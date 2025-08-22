Επικίνδυνη στροφή από τον Τραμπ: «Η Ουκρανία πρέπει να επιτεθεί στη Ρωσία» -Οι σκληροί όροι που βάζει ο Πούτιν

Σε ανάρτησή του στο Truth Social την Πέμπτη (21/8), ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προχώρησε σε μια ιδιαίτερα προκλητική τοποθέτηση σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι η χώρα πρέπει να περάσει σε επιθετικές επιχειρήσεις κατά της Ρωσίας.

Ο Τραμπ έγραψε χαρακτηριστικά: «Είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να κερδίσεις έναν πόλεμο χωρίς να επιτεθείς στη χώρα του επιτιθέμενου. Είναι σαν μια ομάδα στον αθλητισμό που έχει υπέροχη άμυνα, αλλά δεν επιτρέπεται να παίξει επιθετικά. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να κερδίσει!».

Υποστήριξε επίσης ότι η στάση της κυβέρνησης Μπάιντεν, η οποία περιόρισε την Ουκρανία σε αμυντικές ενέργειες, δεν απέφερε κανένα αποτέλεσμα και οδήγησε στην τρέχουσα κατάσταση του πολέμου. Παράλληλα, τόνισε ότι εάν ήταν εκείνος πρόεδρος, η σύγκρουση δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ.

Σύμφωνα με το CNN, η στάση του Τραμπ έρχεται σε αντίθεση με τις δηλώσεις που είχε κάνει στο παρελθόν, όταν είχε αντιταχθεί στην αποστολή αμερικανικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία. Στην τοποθέτησή του, ο Τραμπ είχε τονίσει πως η αποστολή τέτοιων όπλων στην Ουκρανία ήταν «τεράστιο λάθος» και θα μπορούσε να κλιμακώσει τον πόλεμο.



Τι συμβολίζει η φωτογραφία που ανάρτησε ο Τραμπ

Το νέο αυτό μήνυμα του Τραμπ, που έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης πίεσης για ειρηνικές διαπραγματεύσεις, εντείνει την ήδη τεταμένη κατάσταση. Η Ρωσία, αν και δεν έχει αποδεχτεί μια συνάντηση κορυφής του Βλάντιμιρ Πούτιν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιμένει πως κάθε υποστήριξη σε επιθέσεις κατά της Ρωσίας συνιστά εχθρική πράξη και θα μπορούσε να προκαλέσει αντίποινα.

Ο Τραμπ ανάρτησε, μάλιστα, φωτογραφία του με τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν, σε μια ενέργεια που πολλοί ερμηνεύουν ως συμβολική και με αναφορές στην ιστορική σύγκρουση της Σοβιετικής Ένωσης με τις ΗΠΑ, η οποία υπογραμμίζει την εικόνα του ως ηγέτη που προσπαθεί να διαπραγματευτεί σκληρά με τη Ρωσία.

Η στροφή Τραμπ και οι επιπτώσεις στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας

Η ανατροπή της στάσης του Τραμπ ενδεχομένως να προκαλέσει νέες εντάσεις στη διεθνή σκηνή. Η Ρωσία, η οποία επανειλημμένα έχει προειδοποιήσει για τις συνέπειες των επιθέσεων σε ρωσικό έδαφος, θα παρακολουθήσει στενά κάθε νέα πολιτική απόφαση των ΗΠΑ.

Ταυτόχρονα, η νέα θέση του μεγιστάνα σε σχέση με τη στρατηγική υποστήριξης της Ουκρανίας αναδεικνύει τη δυσκολία των διεθνών διπλωματικών προσπαθειών για την επίλυση της σύγκρουσης. Όσο η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, περιλαμβανομένων και επιθέσεων σε αμερικανικές εταιρείες, η πίεση για μια συμφωνία φαίνεται να αυξάνεται, αλλά και οι κίνδυνοι κλιμάκωσης του πολέμου είναι εξίσου εμφανείς.

Σύμφωνα με το CNN, η σύγκρουση αυτή δεν φαίνεται να έχει άμεση λύση στον ορίζοντα, και οι τελευταίες δηλώσεις του Τραμπ αποδεικνύουν πως οι παγκόσμιες δυνάμεις συνεχίζουν να παίζουν το δικό τους γεωπολιτικό παιχνίδι, χωρίς καμία σαφή ένδειξη για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η Ουκρανία στον πόλεμο αυτό.

Διπλωματικός «αγώνας δρόμου» για την ειρήνη στην Ουκρανία -Οι «δύο εβδομάδες» του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, έθεσε χθες ως όριο δύο εβδομάδες για να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τις πιθανότητες μιας ειρηνικής συμφωνίας στην Ουκρανία, προαναγγέλλοντας ότι, αν δεν υπάρξει πρόοδος, θα χρειαστεί διαφορετική προσέγγιση. Σε τηλεφωνική συνέντευξή του, δήλωσε ότι σύντομα θα γνωρίζουμε αν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Ο Τραμπ, μετά τις πρόσφατες συναντήσεις του με τους προέδρους Πούτιν και Ζελένσκι, πρότεινε μια διμερή συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών, με τη συμμετοχή και του ίδιου. Παρά τις αρχικές αρνήσεις του Πούτιν, η Ρωσία φέρεται να δείχνει πρόθυμη να συμμετάσχει, αν και δεν έχει ακόμα συμφωνηθεί ο χρόνος και ο τόπος της συνάντησης.

Οι σκληροί όροι του Πούτιν

Στο μεταξύ, ο Ρώσος πρόεδρος θέτει σκληρούς όρους για τον τερματισμό του πολέμου, απαιτώντας από την Ουκρανία να παραδώσει το Ντονμπάς, να αποκηρύξει τη στρατηγική της για ένταξη στο ΝΑΤΟ και να παραμείνει ουδέτερη. Από την άλλη, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για την αποφυγή οποιασδήποτε ουσιαστικής διαπραγμάτευσης, ενώ συνεχείς επιθέσεις σε ουκρανικούς στόχους επιδεινώνουν την κατάσταση.

Οι διεθνείς διαβουλεύσεις και οι προσπάθειες για ειρηνική λύση φαίνεται να βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο, με τον χρόνο να πιέζει...

Πηγή: iefimerida.gr