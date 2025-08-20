Έκκληση ανθρωπιάς: Γιαγιά χωρίς εισόδημα μεγαλώνει μόνη το εγγονάκι της – Επείγουσα ανάγκη για τρόφιμα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, υπάρχει άμεση ανάγκη για τρόφιμα μακράς διαρκείας αλλά και τρόφιμα ψυγείου, ώστε να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες της οικογένειας.

Η ομάδα τονίζει πως κάθε βοήθεια είναι πολύτιμη και καλεί όσους επιθυμούν να συνδράμουν να επικοινωνήσουν μέσω μηνύματος στη σελίδα της στο Facebook.