εξάρτημα του κινητού στις χαμηλές θερμοκρασίες. Όπως ακριβώς συμβαίνει και το καλοκαίρι με τη ζέστη, έτσι και τον χειμώνα το κρύο μπορεί να προκαλέσει απότομη πτώση του ποσοστού φόρτισης.

Συνήθως το κινητό μπορεί να δείχνει ότι έχει μπαταρία και μέσα σε λίγα λεπτά να σβήσει ξαφνικά. Αυτό συμβαίνει επειδή το κρύο επιβραδύνει τις χημικές αντιδράσεις στο εσωτερικό της μπαταρίας λιθίου, μειώνοντας προσωρινά την απόδοσή της.

Σε ακραίες συνθήκες, το τηλέφωνο μπορεί να απενεργοποιηθεί για λόγους ασφαλείας, ακόμη κι αν η μπαταρία δεν έχει αδειάσει πραγματικά.

Προβλήματα στη λειτουργία και στην οθόνη

Πέρα από την μπαταρία, οι χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να επηρεάσουν και τη συνολική λειτουργία του κινητού. Η οθόνη αφής μπορεί να γίνεται λιγότερο ευαίσθητη, οι εφαρμογές να «κολλάνε» ή να κλείνουν απότομα και η συσκευή να καθυστερεί να ανταποκριθεί στις εντολές.

Σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ειδικά κάτω από το μηδέν, υπάρχει και ο κίνδυνος δημιουργίας υγρασίας στο εσωτερικό του κινητού όταν αυτό μεταφερθεί από το κρύο σε ζεστό χώρο. Η υγρασία αυτή μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα ηλεκτρονικά κυκλώματα.

Τι μπορεί να συμβεί αν ξεχάσετε το κινητό στο αυτοκίνητο

Ένα από τα πιο συχνά λάθη τον χειμώνα είναι να αφήνει κανείς το κινητό μέσα στο αυτοκίνητο. Το εσωτερικό του οχήματος μπορεί να φτάσει σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μέσα σε λίγες ώρες, ειδικά τη νύχτα.

Η παρατεταμένη έκθεση στο κρύο αυξάνει τον κίνδυνο μόνιμης φθοράς της μπαταρίας, ενώ μπορεί να επηρεαστούν και άλλα εξαρτήματα της συσκευής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το κινητό μπορεί να μην ανοίξει καν όταν επανέλθει σε κανονική θερμοκρασία.

Πώς να προστατεύσετε το κινητό από το κρύο

Για να αποφύγετε προβλήματα, είναι σημαντικό να κρατάτε το κινητό όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σώμα σας όταν βρίσκεστε σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Μια θήκη μπορεί να προσφέρει επιπλέον προστασία, λειτουργώντας ως μονωτικό στρώμα.

Αποφύγετε να φορτίζετε το κινητό αμέσως μόλις επιστρέψετε από το κρύο σε ζεστό χώρο, καθώς η διαφορά θερμοκρασίας μπορεί να επιβαρύνει την μπαταρία. Αφήστε τη συσκευή να επανέλθει πρώτα σε θερμοκρασία δωματίου.

Τέλος, μην αφήνετε το κινητό εκτεθειμένο στο κρύο για μεγάλα χρονικά διαστήματα, πχ. για να βγάλετε φωτογραφίες αν πάτε στα χιόνια.

Πηγή: ieidiseis.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκαριστικό ρεπορτάζ για Αγία Νάπα: Βρετανοί νεαροί εργάτες ενώπιον άθλιων συνθηκών και ανήθικων σεξουαλικών προτάσεων
Γέμισε η Κύπρος ουράνια τόξα – Μαγικές εικόνες πάνω από τη Λευκωσία αλλά και τη θάλασσα
Σοκαριστικές φωτογραφίες από το ατύχημα της Εθνικής Κύπρου Χάντμπολ στην Εσθονία - Σπασμένο το παρμπρίζ
Tρια ζώδια που φοβούνται να κάνουν το πρώτο βήμα στον έρωτα
Έρχονται σύντομα: Πότε θα ανάψουμε κάρβουνα για Τσικνοπέμπτη - Ετοιμάστε στολές για καρναβάλι και φυλάξτε καλαμάρι για Καθαρά Δευτέρα
Εικόνες από το σημείο της τραγωδίας: Έτσι σκοτώθηκε ο 32χρονος Στυλιανός - Το όχημα του έπεσε σε χαράδρα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ονούφριος Κουλλά για το επίμαχο βίντεο: «Οργανωμένη διαπλοκή και διαφθορά στο Προεδρικό»

 10.01.2026 - 18:02
Αντωνίου: Είχε προειδοποιηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία για υβριδική επίθεση - «Ενδέχεται να ακολουθήσουν κι άλλα βίντεο»

Αντωνίου: Είχε προειδοποιηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία για υβριδική επίθεση - «Ενδέχεται να ακολουθήσουν κι άλλα βίντεο»

Σε δημόσια τοποθέτηση με σαφείς αιχμές και προειδοποιήσεις προχώρησε ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, αναφερόμενος στη διαρροή του επίμαχου βίντεο που προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις και δημόσια συζήτηση τις τελευταίες ημέρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αντωνίου: Είχε προειδοποιηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία για υβριδική επίθεση - «Ενδέχεται να ακολουθήσουν κι άλλα βίντεο»

Αντωνίου: Είχε προειδοποιηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία για υβριδική επίθεση - «Ενδέχεται να ακολουθήσουν κι άλλα βίντεο»

  •  10.01.2026 - 10:45
Ονούφριος Κουλλά για το επίμαχο βίντεο: «Οργανωμένη διαπλοκή και διαφθορά στο Προεδρικό»

Ονούφριος Κουλλά για το επίμαχο βίντεο: «Οργανωμένη διαπλοκή και διαφθορά στο Προεδρικό»

  •  10.01.2026 - 18:02
Νίκος Σύκας: «Δηλώνω δημόσια την παραίτησή μου από την βουλευτική ασυλία»

Νίκος Σύκας: «Δηλώνω δημόσια την παραίτησή μου από την βουλευτική ασυλία»

  •  10.01.2026 - 16:13
Σοκαριστικό ρεπορτάζ για Αγία Νάπα: Βρετανοί νεαροί εργάτες ενώπιον άθλιων συνθηκών και ανήθικων σεξουαλικών προτάσεων

Σοκαριστικό ρεπορτάζ για Αγία Νάπα: Βρετανοί νεαροί εργάτες ενώπιον άθλιων συνθηκών και ανήθικων σεξουαλικών προτάσεων

  •  10.01.2026 - 17:32
Γέμισε η Κύπρος ουράνια τόξα – Μαγικές εικόνες πάνω από τη Λευκωσία αλλά και τη θάλασσα

Γέμισε η Κύπρος ουράνια τόξα – Μαγικές εικόνες πάνω από τη Λευκωσία αλλά και τη θάλασσα

  •  10.01.2026 - 17:03
Σοκαριστικές φωτογραφίες από το ατύχημα της Εθνικής Κύπρου Χάντμπολ στην Εσθονία - Σπασμένο το παρμπρίζ

Σοκαριστικές φωτογραφίες από το ατύχημα της Εθνικής Κύπρου Χάντμπολ στην Εσθονία - Σπασμένο το παρμπρίζ

  •  10.01.2026 - 15:50
Εικόνες από το σημείο της τραγωδίας: Έτσι σκοτώθηκε ο 32χρονος Στυλιανός - Το όχημα του έπεσε σε χαράδρα

Εικόνες από το σημείο της τραγωδίας: Έτσι σκοτώθηκε ο 32χρονος Στυλιανός - Το όχημα του έπεσε σε χαράδρα

  •  10.01.2026 - 14:38
Έρχονται σύντομα: Πότε θα ανάψουμε κάρβουνα για Τσικνοπέμπτη - Ετοιμάστε στολές για καρναβάλι και φυλάξτε καλαμάρι για Καθαρά Δευτέρα

Έρχονται σύντομα: Πότε θα ανάψουμε κάρβουνα για Τσικνοπέμπτη - Ετοιμάστε στολές για καρναβάλι και φυλάξτε καλαμάρι για Καθαρά Δευτέρα

  •  10.01.2026 - 14:57

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα