Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΜυστήριο με τον ξαφνικό θάνατο 37χρονου - Εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του
ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με τον ξαφνικό θάνατο 37χρονου - Εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του

 21.08.2025 - 06:48
Μυστήριο με τον ξαφνικό θάνατο 37χρονου - Εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του

Σε σοκ είναι ο Πύργος μετά την είδηση του θανάτου ενός 37χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην οικία του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το patrisnews, ο 37χρονος δεν είχε δώσει σημεία ζωής από το βράδυ της Τρίτης, γεγονός που ανησύχησε συγγενείς και φίλους του, οι οποίοι άρχισαν να τον αναζητούν. Το απόγευμα της Τετάρτης, αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι του και, δυστυχώς, τον εντόπισαν νεκρό.

Η αστυνομία εξετάζει τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες πίσω από τον θάνατό του.

ΠΗΓΗ: In.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θέλεις μία τελευταία «γεύση» από καλοκαίρι; Επισκέψου αυτές τις εκδηλώσεις και φεστιβάλ - Μουσική, χορός και φαγητό
Καύσιμα: Είχαμε αλλαγές στις τιμές εν μέσω των διακοπών; - Που κυμαίνονται και τα φθηνότερα πρατήρια
Τιμές κρεάτων στην Κύπρο: Πόσο επηρεάζονται από την ευλογιά στην Ελλάδα; Τι γίνεται με το «εμπόριο» με κατεχόμενα
«Καμίνι» η Κύπρος: Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ψηλές θερμοκρασίες - Πότε τίθεται σε ισχύ - Αναλυτικά η πρόγνωση
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 21 Αυγούστου - Πείτε τους να ζήσουν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 21 Αυγούστου - Πείτε τους να ζήσουν

 21.08.2025 - 06:40
Επόμενο άρθρο

Κλιμακώνεται η ένταση ΗΠΑ-Βενεζουέλας: Ο Τραμπ αναπτύσσει αρμάδα πολεμικών πλοίων, ο Μαδούρο 4,5 εκατ. εθνοφύλακες

 21.08.2025 - 06:56
Στην Κύπρο σήμερα ο Καγκελάριος της Αυστρίας: Πότε θα συναντηθεί με ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Στην Κύπρο σήμερα ο Καγκελάριος της Αυστρίας: Πότε θα συναντηθεί με ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Διήμερη επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιεί σήμερα και αύριο ο Καγκελάριος της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στην Κύπρο σήμερα ο Καγκελάριος της Αυστρίας: Πότε θα συναντηθεί με ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Στην Κύπρο σήμερα ο Καγκελάριος της Αυστρίας: Πότε θα συναντηθεί με ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα

  •  21.08.2025 - 06:34
Τιμές κρεάτων στην Κύπρο: Πόσο επηρεάζονται από την ευλογιά στην Ελλάδα; Τι γίνεται με το «εμπόριο» με κατεχόμενα

Τιμές κρεάτων στην Κύπρο: Πόσο επηρεάζονται από την ευλογιά στην Ελλάδα; Τι γίνεται με το «εμπόριο» με κατεχόμενα

  •  21.08.2025 - 06:28
Καύσιμα: Είχαμε αλλαγές στις τιμές εν μέσω των διακοπών; - Που κυμαίνονται και τα φθηνότερα πρατήρια

Καύσιμα: Είχαμε αλλαγές στις τιμές εν μέσω των διακοπών; - Που κυμαίνονται και τα φθηνότερα πρατήρια

  •  21.08.2025 - 06:26
Θέλεις μία τελευταία «γεύση» από καλοκαίρι; Επισκέψου αυτές τις εκδηλώσεις και φεστιβάλ - Μουσική, χορός και φαγητό

Θέλεις μία τελευταία «γεύση» από καλοκαίρι; Επισκέψου αυτές τις εκδηλώσεις και φεστιβάλ - Μουσική, χορός και φαγητό

  •  21.08.2025 - 06:30
«Καμίνι» η Κύπρος: Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ψηλές θερμοκρασίες - Πότε τίθεται σε ισχύ - Αναλυτικά η πρόγνωση

«Καμίνι» η Κύπρος: Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ψηλές θερμοκρασίες - Πότε τίθεται σε ισχύ - Αναλυτικά η πρόγνωση

  •  21.08.2025 - 06:22
Κλιμακώνεται η ένταση ΗΠΑ-Βενεζουέλας: Ο Τραμπ αναπτύσσει αρμάδα πολεμικών πλοίων, ο Μαδούρο 4,5 εκατ. εθνοφύλακες

Κλιμακώνεται η ένταση ΗΠΑ-Βενεζουέλας: Ο Τραμπ αναπτύσσει αρμάδα πολεμικών πλοίων, ο Μαδούρο 4,5 εκατ. εθνοφύλακες

  •  21.08.2025 - 06:56
Ισπανίδα influencer «κόλλησε» σε αεροδρόμιο γιατί το ChatGPT της είπε ότι δεν χρειάζεται βίζα για να ταξιδέψει

Ισπανίδα influencer «κόλλησε» σε αεροδρόμιο γιατί το ChatGPT της είπε ότι δεν χρειάζεται βίζα για να ταξιδέψει

  •  20.08.2025 - 20:09
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 21 Αυγούστου - Πείτε τους να ζήσουν

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 21 Αυγούστου - Πείτε τους να ζήσουν

  •  21.08.2025 - 06:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα