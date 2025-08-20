Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έκκληση ανθρωπιάς: Γιαγιά χωρίς εισόδημα μεγαλώνει μόνη το εγγονάκι της – Επείγουσα ανάγκη για τρόφιμα

 20.08.2025 - 16:30
Έκκληση ανθρωπιάς: Γιαγιά χωρίς εισόδημα μεγαλώνει μόνη το εγγονάκι της – Επείγουσα ανάγκη για τρόφιμα

Με ανάρτησή της, η εθελοντική ομάδα “For a better World” απευθύνει επείγουσα έκκληση για στήριξη μιας γιαγιάς που έχει αναλάβει τη φροντίδα του μικρού εγγονιού της, χωρίς να διαθέτει κανένα εισόδημα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, υπάρχει άμεση ανάγκη για τρόφιμα μακράς διαρκείας αλλά και τρόφιμα ψυγείου, ώστε να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες της οικογένειας.

Η ομάδα τονίζει πως κάθε βοήθεια είναι πολύτιμη και καλεί όσους επιθυμούν να συνδράμουν να επικοινωνήσουν μέσω μηνύματος στη σελίδα της στο Facebook.

Γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη για την επίσημη επίσκεψη του Καγκελάριου της Αυστρίας στην Κύπρο

