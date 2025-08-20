Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΙσπανίδα influencer «κόλλησε» σε αεροδρόμιο γιατί το ChatGPT της είπε ότι δεν χρειάζεται βίζα για να ταξιδέψει
ΔΙΕΘΝΗ

Ισπανίδα influencer «κόλλησε» σε αεροδρόμιο γιατί το ChatGPT της είπε ότι δεν χρειάζεται βίζα για να ταξιδέψει

 20.08.2025 - 20:09
Ισπανίδα influencer «κόλλησε» σε αεροδρόμιο γιατί το ChatGPT της είπε ότι δεν χρειάζεται βίζα για να ταξιδέψει

Η Μέρι Κάλντας, Ισπανίδα influencer και TikToker, είχε τα πάντα έτοιμα για ένα ονειρικό ταξίδι στο Πουέρτο Ρίκο: βαλίτσες, καλοκαιρινά outfits, playlist του Bad Bunny – για τη συναυλία του οποίου σκόπευε να ταξιδέψει. Τι δεν είχε; Την απαραίτητη βίζα για την άδεια εισόδου της στις ΗΠΑ. Γιατί; Επειδή εμπιστεύτηκε το ChatGPT, που την «διαβεβαίωσε» ότι δεν τη χρειάζεται.

Στο αεροδρόμιο όμως, η πραγματικότητα της «χτύπησε την πόρτα» πιο δυνατά κι από τελωνειακός με κακή διάθεση. Το ταξίδι σταμάτησε εκεί, με τη Μέρι Κάλντας να ανεβάζει στο TikTok ένα βίντεο στο όποιο με δάκρυα στα μάτια περιγράφει την κατάσταση στην οποία την έφερε η τεχνητή νοημοσύνη.

«Ρώτησα το ChatGPT και είπε όχι», είπε η influencer στο βίντεο. «Αυτό μου αξίζει αφού δεν έψαξα για περισσότερες πληροφορίες».

«Δεν τον εμπιστεύομαι πια», πρόσθεσε, αναφερόμενη στον βοηθό της με τεχνητή νοημοσύνη.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Alejandro Cid (@flexcidine)

Η Κάλντας πρόσθεσε επίσης ότι μερικές φορές προσβάλλει το ChatGPT — αποκαλώντας το με υποτιμητικά ονόματα — και ότι πίστευε ότι τα προβλήματα που αντιμετώπισε στο ταξίδι της ήταν «η εκδίκησή του».

Οι followers της αντέδρασαν όπως θα περίμενε κανείς: άλλοι γελούσαν, άλλοι έλεγαν ότι είναι «μάθημα ζωής» να μην παίρνεις οδηγίες για ένα ταξίδι από AI, ενώ οι πιο πρακτικοί έγραψαν: «Γκούγκλαρε US Embassy, όχι ChatGPT».

Ευτυχώς η υπόθεση είχε αίσιο τέλος καθώς η Κάλντας και ο σύντροφός της τελικά κατάφεραν να φτάσουν στο Πουέρτο Ρίκο, σώζοντας το ταξίδι και την πολυπόθητη συναυλία του Bad Bunny. Το μόνο που χάθηκε ήταν λίγα δάκρυα και μια κάποια εμπιστοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ηθικό δίδαγμα: Το ChatGPT μπορεί να φτιάξει κείμενα, να σου προτείνει συνταγές ή ακόμα και αστεία. Αλλά αν το ρωτήσεις για βίζες, κινδυνεύεις να μείνεις… στην πύλη αναχώρησης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παιδάκι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα ξενοδοχείου στην Πάφο
Viral βίντεο: «Ο Χριστός τζι η Παναγία» - Στους δρόμους μια πολική αρκούδα και ένας γυμνός να… τραγουδάει
Σχολικά είδη: Μεγάλο εύρος τιμών στην αγορά - Τι θα πρέπει να προσέξουν οι γονείς και τα παιδιά - Πίνακας
Εντυπωσιακό: Ύψωσαν την κυπριακή σημαία στην κορυφή ενός εκ των πιο δυσπρόσιτων βουνών στον κόσμο - Δείτε φωτογραφίες
Τραγικό: Θα γιόρταζε σήμερα τα γενέθλια της η άτυχη 34χρονη Ειρήνη - «Έπρεπε να σου φέρνουμε τούρτα...»
Αυτά είναι τα 4 τυχερά ζώδια του Σεπτεμβρίου - Νέες γνωριμίες και οικονομικές ευκαιρίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κατεχόμενα: Για μεροληψία «κατηγορούν» την ΕΕ για τις δηλώσεις όσον αφορά τους 5 Ε/κ

 20.08.2025 - 19:07
Επόμενο άρθρο

ΤΡΕΛΑΘΗΚΑΝ οι Παφίτες: Πόσα ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ πούλησαν σε δύο ώρες!

 20.08.2025 - 19:49
Τετράχρονο αγοράκι στο Μακάρειο: Ποιος το βρήκε στο βυθό της πισίνας και που βρισκόταν η μητέρα εκείνη τη στιγμή

Τετράχρονο αγοράκι στο Μακάρειο: Ποιος το βρήκε στο βυθό της πισίνας και που βρισκόταν η μητέρα εκείνη τη στιγμή

Στο Μακάρειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία μεταφέρεται τετράχρονο αγοράκι που εντοπίστηκε από λουόμενη να βρίσκεται στο βυθό της πισίνας, σύμφωνα με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Επιχειρήσεων Πάφου Μιχάλη Νικολάου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τετράχρονο αγοράκι στο Μακάρειο: Ποιος το βρήκε στο βυθό της πισίνας και που βρισκόταν η μητέρα εκείνη τη στιγμή

Τετράχρονο αγοράκι στο Μακάρειο: Ποιος το βρήκε στο βυθό της πισίνας και που βρισκόταν η μητέρα εκείνη τη στιγμή

  •  20.08.2025 - 16:42
Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος πρώτη στην ΕΕ με το χαμηλότερο ποσοστό ανεκπλήρωτης ιατρικής ανάγκης

Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος πρώτη στην ΕΕ με το χαμηλότερο ποσοστό ανεκπλήρωτης ιατρικής ανάγκης

  •  20.08.2025 - 18:46
Τροχαίο με 19χρονο: Άλλαξε κατάθεση ο οδηγός – Βρισκόταν πάνω στο καπό του οχήματος ο τραυματίας πριν πέσει και χτυπήσει στο κεφάλι

Τροχαίο με 19χρονο: Άλλαξε κατάθεση ο οδηγός – Βρισκόταν πάνω στο καπό του οχήματος ο τραυματίας πριν πέσει και χτυπήσει στο κεφάλι

  •  20.08.2025 - 14:10
Σχολικά είδη: Μεγάλο εύρος τιμών στην αγορά - Τι θα πρέπει να προσέξουν οι γονείς και τα παιδιά - Πίνακας

Σχολικά είδη: Μεγάλο εύρος τιμών στην αγορά - Τι θα πρέπει να προσέξουν οι γονείς και τα παιδιά - Πίνακας

  •  20.08.2025 - 16:08
Έκκληση ανθρωπιάς: Γιαγιά χωρίς εισόδημα μεγαλώνει μόνη το εγγονάκι της – Επείγουσα ανάγκη για τρόφιμα

Έκκληση ανθρωπιάς: Γιαγιά χωρίς εισόδημα μεγαλώνει μόνη το εγγονάκι της – Επείγουσα ανάγκη για τρόφιμα

  •  20.08.2025 - 16:30
Βούτηξαν τον σουτζιούκκο οι καθαιρεμένοι μοναχοί: «Μια μέρα γεμάτη χαρά και γεύση» - Δείτε φωτογραφίες

Βούτηξαν τον σουτζιούκκο οι καθαιρεμένοι μοναχοί: «Μια μέρα γεμάτη χαρά και γεύση» - Δείτε φωτογραφίες

  •  20.08.2025 - 14:04
Βαρύ πένθος στη Λευκωσία: Έφυγε από τη ζωή η νεαρή Σοφία - «Ο αγώνας ήταν άνισος» - Δείτε φωτογραφία

Βαρύ πένθος στη Λευκωσία: Έφυγε από τη ζωή η νεαρή Σοφία - «Ο αγώνας ήταν άνισος» - Δείτε φωτογραφία

  •  20.08.2025 - 14:13
Εντυπωσιακό: Ύψωσαν την κυπριακή σημαία στην κορυφή ενός εκ των πιο δυσπρόσιτων βουνών στον κόσμο - Δείτε φωτογραφίες

Εντυπωσιακό: Ύψωσαν την κυπριακή σημαία στην κορυφή ενός εκ των πιο δυσπρόσιτων βουνών στον κόσμο - Δείτε φωτογραφίες

  •  20.08.2025 - 15:20

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα