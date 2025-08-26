Πολιτικό γραφείο ΕΔΕΚ: Άφησαν ανοιχτή την πόρτα στον Α. Αποστόλου – «Εύχομαι όσα ακούγονται να διαψευστούν»

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Αποστόλου δεν παρέστη στο πολιτικό γραφείο στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha «ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνεδρία του Πολιτικού γραφείου, η οποία συγκλήθηκε εκτάκτως με σκοπό να εξετάσουν το θέμα που προέκυψε με τον βουλευτή Λάρνακας, τον Ανδρέα Αποστόλου, σε δηλώσεις του, καθώς ο ίδιος ο κύριος Αποστόλου δεν παρέστη στη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου. Ο ίδιος την περασμένη Κυριακή είχε ανακοινώσει στον προσωπικό του λογαριασμό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αναγκάζεται να αποχωρήσει από το κόμμα.

Ωστόσο, μετά την συνεδρία και στις δηλώσεις του προέδρου της ΕΔΕΚ, του κυρίου Νίκου Αναστασίου, ανέφερε ότι δεν τον έχουν διώξει από το κόμμα. Μάλιστα και στις τελευταίες επαφές που έγιναν μαζί του και όσα ακούγονται ότι ο ίδιος έχει κάνει ήδη επαφές με άλλο πολιτικό κόμμα, ο ίδιος τα διέψευδε. Σύμφωνα με τον κύριο Αναστασίου, και οι πόρτες είναι ανοιχτές και έκανε έκκληση και κάλεσε όλα τα μέλη και στελέχη, ακόμη και τον ίδιο, της ΕΔΕΚ να έρθουν πίσω στο κόμμα αυτές τις δύσκολες ιστορικές, όπως χαρακτήρισε, στιγμές που διέρχεται η ΕΔΕΚ. Οι πόρτες, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, είναι ανοιχτές και θα επιδιώξουν και πάλι μια επικοινωνία με τον κύριο Αποστόλου, ώστε να είναι ο πρώτος ο οποίος θα το πράξει και να επιστρέψει πίσω στο κόμμα».

«Όπως έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του για να αποχωρήσει από την ΕΔΕΚ. Αυτό είναι καθαρή δική του επιλογή και δεν είναι επιλογή είτε της ΕΔΕΚ είτε των συλλογικών οργάνων της ΕΔΕΚ. Οι πόρτες της ΕΔΕΚ παραμένουν ανοιχτές για όλους και καλώ όλα τα στελέχη, τους φίλους, τους υποστηρικτές της ΕΔΕΚ να έρθουν στο κόμμα, να σταθούν δίπλα από το κόμμα αυτές τις δύσκολες ιστορικές στιγμές τις οποίες περνά το Κόμμα. Εύχομαι αυτά τα οποία ακούγονται τις τελευταίες μέρες, ότι δηλαδή ο κύριος Αποστόλου έχει έρθει σε συμφωνία με συγκεκριμένων πολιτικών χώρων, να διαψευστούν και να είναι ο πρώτος ο οποίος θα επιστρέψει στο Κόμμα», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ.]