Μυστήριο με τον ξαφνικό θάνατο 37χρονου - Εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του

Στην Κύπρο σήμερα ο Καγκελάριος της Αυστρίας: Πότε θα συναντηθεί με ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα
Διήμερη επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιεί σήμερα και αύριο ο Καγκελάριος της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει το patrisnews, ο 37χρονος δεν είχε δώσει σημεία ζωής από το βράδυ της Τρίτης, γεγονός που ανησύχησε συγγενείς και φίλους του, οι οποίοι άρχισαν να τον αναζητούν. Το απόγευμα της Τετάρτης, αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι του και, δυστυχώς, τον εντόπισαν νεκρό.
Η αστυνομία εξετάζει τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες πίσω από τον θάνατό του.
ΠΗΓΗ: In.gr
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις