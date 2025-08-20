Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος πρώτη στην ΕΕ με το χαμηλότερο ποσοστό ανεκπλήρωτης ιατρικής ανάγκης

 20.08.2025 - 18:46
Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος πρώτη στην ΕΕ με το χαμηλότερο ποσοστό ανεκπλήρωτης ιατρικής ανάγκης

 20.08.2025 - 18:46

Η Κύπρος καταγράφει την καλύτερη επίδοση σε ολόκληρη την ΕΕ στον τομέα της υγείας, σύμφωνα με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, με το χαμηλότερο ποσοστό ανεκπλήρωτης ιατρικής ανάγκης, μόλις 0,2%, έναντι 3,8% στον μέσο όρο της Ένωσης.

Αυτούσια η ανακοίνωση της Προεδρίας:

Η σημαντική αυτή επίδοση επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας διαθέτει ένα λειτουργικό, αποτελεσματικό και προσιτό σύστημα υγείας, που καλύπτει ουσιαστικά τις ανάγκες των πολιτών. Η ουσιαστική ενίσχυση του τομέα της Υγείας και η παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες αποτελούν για την Κυβέρνησή μας θεμελιώδη πυλώνα πολιτικής και ύψιστη προτεραιότητα. Με συνέπεια συνεχίζουμε με μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν: * στην αναβάθμιση του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), * στην ενίσχυση των δημόσιων νοσηλευτηρίων, * στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών υγείας, * και στη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας περίθαλψης.

Το χαμηλό ποσοστό του 0,2% δεν αποτελεί μόνο αριθμό, αλλά έναν ισχυρό δείκτη κοινωνικής ευημερίας και σαφή απόδειξη ότι οι πολιτικές μας στον τομέα της υγείας φέρνουν απτά αποτελέσματα.

