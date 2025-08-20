Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατεχόμενα: Για μεροληψία «κατηγορούν» την ΕΕ για τις δηλώσεις όσον αφορά τους 5 Ε/κ

 20.08.2025 - 19:07
Κατεχόμενα: Για μεροληψία «κατηγορούν» την ΕΕ για τις δηλώσεις όσον αφορά τους 5 Ε/κ

Νέο παράδειγμα της «συνεχιζόμενης μεροληπτικής και προκατειλημμένης στάσης» της ΕΕ στο Κυπριακό θεωρεί το «υπουργείο εξωτερικών» τη δήλωση Εκπροσώπου της ΕΕ για το «δικαστικό σύστημα» στα κατεχόμενα, τη σύλληψη των πέντε Ε/κ και ότι δεν αναγνωρίζουν το ψευδοκράτος.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ανακοίνωση του «υπεξ» αναφέρει ότι, όπως είχαν γράψει και στις 14 Αυγούστου σε άλλη ανακοίνωση, οι υποθέσεις που αφορούν τους πέντε Ε/κ «δικάζονται» στο πλαίσιο της «δικαστικής ανεξαρτησίας και του κράτους δικαίου, που κατοχυρώνονται από το σύνταγμα».

Αναφέρεται στο ψευδοκράτος σαν ένα δημοκρατικό «κράτος», όπου τόσο οι «πολίτες» του, όσο και οι ξένοι που ζουν εντός των «συνόρων» του αντιμετωπίζονται ισότιμα και απολαμβάνουν πλήρως το δικαίωμά τους σε δίκαιη δίκη. «Ως εκ τούτου, καταδικάζουμε έντονα τις ανήθικες δηλώσεις που χρησιμοποίησε ο Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να επηρεάσει την ανεξάρτητη δικαστική μας εξουσία», αναφέρει.

Η δήλωση του Εκπροσώπου της ΕΕ, υποστηρίζεται, επιχειρεί επίσης να παραβλέψει το γεγονός ότι είναι πρωτίστως η ε/κ πλευρά που «εκμεταλλεύεται το περιουσιακό ζήτημα» στην Κύπρο για πολιτικό όφελος. Αναφέρει ότι ενώ υπάρχει ένας μηχανισμός όπως η «επιτροπή ακίνητης περιουσίας», η οποία αναγνωρίζεται από το ΕΔΑΔ ως αποτελεσματικό εσωτερικό ένδικο βοήθημα, η ε/κ πλευρά είναι αυτή που «εκμεταλλεύεται σκόπιμα και συστηματικά τα νομικά ζητήματα ως πολιτικό εργαλείο μέσω ατομικών αγωγών».

Θεωρεί δε το «υπεξ» ότι με αυτή του τη δήλωση ο Εκπρόσωπος της ΕΕ ουσιαστικά ενθαρρύνει την «αδιάλλακτη στάση της ε/κ πλευράς επικαλούμενος ξεπερασμένα ψηφίσματα του ΣΑ των ΗΕ και το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία είναι ανεφάρμοστα στην Κύπρο, στο πλαίσιο του Κυπριακού. Αγνοεί επίμονα ότι μια συμφωνία στην Κύπρο μπορεί να επιτευχθεί μόνο μεταξύ δύο λαών και δύο κυρίαρχων κρατών ισότιμων, με βάση τις πραγματικότητες του νησιού».

«Καταδικάζουμε για άλλη μια φορά έντονα τις ακατάλληλες και υπερβολικές δηλώσεις που στοχοποιούν το κράτος και τη δικαστική μας εξουσία και καλούμε την ΕΕ να θέσει αμέσως τέλος σε αυτές τις μεροληπτικές προσεγγίσεις και να πάψει να αποτελεί εργαλείο προπαγάνδας της ε/κ πλευράς», καταλήγει η ανακοίνωση του «υπεξ».

Στο Μακάρειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία μεταφέρεται τετράχρονο αγοράκι που εντοπίστηκε από λουόμενη να βρίσκεται στο βυθό της πισίνας, σύμφωνα με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Επιχειρήσεων Πάφου Μιχάλη Νικολάου.

