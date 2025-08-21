Καύσιμα: Είχαμε αλλαγές στις τιμές εν μέσω των διακοπών; - Που κυμαίνονται και τα φθηνότερα πρατήρια

Την ίδια στιγμή, «αγκάθι» στα πλάνα όσων έμειναν Κύπρο για μονοήμερες εκδρομές είναι η ακρίβεια, με την πλειοψηφία να ανησυχεί ιδιαίτερα για τις τιμές που επικρατούν στα καύσιμα.

Ωστόσο, είναι θετικό το γεγονός ότι τις τελευταίες βδομάδες δεν έχουμε δει αυξήσεις στις τιμές καυσίμων.

Συγκεκριμένα, έχουν παρατηρηθεί μικρές μειώσεις των 1-2 σεντ, τόσο στην βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο.

Που κυμαίνονται τώρα οι τιμές και τα φθηνότερα πρατήρια

Σύμφωνα με το παρατηρητήριο λιανικών τιμών καυσίμων της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 παγκύπρια είναι €1,352 με την φθηνότερη τιμή να είναι €1,282 και την ακριβότερη €1,446.

Όσο αφορά την αμόλυβδη βενζίνη 98, η μέση τιμή της παγκύπρια ήταν €1,433, με την φθηνότερη τιμή να είναι € 1,369 και την ακριβότερη €1,599.

Σχετικά με το πετρέλαιο κίνησης, η μέση τιμή του παγκύπρια κυμάνθηκε στα €1,450, με την φθηνότερη να ήταν €1,383 και την ακριβότερη €1,598.

