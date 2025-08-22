Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΕμπρησμός οχημάτων στην Πύλα: Οκτώ μέρες στη φυλακή ο 19χρονος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εμπρησμός οχημάτων στην Πύλα: Οκτώ μέρες στη φυλακή ο 19χρονος

 22.08.2025 - 14:01
Εμπρησμός οχημάτων στην Πύλα: Οκτώ μέρες στη φυλακή ο 19χρονος

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εξέδωσε σήμερα διάταγμα κράτησης οκτώ ημερών εναντίον νεαρού ηλικίας 19 ετών για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με την υπό διερεύνηση υπόθεση εμπρησμού τεσσάρων αυτοκινήτων την προηγούμενη εβδομάδα στην Πύλα.

Συγκεκριμένα διερευνώνται τα αδικήματα της συνομωσίας προς διάπραξη φόνου, συνομωσίας για διάπραξη κακουργήματος, απόπειρας φόνου,  εμπρησμού, παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, κλοπής οχήματος και κλεπταποδοχής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία γύρω στις 4 τα ξημερώματα της Πέμπτης 14 Αυγούστου, σημειώθηκε εμπρησμός τεσσάρων αυτοκινήτων σε υποστατικό γραφείου ενοικιάσεως αυτοκινήτων, που βρίσκεται στον παραλιακό δρόμο Πύλας.

Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν από μέλη της ΑΔΕ και του ΤΑΕ Λάρνακας τα οποία μετέβησαν στη περιοχή, φαίνεται ότι δύο άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο, προσέγγισαν τη σκηνή και έθεσαν φωτιά στα οχήματα αφού τα περιέλουσαν με εύφλεκτο υλικό.

Ο φρουρός ασφαλείας του χώρου ανέφερε στην Αστυνομία ότι άκουσε αριθμό πυροβολισμών χωρίς όμως οποιοδήποτε τραυματισμό, αφού φαίνεται πως δεν ρίχθηκαν εναντίον του.

Ο 19χρονος, κάτοικος Πάφου ο οποίος συνελήφθηκε σήμερα, παρουσιάστηκε το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης για οκτώ μέρες.

Σημειώνεται ότι οι εξεταστές της υπόθεσης παρέλαβαν από την περιοχή κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης το οποίο φαίνεται να κατέγραψε τις κινήσεις των δραστών.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θάνατος 20χρονου στη Λεμεσό: Είχε προηγηθεί χρήση κάνναβης - Τι διερευνά η Αστυνομία
Η Δανάη Παππά έκλεισε τα 29 - Η ανάρτηση για τα γενέθλιά της
Ψάχνουν το γιατί… Αναζητούν απαντήσεις για την πτώση αλεξιπτώτου που σκότωσε τον 31χρονο Αντώνη
Εντυπωσιακό: Κύπριος ισορρόπησε στο κεφάλι του 511 ποτήρια και έσπασε ρεκόρ Γκίνες - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Βίντεο - Viral περιστατικό στη Λεμεσό: Μπέρδεψε το αμάξι του με ξένο - Μπήκε βγήκε και άφησε μέσα την κάρτα του
Θάνατος 31χρονου: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του άτυχου Αντώνη - Τι κατέδειξε

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θάνατος 31χρονου: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του άτυχου Αντώνη - Τι κατέδειξε

 22.08.2025 - 14:01
Επόμενο άρθρο

Η ευχή του Καγκελαρίου Αυστρίας για τερματισμό της διαίρεσης της Κύπρου  

 22.08.2025 - 14:10
Στενότεροι δεσμοί Κύπρου – Αυστρίας: Τουρισμός, εκπαίδευση και ασφάλεια στην ατζέντα - Κοινό όραμα στην ΕΕ

Στενότεροι δεσμοί Κύπρου – Αυστρίας: Τουρισμός, εκπαίδευση και ασφάλεια στην ατζέντα - Κοινό όραμα στην ΕΕ

Στις ταυτόσημες απόψεις Κύπρου και Αυστρίας σε πολλούς τομείς αναφέρθηκαν σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Καγκελάριος της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ, μετά από συνάντηση τους στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του κ. Στόκερ στην Κύπρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στενότεροι δεσμοί Κύπρου – Αυστρίας: Τουρισμός, εκπαίδευση και ασφάλεια στην ατζέντα - Κοινό όραμα στην ΕΕ

Στενότεροι δεσμοί Κύπρου – Αυστρίας: Τουρισμός, εκπαίδευση και ασφάλεια στην ατζέντα - Κοινό όραμα στην ΕΕ

  •  22.08.2025 - 12:34
Η ευχή του Καγκελαρίου Αυστρίας για τερματισμό της διαίρεσης της Κύπρου  

Η ευχή του Καγκελαρίου Αυστρίας για τερματισμό της διαίρεσης της Κύπρου  

  •  22.08.2025 - 14:10
Θάνατος 20χρονου στη Λεμεσό: Είχε προηγηθεί χρήση κάνναβης - Τι διερευνά η Αστυνομία

Θάνατος 20χρονου στη Λεμεσό: Είχε προηγηθεί χρήση κάνναβης - Τι διερευνά η Αστυνομία

  •  22.08.2025 - 12:11
Θάνατος 31χρονου: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του άτυχου Αντώνη - Τι κατέδειξε

Θάνατος 31χρονου: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του άτυχου Αντώνη - Τι κατέδειξε

  •  22.08.2025 - 14:01
Εφιαλτικές στιγμές για τον Μενέλαο: Τον δάγκωσε φίδι και υπέστη θερμοπληξία – Σωτήρια παρέμβαση της Πολιτικής Άμυνας

Εφιαλτικές στιγμές για τον Μενέλαο: Τον δάγκωσε φίδι και υπέστη θερμοπληξία – Σωτήρια παρέμβαση της Πολιτικής Άμυνας

  •  22.08.2025 - 13:01
120.000 μαθητές επιστρέφουν στα θρανία – Σχεδόν πλήρης η στελέχωση, προχωρά η εγκατάσταση κλιματιστικών

120.000 μαθητές επιστρέφουν στα θρανία – Σχεδόν πλήρης η στελέχωση, προχωρά η εγκατάσταση κλιματιστικών

  •  22.08.2025 - 11:32
Γυναικοκτονία στην Πάφο: Στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας ο 53χρονος κατηγορούμενος για τον θάνατο της Ειρήνης

Γυναικοκτονία στην Πάφο: Στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας ο 53χρονος κατηγορούμενος για τον θάνατο της Ειρήνης

  •  22.08.2025 - 10:37
Αγωνία για 4χρονο αγοράκι: Διακομίστηκε διασωληνωμένο σε νοσοκομείο του Ισραήλ - Εντοπίστηκε αναίσθητο σε πισίνα στη Χλώρακα

Αγωνία για 4χρονο αγοράκι: Διακομίστηκε διασωληνωμένο σε νοσοκομείο του Ισραήλ - Εντοπίστηκε αναίσθητο σε πισίνα στη Χλώρακα

  •  22.08.2025 - 10:21

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα