ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 21 Αυγούστου - Πείτε τους να ζήσουν

 21.08.2025 - 06:40
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 21 Αυγούστου - Πείτε τους να ζήσουν

Πέμπτη 21 Αυγούστου σήμερα, και σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας τιμώνται οι:

Άγιος Ιούδας ο Θαδδαίος ή Λεββαίος ο Απόστολο
Αγία Βάσσα η Μάρτυς και τα τέκνα της
Άγιος Αθανάσιος ο Πατελλάρος ο Καθήμενος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Οσία Μάρθα του Ντιβέεβο

Ποιος ήταν ο Ιούδας ο Θαδδαίος

Ο Θαδδαίος, γνωστός και ως Ιούδας Θαδδαίος ή Λεββαίος, ή και ως Ιούδας του Ιακώβου, ήταν ένας από τους Δώδεκα Αποστόλους του Ιησού Χριστού και άγιος τόσο της Ορθόδοξης και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Ταυτίζεται κάποτε, ιδίως στη Δύση, με τον Ιούδα τον αδελφόθεο, αλλά διακρίνεται απολύτως από τον Ιούδα Ισκαριώτη, τον Απόστολο που πρόδωσε τον Ιησού.

Η Αρμενική Αποστολική Εκκλησία τιμά τους Αποστόλους Θαδδαίο και Βαρθολομαίο ως τους ιδρυτές και προστάτες αγίους της.

Σε πολλές απεικονίσεις του στη Δύση ο Θαδδαίος παριστάνεται να κρατά μία εικόνα του Ιησού Χριστού, που είναι γνωστή ως Άγιο Μανδήλιο ή «Εικών της Εδέσσης». Στην αγιογράφηση της Ανατολής απεικονίζεται συχνότερα με έναν κύλινδρο κειμένου , την Επιστολή του.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Σήμερα γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα:

Ιούδας, Ιουδήθ

ΠΗΓΗ: Naftemporiki.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 21 Αυγούστου - Πείτε τους να ζήσουν

 

 

 

Διήμερη επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιεί σήμερα και αύριο ο Καγκελάριος της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ.

