Ιταλία: Πανικός σε αεροδρόμιο του Μιλάνου – Άνδρας έβαλε φωτιά και έσπασε οθόνες
ΔΙΕΘΝΗ

Ιταλία: Πανικός σε αεροδρόμιο του Μιλάνου – Άνδρας έβαλε φωτιά και έσπασε οθόνες

 20.08.2025 - 19:28
Ιταλία: Πανικός σε αεροδρόμιο του Μιλάνου – Άνδρας έβαλε φωτιά και έσπασε οθόνες

Πανικός προκλήθηκε σε αεροδρόμιο του Μιλάνου, στην Ιταλία, όταν εκνευρισμένος άνδρας έβαλε φωτιά και στη συνέχεια προέβη σε καταστροφές στις οθόνες των γκισέ.

Το περιστατικό στην Ιταλία
Ο άνδρας έβαλε φωτιά και κατέστρεψε με ένα σφυρί αρκετούς πάγκους παράδοσης αποσκευών στον Τερματικό Σταθμό 1 του Διεθνούς Αεροδρομίου Malpensa. Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 10:30 π.μ. την Τετάρτη 20 Αυγούστου, σε ένα αεροδρόμιο γεμάτο τουρίστες που αναχωρούσαν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Ένας 27χρονος άνδρας από το Μάλι συνελήφθη από το προσωπικό της SEA και τους αστυνομικούς της αεροπορικής συνοριακής αστυνομίας. Ο άνδρας συνελήφθη με την υποψία της πρόκλησης ζημιών, σε συμφωνία με τον εισαγγελέα του Busto Arsizio που ήταν σε υπηρεσία, σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα La Stampa.

 

Ο ταραγμένος 27χρονος φαίνεται να κατεύθυνε την οργή του μόνο προς τον εξοπλισμό του αεροδρομίου, χωρίς να επιτεθεί σε επιβάτες ή προσωπικό που ήταν σε υπηρεσία. Οι πυροσβέστες του αεροδρομίου παρενέβησαν για να σβήσουν την αρχική φωτιά στο γκισέ 13, η οποία επέβαλε μια σύντομη εκκένωση του τερματικού σταθμού.

Οι άνθρωποι που βρίσκονταν μπροστά στο περιστατικό εκείνη τη στιγμή φώναζαν για βοήθεια και έτρεχαν να απομακρυνθούν.

Το σημείο προσεγγίστηκε γρήγορα και ασφαλίστηκε. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Οι λειτουργίες του αεροδρομίου συνεχίστηκαν χωρίς σημαντική διακοπή της εναέριας κυκλοφορίας.

