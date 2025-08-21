Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Τάφος πολεμιστών της Λίθινης Εποχής βρέθηκε στη Γαλλία: Ίχνη βασανιστηρίων και τελετουργικών θυσιών

 21.08.2025 - 23:45
Τάφος πολεμιστών της Λίθινης Εποχής βρέθηκε στη Γαλλία: Ίχνη βασανιστηρίων και τελετουργικών θυσιών

Ένα λάκκο με ανθρώπινους σκελετούς που χρονολογείται από την Λίθινη Εποχή εντόπισαν επιστήμονες στη Γαλλία.

Μετά από τουλάχιστον 6.000 χρόνια, οι ερευνητές εντόπισαν τον λάκκο στον οποίο θεωρείται ότι βρίσκονται δεκάδες πολεμιστές που είχαν αιχμαλωτιστεί και βρήκαν τραγικό θάνατο.

Χρονολογούμενοι μεταξύ 4300 και 4150 π.Χ., 82 ανθρώπινοι σκελετοί ανακαλύφθηκαν στους λάκκους, με μερικούς να έχουν το αριστερό χέρι κομμένο ή και τα δύο χέρια διαμελισμένα.

Σε άρθρο τους στο περιοδικό Science, οι επιστήμονες αναφέρουν: «Τα κομμένα άνω άκρα θα αντιπροσώπευαν πολεμικά τρόπαια που αφαιρέθηκαν από το πεδίο της μάχης μετά τη βίαιη σύγκρουση και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στον οικισμό, πιθανώς για περαιτέρω μετατροπή και έκθεση».

Η Δρ. Τερέζα Φερνάντεζ Κρέσπο που εργάστηκε στο πεδίο, δήλωσε στο Live Science ότι τα κάτω άκρα των πολεμιστών είχαν σπάσει για να τους εμποδίσουν να διαφύγουν.

«Πιστεύουμε ότι βασανίστηκαν στο πλαίσιο τελετουργικών θριάμβου ή εορτασμών νίκης που ακολούθησαν μία ή περισσότερες μάχες», δήλωσε.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι είχαν υποστεί «τραύματα από αμβλύ αντικείμενο» ενώ είχαν σημάδια από τρυπήματα στα οστά τους, τα οποία θα μπορούσαν να υποδηλώνουν ότι οι σοροί εκτέθηκαν ως προειδοποίηση.

Τα ίχνη τροφής που βρέθηκαν στα δόντια τους υποδηλώνουν ότι οι βασανισμένοι πολεμιστές μπορεί να προέρχονταν από το Παρίσι. Ωστόσο, τα χημικά στοιχεία που βρέθηκαν στα λείψανά τους υποδηλώνουν ότι η ομάδα μπορεί να είχε μετακινηθεί σε διαφορετικές περιοχές.

Μια άλλη θεωρία που προβάλλουν οι επιστήμονες είναι ότι οι σκελετοί θα μπορούσαν να είναι αποτέλεσμα «συλλογικών τιμωριών ή θυσιών».

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Στη Λευκωσία ο Στόκερ: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υποδέχθηκε τον Καγκελάριο της Αυστρίας – Παρακάθησαν σε δείπνο

Στη Λευκωσία ο Στόκερ: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υποδέχθηκε τον Καγκελάριο της Αυστρίας – Παρακάθησαν σε δείπνο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης υποδέχθηκε το βράδυ της Πέμπτης τον Καγκελάριο της Αυστρίας Κριστιάν Στόκερ στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα παρατεθεί δείπνο προς τιμήν του.

