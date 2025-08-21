Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΈτοιμος για περιπολία στην Ουάσινγκτον ο Ντόναλντ Τραμπ: Θα βγω με την αστυνομία και τον στρατό
ΔΙΕΘΝΗ

Έτοιμος για περιπολία στην Ουάσινγκτον ο Ντόναλντ Τραμπ: Θα βγω με την αστυνομία και τον στρατό

 21.08.2025 - 22:23
Έτοιμος για περιπολία στην Ουάσινγκτον ο Ντόναλντ Τραμπ: Θα βγω με την αστυνομία και τον στρατό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα, κατά τη διάρκεια μιας ραδιοφωνικής συνέντευξης, πως θα κάνει περιπολία στους δρόμους της Ουάσιγκτον απόψε μαζί με την αστυνομία και τον στρατό, αφού ανέπτυξε στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην πρωτεύουσα της χώρας την περασμένη εβδομάδα.

«Θα βγω έξω απόψε, νομίζω, με την αστυνομία και με τον στρατό, φυσικά», είπε ο Τραμπ σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στη ραδιοφωνική εκπομπή του δημοσιογράφου του Newsmax Τοντ Στάρνες.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε πως επίκεινται οι λεπτομέρειες για τα σχέδια του Τραμπ.

Ο Τραμπ κινητοποίησε χιλιάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς και ομοσπονδιακούς πράκτορες στην πόλη σε μια ασυνήθιστη επίκληση της προεδρικής εξουσίας του, κάνοντας λόγο για ένα κύμα βίαιης εγκληματικότητας.

Αξιωματούχοι της πόλης απέρριψαν αυτόν τον ισχυρισμό, απαντώντας πως τα στατιστικά στοιχεία από τις ομοσπονδιακές και δημοτικές αρχές καταδεικνύουν ότι το βίαιο έγκλημα κατέγραψε σημαντική πτώση έπειτα από μία απότομη αύξηση το 2023.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επισκέφθηκαν χθες στρατεύματα στο Union Station, τον κεντρικό σιδηροδρομικό κόμβο της Ουάσιγκτον, την ώρα που διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί στον χώρο και τους γιουχάιζαν.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσοχή: Εντοπίστηκαν επικίνδυνα προϊόντα στην κυπριακή αγορά - Από παιχνίδια μέχρι πατάκι μπάνιου - Δείτε φωτογραφίες
Έζησε τον απόλυτο τρόμο Έλληνοκύπριος - Μπήκε κατά λάθος κατεχόμενα και τράπηκε σε φυγή στη θέα στρατιωτών
Γνωστός παρουσιαστής στην Κύπρο στο στόχαστρο απατεώνων στα social media – Το ύπουλο σχέδιο και η ανακοίνωση του
Παραμυθένια πρόταση γάμου στη Disneyland – Γνωστή Κύπρια είπε το μεγάλο «ναι» - Εκθαμβωτικό το μονόπετρο – Φωτογραφίες
Συνεχίζεται η «δίκη» των 5 Ε/κ στα κατεχόμενα, παρουσιάστηκε φωτογραφικό υλικό
Τραγωδία στο Κίτι: Έχασε τη ζωή του 31χρονος Ελληνοκύπριος μετά από ατύχημα με αλεξίπτωτο σε παραλία – Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του
Έχασε τη «μάχη» - Πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 59 ετών ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον €1.000.000

 21.08.2025 - 22:05
Επόμενο άρθρο

Οι πυρκαγιές έκαψαν περισσότερα από 10 εκατ. στρέμματα στην ΕE από τις αρχές του 2025 - Το 40% είναι στην Ισπανία

 21.08.2025 - 22:33
Στη Λευκωσία ο Στόκερ: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υποδέχθηκε τον Καγκελάριο της Αυστρίας – Παρακάθησαν σε δείπνο

Στη Λευκωσία ο Στόκερ: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υποδέχθηκε τον Καγκελάριο της Αυστρίας – Παρακάθησαν σε δείπνο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης υποδέχθηκε το βράδυ της Πέμπτης τον Καγκελάριο της Αυστρίας Κριστιάν Στόκερ στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα παρατεθεί δείπνο προς τιμήν του.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στη Λευκωσία ο Στόκερ: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υποδέχθηκε τον Καγκελάριο της Αυστρίας – Παρακάθησαν σε δείπνο

Στη Λευκωσία ο Στόκερ: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υποδέχθηκε τον Καγκελάριο της Αυστρίας – Παρακάθησαν σε δείπνο

  •  21.08.2025 - 20:30
Με ταχύτητα προχωρά η στήριξη των πυρόπληκτων - Άμεσες καταβολές, επιδόματα και έργα αποκατάστασης στις πληγείσες περιοχές

Με ταχύτητα προχωρά η στήριξη των πυρόπληκτων - Άμεσες καταβολές, επιδόματα και έργα αποκατάστασης στις πληγείσες περιοχές

  •  21.08.2025 - 18:59
Σοκ στην παραλία Παρασόλια - Τεκμήρια και μαρτυρίες στο μικροσκόπιο των Αρχών για την θανατηφόρα πτήση

Σοκ στην παραλία Παρασόλια - Τεκμήρια και μαρτυρίες στο μικροσκόπιο των Αρχών για την θανατηφόρα πτήση

  •  21.08.2025 - 21:15
Νετανιάχου: Ξεκινάμε διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Νετανιάχου: Ξεκινάμε διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

  •  21.08.2025 - 21:28
Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον €1.000.000

Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον €1.000.000

  •  21.08.2025 - 22:05
Νέα Κίτρινη Προειδοποίηση: Ξεπερνά τους 40 βαθμούς ο υδράργυρος την Παρασκευή – Ποιες ώρες τίθεται σε ισχύ

Νέα Κίτρινη Προειδοποίηση: Ξεπερνά τους 40 βαθμούς ο υδράργυρος την Παρασκευή – Ποιες ώρες τίθεται σε ισχύ

  •  21.08.2025 - 18:10
Γιώργος Μαζωνάκης: Έλαβε και τυπικά εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο μετά από 6 ημέρες

Γιώργος Μαζωνάκης: Έλαβε και τυπικά εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο μετά από 6 ημέρες

  •  21.08.2025 - 16:58
VIDEO: Τούρκος οπαδός σήκωσε σημαία της ομάδας του με τον Κεμάλ στο Καλλιμάρμαρο

VIDEO: Τούρκος οπαδός σήκωσε σημαία της ομάδας του με τον Κεμάλ στο Καλλιμάρμαρο

  •  21.08.2025 - 18:38

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα