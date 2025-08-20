Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος πρώτη στην ΕΕ με το χαμηλότερο ποσοστό ανεκπλήρωτης ιατρικής ανάγκης

Αυτούσια η ανακοίνωση της Προεδρίας:

Η σημαντική αυτή επίδοση επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας διαθέτει ένα λειτουργικό, αποτελεσματικό και προσιτό σύστημα υγείας, που καλύπτει ουσιαστικά τις ανάγκες των πολιτών. Η ουσιαστική ενίσχυση του τομέα της Υγείας και η παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες αποτελούν για την Κυβέρνησή μας θεμελιώδη πυλώνα πολιτικής και ύψιστη προτεραιότητα. Με συνέπεια συνεχίζουμε με μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν: * στην αναβάθμιση του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), * στην ενίσχυση των δημόσιων νοσηλευτηρίων, * στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών υγείας, * και στη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας περίθαλψης.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat (2024), η Κύπρος καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό ανεκπλήρωτης ιατρικής ανάγκης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με μόλις 0,2% του πληθυσμού να δηλώνει ότι είχε ανάγκη για ιατρική εξέταση ή θεραπεία, η οποία δεν καλύφθηκε.

Το χαμηλό ποσοστό του 0,2% δεν αποτελεί μόνο αριθμό, αλλά έναν ισχυρό δείκτη κοινωνικής ευημερίας και σαφή απόδειξη ότι οι πολιτικές μας στον τομέα της υγείας φέρνουν απτά αποτελέσματα.