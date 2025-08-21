Τιμές κρεάτων στην Κύπρο: Πόσο επηρεάζονται από την ευλογιά στην Ελλάδα; Τι γίνεται με το «εμπόριο» με κατεχόμενα

Η αγορά είναι υπό πίεση λόγω των περιοριστικών μέτρων εξαιτίας της ευλογιάς και της αναγκαστικής θανάτωσης χιλιάδων ζώων. Παράλληλα, τα σφαγεία έχουν σταματήσει να λειτουργούν. Στην αγορά υπάρχει έλλειψη, ενώ οι ποσότητες που φτάνουν από γειτονικές περιοχές είναι περιορισμένες.

Πώς επηρεάζεται όμως η κυπριακή αγορά από τις εξελίξεις στην Ελλάδα;

Μιλώντας στο ThemaOnline, o Πρόεδρος του Συνδέσμου Κρεοπωλών Κύπρου, Κώστας Λειβαδιώτης, οι τιμές στην κυπριακή αγορά παραμένουν σταθερές. «Αυτή την στιγμή δεν εισάγουμε καθόλου από Ελλάδα. Τα αρνιά που φέρνουμε είναι εποχιακά, συνήθως από Νοέμβριο και μετά». Πρόσθεσε ότι τη δεδομένη στιγμή εισάγουμε κρέατα από άλλες ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες που δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα.

Νόσος CJD και παράνομο εμπόριο κρεάτων με κατεχόμενα

Ερωτηθείς εάν υπάρχει η περίπτωση να μεταφερθεί κρέας από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές μετά και από την ανησυχία που προκλήθηκε με τον θάνατο ενός προσώπου από τη νόσο CJD, ο Κώστας Λειβαδιώτης απάντησε ότι δεν συνηθίζεται να αγοράζουμε κρέας από τα κατεχόμενα καθώς είναι πιο ψηλές οι τιμές. «Συνήθως συμβαίνει το αντίθετο, να αγοράζουν αυτοί από τις ελεύθερες περιοχές κάτι που όπως φαίνεται έχει σταματήσει, ίσως λόγω πιο αυστηρών ελέγχων στα οδοφράγματα», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι απεβίωσε στις 28 Ιουλίου στο νοσοκομείο της κατεχόμενης Λευκωσίας ένα άτομο που είχε μολυνθεί με τη νόσο Creutzfeldt-Jakob (Νόσος Κρόιτσφελντ-Γιάκομπ - CJD). Η νόσος Creutzfeldt-Jakob (CJD) είναι μια σπάνια και θανατηφόρα πάθηση που επηρεάζει τον εγκέφαλο.

Η CJD προκαλείται από μια μολυσματική πρωτεΐνη που ονομάζεται πριόν. Ένας από τους τρόπους για να πάθεις κάτι τέτοιο είναι μέσω της παραλλαγής CJD (vCJD), η οποία πιθανότατα προκαλείται από κατανάλωση κρέατος βοοειδών που είχαν σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών (BSE ή «νόσο των τρελών αγελάδων»).

Σημειώνεται πως οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες είχαν εκδώσει σχετική ανακοίνωση τεκμηριώνοντας ότι δεν υπάρχει ανησυχία στις ελεύθερες περιοχές από τη συγκεκριμένη νόσο.