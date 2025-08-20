Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Κρίστερσον: Η Σουηδία μπορεί να συμβάλει στην παροχή εγγυήσεων στην Ουκρανία

 20.08.2025 - 18:24
Κρίστερσον: Η Σουηδία μπορεί να συμβάλει στην παροχή εγγυήσεων στην Ουκρανία

Ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, δήλωσε την Τετάρτη ότι η χώρα του θέλει να βοηθήσει στην παροχή εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία, στο πλαίσιο ενός συνασπισμού εθνών που ελπίζουν να υποστηρίξουν τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Η Σουηδία θα μπορούσε να συνεισφέρει με εναέρια επιτήρηση και ενδεχομένως με θαλάσσια μέσα, ανάλογα με τις συνολικές ανάγκες και υπό την προϋπόθεση ότι είναι ασφαλές να το πράξει, δήλωσε ο Κρίστερσον στο σουηδικό δημόσιο ραδιόφωνο SR.

