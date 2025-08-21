Με ταχύτητα προχωρά η στήριξη των πυρόπληκτων - Άμεσες καταβολές, επιδόματα και έργα αποκατάστασης στις πληγείσες περιοχές

Σε παλαιότερες αντίστοιχες καταστάσεις κρίσης, η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε αποτέλεσε δεύτερη πληγή για τους πληγέντες επιτείνοντας την αβεβαιότητα. Αντιθέτως, η άμεση ενεργοποίηση διαδικασιών που παρατηρείται σε αυτή την περίπτωση και η γρήγορη εκταμίευση των πρώτων αποζημιώσεων στέλνουν το μήνυμα ότι κανένας δεν μένει μόνος απέναντι στη δοκιμασία.

Αυτό ακριβώς φαίνεται να επιδιώκει η Κυβέρνηση με το πακέτο μέτρων που εφαρμόζεται ήδη, όπως καταγράφεται στα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στις 21 Αυγούστου 2025. Οι πρώτες καταβολές έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό που αγγίζει το 95% σε ορισμένες κατηγορίες, ενώ παράλληλα δρομολογούνται έργα αποκατάστασης υποδομών και δράσεις περιβαλλοντικής αποκατάστασης.

Στήριξη στα νοικοκυριά

Στον πυρήνα της στήριξης βρίσκονται οι οικογένειες που έχασαν τις κατοικίες τους ή έχουν υποστεί ζημιές. Ήδη έχει ολοκληρωθεί κατά 95% η καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 2,2 εκατ. ευρώ, ώστε να καλυφθούν άμεσες ανάγκες των νοικοκυριών που είχαν επηρεαστεί. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα μέτρα που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση προνοείται ποσό €10.000 ανά νοικοκυριό και €2.000 επιπρόσθετο ποσό ανά εξαρτώμενο τέκνο για κατοικίες που καταστράφηκαν ολοσχερώς ενώ αντίστοιχα €5.000 και €1.000 ανά τέκνο για κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές. Παράλληλα, οι εκτιμήσεις κόστους για περίπου 300 κατεστραμμένες οικίες έχουν ολοκληρωθεί, ενώ σε περισσότερες από 160 περιπτώσεις έχουν δρομολογηθεί οι πρώτες πληρωμές.

Η επιδότηση ενοικίου ξεκινά από την 1η Σεπτεμβρίου, σε οικογένειες που δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Στο μεταξύ, 82 ενήλικες και 26 παιδιά παραμένουν σε προσωρινούς χώρους φιλοξενίας, ενώ 170 ενήλικες και 61 παιδιά έχουν ήδη επιστρέψει σε οικίες ή βρήκαν μόνιμη στέγη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας έχει καταβάλει ήδη ποσά οικονομικής βοήθειας σε 270 οικογένειες δικαιούχων για κάλυψη έκτακτων, βασικών ή εξειδικευμένων αναγκών ή αναγκών ευάλωτων ομάδων ενώ παρασχέθηκε στήριξη και καθοδήγηση σε 255 οικογένειες.

Ολοκληρώθηκε επίσης η καταγραφή ζημιών σε οχήματα και μηχανήματα, με τις διαδικασίες αποζημίωσης να έχουν τεθεί σε τροχιά υλοποίησης.

Ενισχύσεις σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους

Η στήριξη επεκτείνεται και στις επιχειρήσεις, με έμφαση στη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Ήδη καταβλήθηκαν 205 χιλ. ευρώ για την κάλυψη μισθών 165 εργαζομένων, με σημαντικό στοιχείο ότι η ενίσχυση για τον Αύγουστο ήδη έχει καταβληθεί, ενώ η κάλυψη θα συνεχιστεί συνολικά για διάστημα τριών μηνών.

Σε επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές σε πρώτες ύλες, εμπορεύματα και εξοπλισμό έχουν ήδη εκταμιευθεί 39.760 ευρώ σε 14 περιπτώσεις, ενώ συνεχίζεται η καταγραφή και κοστολόγηση.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον πρωτογενή τομέα. Μέσω ειδικού σχεδίου, 1.266 γεωργοί και κτηνοτρόφοι έλαβαν ενίσχυση που ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ για απώλεια εισοδήματος, ενώ σχεδόν 900 αιτήσεις εξετάζονται για στο πλαίσιο των σχεδίων επαναδραστηριοποίησης – αποκατάστασης υποδομών και μηχανολογικού εξοπλισμού επαγγελματιών και μη γεωργοκτηνοτρόφων.

Ταυτόχρονα υλοποιείται η στήριξη στα τουριστικά καταλύματα των πληγέντων περιοχών με την καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης να έχει ολοκληρωθεί στις 06 Αυγούστου σε 27 δικαιούχες επιχειρήσεις με συνολική δαπάνη €136.000 ενώ ήδη υποβάλλονται και οι αιτήσεις για την καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 40% επί κύκλου εργασιών σε τουριστικά καταλύματα, με την προθεσμία υποβολής να λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου.

Στήριξη κοινοτήτων - Αποκατάσταση δικτύων και αντιπλημμυρικά έργα

Σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, καταβλήθηκαν άμεσα κονδύλια για κάλυψη έκτακτων αναγκών, ενώ η υδροδότηση και ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί πλήρως. Επιπλέον, 15 κοινότητες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την προμήθεια γεννητριών μέσω ειδικού σχεδίου.

Όσο αφορά τις υποδομές, εντοπίστηκαν 60 επικίνδυνα σημεία σε υδατορέματα πυρόπληκτων περιοχών, όπου θα γίνουν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας από τον Σεπτέμβριο, με στόχο να ολοκληρωθούν τα πιο κρίσιμα μέχρι τον Οκτώβριο.

Περιβάλλον: έργα αποκατάστασης και νέες φυτεύσεις

Η περιβαλλοντική διάσταση βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο. Το Υπουργείο Γεωργίας έχει καταρτίσει σχέδιο αποκατάστασης, με πρόγραμμα φυτεύσεων 10-20 χιλιάδων δέντρων το φθινόπωρο. Το συνολικό κόστος συντήρησης για τα επόμενα τρία χρόνια μπορεί να φτάσει τα 850 χιλ. ευρώ.

Η άμεση κινητοποίηση και η πρόοδος που καταγράφεται επιβεβαιώνουν τη βαρύτητα που δίνει η Πολιτεία στη στήριξη των πληγέντων. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν ήδη ενισχυθεί, ενώ έργα υποδομών και περιβάλλοντος μπαίνουν σε φάση υλοποίησης. Το βασικό μήνυμα είναι ότι τα γρήγορα αντανακλαστικά του κράτους αποσκοπούν στο να δώσουν ουσιαστική ώθηση στην ανάκαμψη της περιοχής, με στόχο να επανέλθει το συντομότερο δυνατόν σε κανονικούς ρυθμούς ζωής και ανάπτυξης.