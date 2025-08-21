Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΚαύσιμα: Είχαμε αλλαγές στις τιμές εν μέσω των διακοπών; - Που κυμαίνονται και τα φθηνότερα πρατήρια
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Είχαμε αλλαγές στις τιμές εν μέσω των διακοπών; - Που κυμαίνονται και τα φθηνότερα πρατήρια

ΚΥΠΡΙΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 21.08.2025 - 06:26
Καύσιμα: Είχαμε αλλαγές στις τιμές εν μέσω των διακοπών; - Που κυμαίνονται και τα φθηνότερα πρατήρια

Βρισκόμαστε στην «καρδιά» του Αυγούστου, με τους πολίτες να απολαύουν ξέγνοιαστα τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Την ίδια στιγμή, «αγκάθι» στα πλάνα όσων έμειναν Κύπρο για μονοήμερες εκδρομές είναι η ακρίβεια, με την πλειοψηφία να ανησυχεί ιδιαίτερα για τις τιμές που επικρατούν στα καύσιμα.

Ωστόσο, είναι θετικό το γεγονός ότι τις τελευταίες βδομάδες δεν έχουμε δει αυξήσεις στις τιμές καυσίμων.

Συγκεκριμένα, έχουν παρατηρηθεί μικρές μειώσεις των 1-2 σεντ, τόσο στην βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο.

Που κυμαίνονται τώρα οι τιμές και τα φθηνότερα πρατήρια

Σύμφωνα με το παρατηρητήριο λιανικών τιμών καυσίμων της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 παγκύπρια είναι €1,352 με την φθηνότερη τιμή να είναι €1,282 και την ακριβότερη €1,446.

Δείτε τα φθηνότερα πρατήρια:

Όσο αφορά την αμόλυβδη βενζίνη 98, η μέση τιμή της παγκύπρια ήταν €1,433, με την φθηνότερη τιμή να είναι € 1,369 και την ακριβότερη €1,599.

Δείτε τα φθηνότερα πρατήρια:

Σχετικά με το πετρέλαιο κίνησης, η μέση τιμή του παγκύπρια κυμάνθηκε στα €1,450, με την φθηνότερη να ήταν €1,383 και την ακριβότερη €1,598.

Δείτε τα φθηνότερα πρατήρια:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θέλεις μία τελευταία «γεύση» από καλοκαίρι; Επισκέψου αυτές τις εκδηλώσεις και φεστιβάλ - Μουσική, χορός και φαγητό
Καύσιμα: Είχαμε αλλαγές στις τιμές εν μέσω των διακοπών; - Που κυμαίνονται και τα φθηνότερα πρατήρια
Τιμές κρεάτων στην Κύπρο: Πόσο επηρεάζονται από την ευλογιά στην Ελλάδα; Τι γίνεται με το «εμπόριο» με κατεχόμενα
«Καμίνι» η Κύπρος: Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ψηλές θερμοκρασίες - Πότε τίθεται σε ισχύ - Αναλυτικά η πρόγνωση
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 21 Αυγούστου - Πείτε τους να ζήσουν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Καμίνι» η Κύπρος: Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ψηλές θερμοκρασίες - Πότε τίθεται σε ισχύ - Αναλυτικά η πρόγνωση

 21.08.2025 - 06:22
Επόμενο άρθρο

Τιμές κρεάτων στην Κύπρο: Πόσο επηρεάζονται από την ευλογιά στην Ελλάδα; Τι γίνεται με το «εμπόριο» με κατεχόμενα

 21.08.2025 - 06:28
Στην Κύπρο σήμερα ο Καγκελάριος της Αυστρίας: Πότε θα συναντηθεί με ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Στην Κύπρο σήμερα ο Καγκελάριος της Αυστρίας: Πότε θα συναντηθεί με ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Διήμερη επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιεί σήμερα και αύριο ο Καγκελάριος της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στην Κύπρο σήμερα ο Καγκελάριος της Αυστρίας: Πότε θα συναντηθεί με ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Στην Κύπρο σήμερα ο Καγκελάριος της Αυστρίας: Πότε θα συναντηθεί με ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα

  •  21.08.2025 - 06:34
Τιμές κρεάτων στην Κύπρο: Πόσο επηρεάζονται από την ευλογιά στην Ελλάδα; Τι γίνεται με το «εμπόριο» με κατεχόμενα

Τιμές κρεάτων στην Κύπρο: Πόσο επηρεάζονται από την ευλογιά στην Ελλάδα; Τι γίνεται με το «εμπόριο» με κατεχόμενα

  •  21.08.2025 - 06:28
Καύσιμα: Είχαμε αλλαγές στις τιμές εν μέσω των διακοπών; - Που κυμαίνονται και τα φθηνότερα πρατήρια

Καύσιμα: Είχαμε αλλαγές στις τιμές εν μέσω των διακοπών; - Που κυμαίνονται και τα φθηνότερα πρατήρια

  •  21.08.2025 - 06:26
Θέλεις μία τελευταία «γεύση» από καλοκαίρι; Επισκέψου αυτές τις εκδηλώσεις και φεστιβάλ - Μουσική, χορός και φαγητό

Θέλεις μία τελευταία «γεύση» από καλοκαίρι; Επισκέψου αυτές τις εκδηλώσεις και φεστιβάλ - Μουσική, χορός και φαγητό

  •  21.08.2025 - 06:30
«Καμίνι» η Κύπρος: Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ψηλές θερμοκρασίες - Πότε τίθεται σε ισχύ - Αναλυτικά η πρόγνωση

«Καμίνι» η Κύπρος: Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ψηλές θερμοκρασίες - Πότε τίθεται σε ισχύ - Αναλυτικά η πρόγνωση

  •  21.08.2025 - 06:22
Κλιμακώνεται η ένταση ΗΠΑ-Βενεζουέλας: Ο Τραμπ αναπτύσσει αρμάδα πολεμικών πλοίων, ο Μαδούρο 4,5 εκατ. εθνοφύλακες

Κλιμακώνεται η ένταση ΗΠΑ-Βενεζουέλας: Ο Τραμπ αναπτύσσει αρμάδα πολεμικών πλοίων, ο Μαδούρο 4,5 εκατ. εθνοφύλακες

  •  21.08.2025 - 06:56
Ισπανίδα influencer «κόλλησε» σε αεροδρόμιο γιατί το ChatGPT της είπε ότι δεν χρειάζεται βίζα για να ταξιδέψει

Ισπανίδα influencer «κόλλησε» σε αεροδρόμιο γιατί το ChatGPT της είπε ότι δεν χρειάζεται βίζα για να ταξιδέψει

  •  20.08.2025 - 20:09
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 21 Αυγούστου - Πείτε τους να ζήσουν

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 21 Αυγούστου - Πείτε τους να ζήσουν

  •  21.08.2025 - 06:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα