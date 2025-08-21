Ecommbx
«Καμίνι» η Κύπρος: Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ψηλές θερμοκρασίες - Πότε τίθεται σε ισχύ - Αναλυτικά η πρόγνωση

 21.08.2025 - 06:22
Κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας για ακραία μέγιστη θερμοκρασία.

Η προειδοποίηση θα τεθεί σε ισχύ από τις 12 το μεσημέρι σήμερα (21/08) μέχρι η ώρα 17:00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

 

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν, αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 34 βαθμούς στα νοτιοανατολικά, στα νότια και βόρεια παράλια και γύρω στους 32 βαθμούς στα υπόλοιπα παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Κατά τις αυγινές ώρες δεν αποκλείεται να σχηματιστεί τοπικά χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη, κυρίως στα νότια και ανατολικά παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη στα δυτικά, ενώ στα υπόλοιπα παράλια θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο μέχρι το Σάββατο και μη αξιόλογη μεταβολή την Κυριακή, για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 

Διήμερη επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιεί σήμερα και αύριο ο Καγκελάριος της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ.

