Σοκ στην Ιταλία: Ποδοσφαιριστής πέθανε μπροστά στα μάτια της μητέρας του πριν την πρώτη του προπόνηση στη νέα ομάδα

Ο Λούκα Αλουίσι επρόκειτο να εμφανιστεί στην πρώτη του προπόνηση με την ASD Castell'Azzara την Τετάρτη (20 Αυγούστου). Ωστόσο, την Τρίτη (19 Αυγούστου), σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ξαφνικά άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν στο σπίτι του, αλλά δεν κατάφεραν να τον σώσουν. Σε δήλωσή της, η ASD Castell'Azzara εξέφρασε τη «βαθιά θλίψη» της για το θάνατο του νεαρού.

«Η ASD Castell’Azzara είναι βαθιά συγκλονισμένη από την τραγική είδηση του θανάτου του Luca Aluisi. Ο νεαρός, 30 ετών, ήταν έτοιμος να φορέσει τη φανέλα μας και να ξεκινήσει με μεγάλο ενθουσιασμό αυτή τη νέα αθλητική περιπέτεια.

Ο σύλλογος εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια για τον ξαφνικό χαμό του Λούκα. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους αγαπημένους του», ανέφερε η ανακοίνωση της ASD Castell' Azzara, η ομάδα που τον απέκτησε το φετινό καλοκαίρι.

«Κάθε προπόνηση, κάθε αγώνας, κάθε γκολ: ο Λούκα θα είναι πάντα μαζί μας. Αντίο, Λούκα», κατέληγε η ανακοίνωση.

Ο Μαζίμο Νατάλι, πρόεδρος της Μάρτα, της ομάδας όπου «ανδρώθηκε» ο Λούκα, πρόσθεσε: «Είναι συγκλονιστική είδηση. Έπαιζε μαζί μας από παιδί, δείχνοντας πάντα πάθος και αφοσίωση. Ήταν ένα ευγενικό, ευαίσθητο αγόρι, που συμμετείχε ενεργά σε τοπικές πρωτοβουλίες. Η μνήμη του θα ζει για πάντα μέσα σε όλους μας».

Ο Aluisi είχε μόλις μετεγγραφεί στην ASD Castell'Azzara, που αγωνίζ

εται στη Δεύτερη Κατηγορία της Λάτσιο.