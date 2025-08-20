Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΤετράχρονο αγοράκι στο Μακάρειο: Ποιος το βρήκε στο βυθό της πισίνας και που βρισκόταν η μητέρα εκείνη τη στιγμή
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τετράχρονο αγοράκι στο Μακάρειο: Ποιος το βρήκε στο βυθό της πισίνας και που βρισκόταν η μητέρα εκείνη τη στιγμή

 20.08.2025 - 16:42
Τετράχρονο αγοράκι στο Μακάρειο: Ποιος το βρήκε στο βυθό της πισίνας και που βρισκόταν η μητέρα εκείνη τη στιγμή

Στο Μακάρειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία μεταφέρεται τετράχρονο αγοράκι που εντοπίστηκε από λουόμενη να βρίσκεται στο βυθό της πισίνας, σύμφωνα με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Επιχειρήσεων Πάφου Μιχάλη Νικολάου.

Όπως αναφέρει, σήμερα γύρω στις 15:15, ενημερώθηκε η Αστυνομία για περιστατικό κατά το οποίο 4χρονο αγοράκι κινδύνευσε με πνιγμό σε πισίνα παραλιακού ξενοδοχείου στη περιοχή Χλώρακας.

Μέλη της Αστυνομίας επισκέφθηκαν άμεσα τόσο το αναφερόμενο ξενοδοχείο όσο και το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν. Πάφου και διενεργούν εξετάσεις.

Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις προέκυψε ότι γύρω στις 14:00, τετράχρονο αλλοδαπό αγοράκι εντοπίστηκε από λουόμενη να βρίσκεται στον βυθό της πισίνας.

Ανασύρθηκε άμεσα από την ίδια και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΤΑΕΠ.

Το παιδί έχει διασωληνωθεί και μεταφέρεται στο Μακάρειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία.

Το παιδί συνεδεύοταν στη πισίνα από την 51χρονη μητέρα του.

Σύμφωνα με την ίδια, ο 4χρονος βρισκόταν στην άκρη της πισίνας σε πολύ ρηχό νερό, υπό την επιτήρηση της. Σε κάποια στιγμή, όταν αυτή έπρεπε να φροντίσει το μικρότερο παιδί της, ο 4χρονος διέλαθε της προσοχής της και ως φαίνεται προχώρησε σε βαθύτερο σημείο, όπου και τελικά εντοπίστηκε.

Το ΤΑΕ Πάφου διερευνά.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παιδάκι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα ξενοδοχείου στην Πάφο
Viral βίντεο: «Ο Χριστός τζι η Παναγία» - Στους δρόμους μια πολική αρκούδα και ένας γυμνός να… τραγουδάει
Σχολικά είδη: Μεγάλο εύρος τιμών στην αγορά - Τι θα πρέπει να προσέξουν οι γονείς και τα παιδιά - Πίνακας
Εντυπωσιακό: Ύψωσαν την κυπριακή σημαία στην κορυφή ενός εκ των πιο δυσπρόσιτων βουνών στον κόσμο - Δείτε φωτογραφίες
Τραγικό: Θα γιόρταζε σήμερα τα γενέθλια της η άτυχη 34χρονη Ειρήνη - «Έπρεπε να σου φέρνουμε τούρτα...»
Αυτά είναι τα 4 τυχερά ζώδια του Σεπτεμβρίου - Νέες γνωριμίες και οικονομικές ευκαιρίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έκκληση ανθρωπιάς: Γιαγιά χωρίς εισόδημα μεγαλώνει μόνη το εγγονάκι της – Επείγουσα ανάγκη για τρόφιμα

 20.08.2025 - 16:30
Επόμενο άρθρο

Τι περιλαμβάνει το καιρικό «μενού» για απόψε

 20.08.2025 - 17:05
Στην Κύπρο ο Καγκελάριος της Αυστρίας: Θα συναντηθεί με ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Στην Κύπρο ο Καγκελάριος της Αυστρίας: Θα συναντηθεί με ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη για την επίσημη επίσκεψη του Καγκελάριου της Αυστρίας στην Κύπρο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στην Κύπρο ο Καγκελάριος της Αυστρίας: Θα συναντηθεί με ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Στην Κύπρο ο Καγκελάριος της Αυστρίας: Θα συναντηθεί με ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα

  •  20.08.2025 - 10:55
Τετράχρονο αγοράκι στο Μακάρειο: Ποιος το βρήκε στο βυθό της πισίνας και που βρισκόταν η μητέρα εκείνη τη στιγμή

Τετράχρονο αγοράκι στο Μακάρειο: Ποιος το βρήκε στο βυθό της πισίνας και που βρισκόταν η μητέρα εκείνη τη στιγμή

  •  20.08.2025 - 16:42
Τροχαίο με 19χρονο: Άλλαξε κατάθεση ο οδηγός – Βρισκόταν πάνω στο καπό του οχήματος ο τραυματίας πριν πέσει και χτυπήσει στο κεφάλι

Τροχαίο με 19χρονο: Άλλαξε κατάθεση ο οδηγός – Βρισκόταν πάνω στο καπό του οχήματος ο τραυματίας πριν πέσει και χτυπήσει στο κεφάλι

  •  20.08.2025 - 14:10
Σχολικά είδη: Μεγάλο εύρος τιμών στην αγορά - Τι θα πρέπει να προσέξουν οι γονείς και τα παιδιά - Πίνακας

Σχολικά είδη: Μεγάλο εύρος τιμών στην αγορά - Τι θα πρέπει να προσέξουν οι γονείς και τα παιδιά - Πίνακας

  •  20.08.2025 - 16:08
Ισραήλ: Εγκρίθηκε επίσημα το σχέδιο εποικισμού που χωρίζει στα δύο τη Δυτική Όχθη

Ισραήλ: Εγκρίθηκε επίσημα το σχέδιο εποικισμού που χωρίζει στα δύο τη Δυτική Όχθη

  •  20.08.2025 - 15:11
Βούτηξαν τον σουτζιούκκο οι καθαιρεμένοι μοναχοί: «Μια μέρα γεμάτη χαρά και γεύση» - Δείτε φωτογραφίες

Βούτηξαν τον σουτζιούκκο οι καθαιρεμένοι μοναχοί: «Μια μέρα γεμάτη χαρά και γεύση» - Δείτε φωτογραφίες

  •  20.08.2025 - 14:04
Βαρύ πένθος στη Λευκωσία: Έφυγε από τη ζωή η νεαρή Σοφία - «Ο αγώνας ήταν άνισος» - Δείτε φωτογραφία

Βαρύ πένθος στη Λευκωσία: Έφυγε από τη ζωή η νεαρή Σοφία - «Ο αγώνας ήταν άνισος» - Δείτε φωτογραφία

  •  20.08.2025 - 14:13
Εντυπωσιακό: Ύψωσαν την κυπριακή σημαία στην κορυφή ενός εκ των πιο δυσπρόσιτων βουνών στον κόσμο - Δείτε φωτογραφίες

Εντυπωσιακό: Ύψωσαν την κυπριακή σημαία στην κορυφή ενός εκ των πιο δυσπρόσιτων βουνών στον κόσμο - Δείτε φωτογραφίες

  •  20.08.2025 - 15:20

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα