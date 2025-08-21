Στην Κύπρο σήμερα ο Καγκελάριος της Αυστρίας: Πότε θα συναντηθεί με ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι ο Αυστριακός Καγκελάριος φτάνει στην Κύπρο σήμερα το απόγευμα και το βράδυ θα παρακαθίσει σε ιδιωτικό δείπνο, που θα του παραθέσει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Αύριο ο Κρίστιαν Στόκερ θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και οι δύο ηγέτες θα μεταβούν στο Δημαρχείο Λευκωσίας όπου θα περιηγηθούν κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι κατά τις συνομιλίες των δύο ηγετών θα συζητηθούν θέματα όπως η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εξελίξεις στο Κυπριακό και η κατάσταση στην Ουκρανία και την Μέση Ανατολή.

Ειδικό βάρος θα δοθεί στην περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε τομείς όπως η πράσινη και βιώσιμη ενέργεια, η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία.

Στην ατζέντα περιλαμβάνεται, επίσης, το μεταναστευτικό, το οποίο αποτελεί ζήτημα μεγάλης προτεραιότητας για την Αυστρία.