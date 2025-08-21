Μυστήριο με τον ξαφνικό θάνατο 37χρονου - Εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το patrisnews, ο 37χρονος δεν είχε δώσει σημεία ζωής από το βράδυ της Τρίτης, γεγονός που ανησύχησε συγγενείς και φίλους του, οι οποίοι άρχισαν να τον αναζητούν. Το απόγευμα της Τετάρτης, αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι του και, δυστυχώς, τον εντόπισαν νεκρό.

Η αστυνομία εξετάζει τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες πίσω από τον θάνατό του.

ΠΗΓΗ: In.gr