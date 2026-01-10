Πήγατε στο Τρόοδος και βγάζετε φωτογραφίες; Τι παθαίνει το κινητό στο κρύο και το χιόνι

H μπαταρία του κινητού τηλεφώνου είναι από τα πρώτα που «υποφέρουν» όταν εκτίθεται σε έντονο κρύο, είτε σε εξωτερικούς χώρους είτε αν μείνει για ώρες μέσα στο αυτοκίνητο.

Τα περισσότερα σύγχρονα smartphones έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν σε θερμοκρασίες από 0 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όταν η θερμοκρασία φτάσει κοντά ή πέσει κάτω από αυτό το όριο, αρχίζουν να εμφανίζονται προβλήματα που μπορεί να είναι προσωρινά, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις και μόνιμα.

Πώς επηρεάζει το κρύο την μπαταρία στο κινητό

Η μπαταρία είναι το πιο ευαίσθητο εξάρτημα του κινητού στις χαμηλές θερμοκρασίες. Όπως ακριβώς συμβαίνει και το καλοκαίρι με τη ζέστη, έτσι και τον χειμώνα το κρύο μπορεί να προκαλέσει απότομη πτώση του ποσοστού φόρτισης.

Συνήθως το κινητό μπορεί να δείχνει ότι έχει μπαταρία και μέσα σε λίγα λεπτά να σβήσει ξαφνικά. Αυτό συμβαίνει επειδή το κρύο επιβραδύνει τις χημικές αντιδράσεις στο εσωτερικό της μπαταρίας λιθίου, μειώνοντας προσωρινά την απόδοσή της.

Σε ακραίες συνθήκες, το τηλέφωνο μπορεί να απενεργοποιηθεί για λόγους ασφαλείας, ακόμη κι αν η μπαταρία δεν έχει αδειάσει πραγματικά.

Προβλήματα στη λειτουργία και στην οθόνη

Πέρα από την μπαταρία, οι χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να επηρεάσουν και τη συνολική λειτουργία του κινητού. Η οθόνη αφής μπορεί να γίνεται λιγότερο ευαίσθητη, οι εφαρμογές να «κολλάνε» ή να κλείνουν απότομα και η συσκευή να καθυστερεί να ανταποκριθεί στις εντολές.

Σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ειδικά κάτω από το μηδέν, υπάρχει και ο κίνδυνος δημιουργίας υγρασίας στο εσωτερικό του κινητού όταν αυτό μεταφερθεί από το κρύο σε ζεστό χώρο. Η υγρασία αυτή μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα ηλεκτρονικά κυκλώματα.

Τι μπορεί να συμβεί αν ξεχάσετε το κινητό στο αυτοκίνητο

Ένα από τα πιο συχνά λάθη τον χειμώνα είναι να αφήνει κανείς το κινητό μέσα στο αυτοκίνητο. Το εσωτερικό του οχήματος μπορεί να φτάσει σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μέσα σε λίγες ώρες, ειδικά τη νύχτα.

Η παρατεταμένη έκθεση στο κρύο αυξάνει τον κίνδυνο μόνιμης φθοράς της μπαταρίας, ενώ μπορεί να επηρεαστούν και άλλα εξαρτήματα της συσκευής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το κινητό μπορεί να μην ανοίξει καν όταν επανέλθει σε κανονική θερμοκρασία.

Πώς να προστατεύσετε το κινητό από το κρύο

Για να αποφύγετε προβλήματα, είναι σημαντικό να κρατάτε το κινητό όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σώμα σας όταν βρίσκεστε σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Μια θήκη μπορεί να προσφέρει επιπλέον προστασία, λειτουργώντας ως μονωτικό στρώμα.

Αποφύγετε να φορτίζετε το κινητό αμέσως μόλις επιστρέψετε από το κρύο σε ζεστό χώρο, καθώς η διαφορά θερμοκρασίας μπορεί να επιβαρύνει την μπαταρία. Αφήστε τη συσκευή να επανέλθει πρώτα σε θερμοκρασία δωματίου.

Τέλος, μην αφήνετε το κινητό εκτεθειμένο στο κρύο για μεγάλα χρονικά διαστήματα, πχ. για να βγάλετε φωτογραφίες αν πάτε στα χιόνια.

Πηγή: ieidiseis.gr