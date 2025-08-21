Θέλεις μία τελευταία «γεύση» από καλοκαίρι; Επισκέψου αυτές τις εκδηλώσεις και φεστιβάλ - Μουσική, χορός και φαγητό

Το υπόλοιπο του Αυγούστου γεμίζει με μουσική, πολιτισμό, χορό και μπόλικο φαγητό σε όλη την Κύπρο.

Από συναυλίες και παραδοσιακές γιορτές μέχρι αρχαίο θέατρο και υπαίθριες δραστηριότητες, υπάρχει κάτι για κάθε γούστο.

Δείτε πιο κάτω:

Cinema under the stars - Μαρίνα Αγίας Νάπας

Οι μαγικές κινηματογραφικές βραδιές επιστρέφουν και ήρθε η ώρα να σημειώσετε την ημερομηνία στο ημερολόγιό σας! Από τις 20 Αυγούστου και για πέντε αξέχαστες νύχτες, απολαύστε τις αγαπημένες σας ταινίες κάτω από τον νυχτερινό ουρανό, δίπλα στη θάλασσα, σε συνεργασία με το Starlit Screens. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, μόλις 80 ανά βράδυ, οπότε μείνετε συντονισμένοι γιατί τα εισιτήρια θα είναι σύντομα διαθέσιμα! Το εισιτήριο κοστίζει 12 ευρώ και περιλαμβάνει ποπ κορν και νερό.

>> Τετάρτη 20 - Κυριακή 24 Αυγούστου, Μαρίνα Αγίας Νάπας, 20:15.

Bloody Hawk

Ο σπουδαίος καλλιτέχνης με τις sold out εμφανίσεις έρχεται να ξεσηκώσει το κοινό του στην Κύπρο! Δεν μιλάμε για άλλον πέραν του Bloody Hawk που έρχεται για δύο μουσικές βραδιές στο Θεατράκι Κοινοτικού Πάρκου Λυμπιών, στις 22 αλλά και στις 23 Αυγούστου.

>> Παρασκευή 22 & Σάββατο 23 Αυγούστου, Θεατράκι Κοινοτικού Πάρκου Λυμπιών, 20:00.

1ο Φεστιβάλ Σταφυλιού

Ένα νέο παραδοσιακό φεστιβάλ έρχεται να προστεθεί στο πλούσιο καλεντάρι των εορταστικών εκδηλώσεων του Αυγούστου στην κυπριακή ύπαιθρο που τιμά ένα σπουδαίο γεωργικό προϊόν του τόπου μας. Ο λόγος βέβαια για το σταφύλι το οποίο παράγεται σε μεγάλες ποσότητες στον Κάθηκα και την ευρύτερη περιοχή που ξεχωρίζει για τους απέραντους αμπελώνες της. Ο Κάθηκας λοιπόν για πρώτη φορά διοργανώνει την Παρασκευή 22 Αυγούστου το 1ο Φεστιβάλ Σταφυλιού όπου θα προσφέρεται στο κοινό δωρεάν σταφύλι.

>> Παρασκευή 22 Αυγούστου, Κοιν. Χώρος Στάθμευσης Κάθηκα, 20.00

Ιλιάδα του Ομήρου

Η Ομηρική Μάχη στην πιο ροκ διασκευή του “Μικρού Βορρά”, η παράσταση που ξεκίνησε το ταξίδι της από το Αρχαίο Θέατρο Άργους με επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού Ελλάδος, και έφτασε να μαγεύει το κοινό του Καΐρου ως επίσημη συμμετοχή στο Cairo International Festival for Experimental Theatre. Τέσσερις ταλαντούχοι ηθοποιοί που συγκρούονται, αφηγούνται, τραγουδούν και συγκινούν σε 30 και πλέον ρόλους σε ένα σπουδαίο αντιπολεμικό έπος με νοήματα και αφηγήσεις που απαντώνται στο σήμερα.

>> Παρασκευή 22 Αυγούστου, Αμφιθέατρο Σχολής Τυφλών, Λευκωσία, 21:00.

33ο Φεστιβάλ Ρεσιού

Το χωριό Φασούλα της επαρχίας Λεμεσού διοργανώνει σε ετήσια πλέον βάση εδώ και 32 χρόνια το καθιερωμένο Φεστιβάλ Ρεσιού, με σκοπό τη διάσωση και διατήρηση των ηθών και εθίμων, καθώς και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Έτσι και φέτος η κοινότητα της Φασούλας ετοιμάζεται για το 33ο Φεστιβάλ Ρεσιού στο χωριό Φασούλα τον προσεχή Αύγουστο, με δωρεάν ρέσι, ζωντανή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό.

>> Παρασκευή 22 Αυγούστου, Φασούλα.

La Pattiha Loca

Στις 24 Αυγούστου, το πιο ζουμερό καρκασσιαλλίκιν της χρονιάς επιστρέφει, γεμάτο ενέργεια και καλοκαιρινή διάθεση! Απολαύστε electrifying μουσική, μοναδικά κόκτειλς καρπουζιού που θα σας δροσίσουν, λαχταριστό φαγητό και δημιουργικά workshops που θα ξεδιπλώσουν τη φαντασία σας. Ένα βράδυ γεμάτο γεύσεις, ρυθμούς και έμπνευση σας περιμένει – ετοιμαστείτε για αξέχαστες στιγμές!

>> Κυριακή 24 Αυγούστου, Mix n Malt, Λευκωσία.

Πυξ Λαξ

Αυτό το καλοκαίρι, οι Πυξ Λαξ θα στήσουν τις ροκ διονυσιακές μυσταγωγίες τους σε Ελλάδα και Κύπρο, προσφέροντας μια μουσική εμπειρία που θα ενώσει παρέες και θα πυροδοτήσει συναισθήματα. Οι καλοκαιρινές μας νύχτες θα γίνουν μια μουσική ανοικτή αγκαλιά, γεμάτη από τις μελωδίες και τους ρυθμούς των Πυξ Λαξ.

>> Τετάρτη 27 Αυγούστου, Κοινοτικό Στάδιο Πέγειας, 20:30.

1ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρνακας

H πρώτη διοργάνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρνακας είναι γεγονός. Από τις 28 έως τις 31 Αυγούστου θα απολαύσουμε μια σειρά από υπαίθριες προβολές σε διάφορα σημεία της Λάρνακας. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από την Κινηματογραφική Λέσχη Λάρνακας και υποστηρίζεται από το Δήμο Λάρνακας, το Υφυπουργείο Πολιτισμού (τμήμα σύγχρονου πολιτισμού), το Larnaka2030 και το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου.

>> Παρασκευή 29 - Κυριακή 31 Αυγούστου, Δημοτικός Κήπος, Αυλή Αρχαιολογικού Μουσείου Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρη.

10o Φεστιβάλ Κολοκασιού Έμπας

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Έμπας διοργανώνει και μας προσκαλεί στο 10ο Φεστιβάλ Κολοκασιού Έμπας. Φέτος στη βραδιά θα συμμετέχει ο Νίκος Απέργης. Στο χώρο θα υπάρχουν προς πώληση φαγητά, γλυκά και ποτά!

>> Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 και ώρα 20:00 στο Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους Έμπας!

23ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Περβολιών

Ο Δήμος Δρομολαξιάς-Μενεού, σε συνεργασία με το Δημοτικό Διαμέρισμα Περβολιών και τον Πολιτιστικό Όμιλο «Ρηγαινας», διοργανώνει το 23ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Περβολιών, που θα πραγματοποιηθεί στον Δημοτικό Χώρο Στάθμευσης Περβολιών με ώρα έναρξης 20:30 και είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Το πρόγραμμα ξεκινά την Παρασκευή 29/08 με Ελένη Χατζίδου και Σάββα Κέττηρο, ενώ νωρίτερα θα παρουσιαστεί παραδοσιακό πρόγραμμα από το Χορευτικό Συγκρότημα «Ζορμπάς» και τη Δημοτική Χορωδία Δρομολαξιάς-Μενεού. Το Σάββατο 30/08 τη σκυτάλη παίρνουν η Κέλλυ Κελεκίδου και ο Hovig, με την έναρξη του προγράμματος να συνοδεύεται από εμφανίσεις της Φιλαρμονικής ΕΔΟΝ Περβολιών και της Σχολής Χορού «Αθανασία».

>> Παρασκευή 29 & Σάββατο 30 Αυγούστου, Δημοτικός Χώρος Στάθμευσης Περβολιών, 20:30.

Γιάννης Πλούταρχος, Γιώργος και Κατερίνα Κακοσαίου

Η αγαπημένη καλοκαιρινή συναυλία με την οικογένεια Πλούταρχου που ήταν προγραμματισμένη για τις 8 Αυγούστου στο χωριό Όμοδος, αναβλήθηκε εξαιτίας της φονικής πυρκαγιάς που έπληξε τα Κρασοχώρια Λεμεσού. Ωστόσο η συναυλία μεταφέρθηκε για τις 30 Αυγούστου, ημέρα Σάββατο, με τους ίδιους καλλιτέχνες, στην ίδια τοποθεσία. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν στους πυρόπληκτους, και πιο συγκεκριμένα στο ταμείο των Κρασοχωριών.

>> Σάββατο 30 Αυγούστου, γήπεδο σχολείου Ομόδους, επ. Λεμεσού, 19:45.

4η Γιορτή Τερατσιού

Σε περίπτωση που δεν είσαι από τη Λεμεσό και δεν έτυχε να το ακούσεις ξανά, παλιαότερα, στην περιοχή της Αγίας Φύλαξης ή Φύλας (όπως είναι σήμερα γνωστή), που είναι κτισμένη σε μέσο υψόμετρο 100 μέτρων και το τοπίο έχει μια γενική κλίση προς τα νότια(θάλασσα), οι καλλιέργειες ελιών, χαρουπιών και εσπεριδοειδών υπήρχαν σε αφθονία. Βέβαια εξαλείφθηκαν μετά λόγω της ραγδαίας οικιστικής ανάπτυξης. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι η κοινότητα δεν μπορεί να διοργανώνει γιορτές για το μάυρο χρυσό της Κύπρου.

>> Σάββατο 30 & Κυριακή 31 Αυγούστου, προαύλιο εκκλησίας Παναγίας Χρυσαιφυλιώτισσας.

Πάολα

Η μοναδική Πάολα επιστρέφει δυναμικά στη σκηνή του NAVA Seaside για ένα αξέχαστο live το Σάββατο 30 Αυγούστου, με άνοιγμα θυρών στις 21:00! Με την εκρηκτική της παρουσία, τη χαρακτηριστική φωνή και τις αμέτρητες επιτυχίες της, υπόσχεται να χαρίσει μια βραδιά γεμάτη ένταση, συναίσθημα και κέφι. Μην χάσετε την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά ένα από τα πιο αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής σε ένα live που θα συζητηθεί!

>> Σάββατο 30 Αυγούστου, Nava Seaside, 21:00.

Αναστασία

H πιο ανερχόμενη και παραγωγική καλλιτέχνις της νέας γενιάς, η Αναστασία, επιστρέφει στο νησί μας για μία ακόμα καλοκαιρινή συναυλία, στο πλαίσιο του ΒAM Tour 2025, φέρνοντας τη φλόγα της μουσικής της εκεί όπου χτυπάει η καρδιά του κόσμου! Με εκατομμύρια views, πολύπλατινένιες και διαμαντένιες πωλήσεις, και συνεργασίες με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής δισκογραφίας – όπως οι ΜΕΛΙSSΕS, Σάκης Ρουβάς, Έλενα Παπαρίζου, Γιώργος Σαμπάνης, Νατάσα Θεοδωρίδου και Γιώργος Μαζωνάκης – η Αναστασία έχει ήδη χαράξει τη δική της λαμπερή πορεία. Και είναι μόνο στην αρχή.

>> Σάββατο, 30 Αυγούστου, Μεσαιωνικό Κάστρο Πάφου, 21.00.

Φεστιβάλ Ροδάκινου

Ένα φρούτο που στη χώρα μας υπάρχει σε αφθονία και περιέχει πολλά θρεπτικά συστατικά. Τι θα έλεγες να το γνωρίσουμε καλύτερα και να το απολαύσουμε σε ένα φεστιβάλ αφιερωμένο σ' αυτό; Πάμε λοιπόν και φέτος στην καθιερωμένη Χοροεσπερίδα Ροδακίνου, που επανέρχεται και φέτος τον Αύγουστο και συγκεκριμένα το Σάββατο 30 Αυγούστου, στο χωριό Κάτω Μύλος της επαρχίας Λεμεσού, στοχεύοντας να μας δροσίσει και να μας διασκεδάσει. Οι διοργανωτές έχουν ετοιμάσει και φέτος ένα πλούσιο πρόγραμμα ενώ τη διασκέδασή μας θα αναλάβει φέτος η αγαπημένη Βασιλική Χατζηαδάμου με την ορχήστρα της. Δεν θα μπορούσε βέβαια να λείπει το φαγητό και το ποτό αλλά και όλα εκείνα τα υπέροχα προϊόντα που παρασκευάζονται από το ροδάκινο.

>> Σάββατο 30 Αυγούστου, Πολιτιστικό Κέντρο "Η Ροδακινιά", Κάτω Μύλος, 11.00

7ο Παραδοσιακό Φεστιβάλ Γεύσεων

Ο Δήμος Αγίας Νάπας (Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίας Νάπας) διοργανώνει το 7ο Παραδοσιακό Φεστιβάλ Γεύσεων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 29, 30 και 31 Αυγούστου 2025 στην Κεντρική Πλατεία «Γιώργος Σεφέρης». Το φεστιβάλ που έχει γίνει πλέον θεσμός, έχει στόχο μέσα από τη γαστρονομία, τη μουσική, τον χορό, την τέχνη, τα παραδοσιακά επαγγέλματα, τα εκθέματα κυπριακής χειροτεχνίας κι άλλες δραστηριότητες, την ανάδειξη της πλούσιας κυπριακής πολιτιστικής κληρονομιάς.

>> Παρασκευή 29 - Κυριακή 31 Αυγούστου, Κεντρική Πλατεία «Γιώργος Σεφέρης», Αγία Νάπα.

Fedde Le Grand

Το Wet Glam - Summer Poolside Series, στο City of Dreams Mediterranean παρουσιάζει τον πρωτοπόρο της ηλεκτρονικής μουσικής, τον μοναδικό Fedde Le Grand. Ο Ολλανδός DJ και παραγωγός θεωρείται από αμέτρητους θαυμαστές και καλλιτέχνες ως μια από τις πιο καθοριστικές προσωπικότητες στην House μουσική. Είτε ως DJ, είτε ως παραγωγός, η επιρροή του Fedde είναι αισθητή στη μουσική σκηνή. Τα δημιουργικά του beats, grooves, μελωδίες και o ρυθμός του μας καθορίζουν εδώ και πολλά χρόνια.

>> Σάββατο 30 Αυγούστου, City of Dreams Mediterranean, Λεμεσός.

Νίκος Οικονομόπουλος

Ένας από τους πιο δημοφιλείς λαϊκούς τραγουδιστές της γενιάς του, ο Έλληνας ερμηνευτής Νίκος Οικονομόπουλος, έρχεται για μια μεγάλη συναυλία - εμπειρία στην Κύπρο. Ο αγαπημένος ερμηνευτής έρχεται στο νησί για να μας ταξιδέψει με τις μεγάλες επιτυχίες του. Ο Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται για δύο ξεχωριστές καλοκαιρινές συναυλίες. Το Σάββατο 30/8 είναι ήδη sold out – περιορισμένες θέσεις για την Κυριακή 31/8 στις 20:00. Ο Νίκος Οικονομόπουλος για ένα ακόμα καλοκαίρι ανεβάζει τον πήχη της ποιότητας πολύ ψηλά για να σας προσφέρει μια ανεπανάληπτη εμπειρία εφάμιλλη της αγάπης που του δείχνετε τόσα χρόνια.

>> Σάββατο 30 & Κυριακή 31 Αυγούστου, Theama Venue, Λεμεσός.

Dinner for Life

Tο Καραϊσκάκειο Ίδρυμα διοργανώνει και φέτος με αφορμή το Σεπτέμβριο μήνα Λευχαιμίας, την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, στις 20:00, στη Πλατεία του ανακαινισμένου Παλαιού ΓΣΠ, το Φιλανθρωπικό Δείπνο «Dinner for Life». Τα καθαρά έσοδα της εκδήλωσης, θα δοθούν για την οικονομική ενίσχυση του Προγράμματος Διερεύνησης και Διάγνωσης Παιδικού Καρκίνου, του Ιδρύματος...για ένα κόσμο γεμάτο παιδικά χαμόγελα! Τη βραδιά θα στηρίξει μουσικά ο αγαπημένος καλλιτέχνης, Σταύρος Κωνσταντίνου. Μαζί του επί σκηνής η Κλεοπάτρα Τομπάζου και ο Σώτος Γονιός.

>> Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, Πλατεία του ανακαινισμένου Παλαιού ΓΣΠ, Λευκωσία, 20:00.

Γιορτή του Αμπελώνα

Η εκδήλωση αυτή θα δημιουργηθεί με σκοπό τον πρωταρχικό της στόχο, που δεν είναι άλλος από την προβολή και την ανάδειξη όλων των προϊόντων, που δημιουργούνται από το αμπέλι, το πλούσιο κέρασμα προϊόντων και εδεσμάτων, σε συνδυασμό με την ευκαιρία που θα έχουν οι επισκέπτες να αγοράσουν τα προϊόντα, η δυνατότητα να λάβουν μέρος στα βιωματικά εργαστήρια, όπως την παρασκευή με τον παραδοσιακό τρόπο σιουτζιουκού, παλουζέ, σταφίδας, της ζιβανίας, του κρασιού και του γλυκού σταφυλιού, είναι ένα μικρό δείγμα από τις πλούσιες δραστηριότητες του φεστιβάλ, αυτό θα εμπλουτίσει με ποικίλες, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και άλλες δράσεις.

>> Κυριακή 31 Αυγούστου, Πολιτιστικό Κέντρο Αλέκτορας, 17.30.

