Video: Αυτά τα 7 Labubu πωλήθηκαν για περισσότερα από πολυτελή αυτοκίνητα, τι ξεχωριστό έχουν

Με την έξυπνη, αλεπουδίσια όψη, το μεγάλο «πριονωτό» χαμόγελο και την παιχνιδιάρικη φύση τους, τα Labubu δεν ήταν απλώς μια φιγούρα, αλλά κομμάτι του παραμυθένιου κόσμου του Lung, γεμάτο αλλόκοτους χαρακτήρες όπως ο Tycoco και ο Zimomo.

Από σπάνιο παιχνίδι σε συλλεκτικό κόσμημα: Το φαινόμενο του Blind Box

Με την πάροδο του χρόνου, δημιουργήθηκαν σπάνιες εκδόσεις που έγιναν περιζήτητες συλλεκτικές αξίες με υψηλές τιμές μεταπώλησης. Λόγω των περιορισμένων ποσοτήτων παραγωγής, τα vinyl art toys Labubu θεωρούνται πλέον συλλεκτικά αντικείμενα παγκοσμίως.

Το 2017, η Pop Mart κυκλοφόρησε το πρώτο blind box με Labubu, μια κίνηση που απογείωσε τη φήμη του. Η αίσθηση της «έκπληξης» ενίσχυσε τη συλλεκτική τρέλα, ενώ οι συνεργασίες με γνωστά brands τα ανέδειξαν σε παγκόσμιο φαινόμενο.

Οι 7 πιο ακριβές φιγούρες Labubu

1) Three Wise Labubu

Το σετ «Don’t Hear, Don’t See, Don’t Speak» πωλήθηκε σε δημοπρασία του Sotheby's στο Χονγκ Κονγκ για 25.890 δολάρια, ενώ στο Πεκίνο η τιμή εκτοξεύτηκε στα 70.900 δολάρια, επιβεβαιώνοντας τη ραγδαία άνοδο της αξίας τους.

2) Labubu x Vans Old Skool Vinyl Plush Doll

Συνεργασία με το brand Vans, που συνδύασε streetwear και συλλεκτικά παιχνίδια. Η σπανιότητά του ανέβασε την τιμή μεταπώλησης σε πάνω από 3.500 δολάρια.

3) Sacai x Seventeen x Labubu – Δημοπρασία Pharrell Williams

Μια απρόσμενη συνεργασία με το K-pop συγκρότημα Seventeen και το ιαπωνικό brand Sacai. Η δημοπρασία στο Joopiter.com συγκέντρωσε συνολικά 337.600 δολάρια, με μεμονωμένες φιγούρες να φτάνουν μέχρι τα 31.250 δολάρια.

4) Το μεγάλο καφέ Labubu

Μια γιγαντιαία καφέ φιγούρα Labubu πουλήθηκε για 140.000 δολάρια, αποδεικνύοντας πως το παιχνίδι έχει μετατραπεί σε κορυφαίο αντικείμενο ποπ κουλτούρας και επενδυτικό asset.

5) Life-sized Labubu Doll

Στην Yongle International Auction στο Πεκίνο, μια φιγούρα ύψους 131 εκ. πουλήθηκε για 150.000 δολάρια, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ, αν και η αρχική της τιμή λιανικής δεν ξεπερνούσε τα 900 δολάρια.

6) The Monsters Labubu Best of Luck Vinyl Plush Doll

Μια σπάνια έκδοση της σειράς The Monsters με υψηλή ζήτηση στη δευτερογενή αγορά. Στο StockX η μέση τιμή μεταπώλησης φτάνει τα 980 δολάρια.

7) Labubu Walk by Fortune Figure

Μια φιγούρα που αποδεικνύει πώς τα συλλεκτικά παιχνίδια λειτουργούν ως επενδύσεις. Η τιμή της φτάνει τα 600 δολάρια, με συνεχή ζήτηση σε αγορές όπως το StockX.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr