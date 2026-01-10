Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σφοδρή επίθεση ΑΚΕΛ για το βίντεο: «Κατώτερη των περιστάσεων η στάση Χριστοδουλίδη»

 10.01.2026 - 12:43
Σφοδρή επίθεση ΑΚΕΛ για το βίντεο: «Κατώτερη των περιστάσεων η στάση Χριστοδουλίδη»

Με έντονο και αιχμηρό λόγο τοποθετήθηκε το ΑΚΕΛ για τις εξελίξεις γύρω από το βίντεο που έχει προκαλέσει πολιτικό σάλο. Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα της αντιπολίτευσης στρέφεται ευθέως κατά του Νίκου Χριστοδουλίδη, κάνοντας λόγο για σοβαρά ζητήματα θεσμικής διαπλοκής και καλώντας τους αρμόδιους θεσμούς να επιληφθούν άμεσα της υπόθεσης.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ:

«Η αντίδραση του Προέδρου είναι απαράδεκτη και κατώτερη των περιστάσεων

Η αντίδραση του Προέδρου της Δημοκρατίας για όσα περιλαμβάνονται στο video είναι απογοητευτική και κατώτερη των περιστάσεων. Αντί να βγει μπροστά να δώσει πειστικές απαντήσεις και να αναλάβει την ευθύνη, αντί να βγει μπροστά και να ζητήσει από τους αρμόδιους θεσμούς και αρχές να επιληφθούν των τεράστιων ζητημάτων που προκύπτουν, προσπαθεί να συγκαλύψει την όλη κατάσταση θεσμικής διαπλοκής και διαφθοράς που υπάρχει. Αυτή η στάση του Προέδρου καθιστά τις πολιτικές του ευθύνες ακόμα μεγαλύτερες.

Ο Πρόεδρος ζητά στοιχεία. Μα τα στοιχεία είναι μπροστά του, τα βλέπει ολόκληρη η κοινωνία. Μόνο ο ίδιος και οι συνεργάτες του καμώνονται ότι δεν τα βλέπουν. Βρίσκονται στο βίντεο, εκστομίζονται από τον διευθυντή του Γραφείου του και από ένα στενό συνεργάτη του που μιλά απευθείας μαζί του.

Ο Πρόεδρος και οι συνεργάτες του προσπαθούν να μετατοπίσουν το θέμα από το περιεχόμενο του video στην προέλευσή του. Ανεξαρτήτως προέλευσής του τα όσα λένε οι πρωταγωνιστές δεν αλλάζουν. Αν δε κάποιες δυνάμεις ή δάκτυλοι επιχειρούν να πλήξουν την Κύπρο, η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη με τις πρακτικές διαπλοκής και διαφθοράς που εφαρμόζει αφήνει τη χώρα μας εκτεθειμένη και απροστάτευτη.

Το ΑΚΕΛ δεν πρόκειται να αφήσει το θέμα να κλείσει. Θα συνεχίσει την προσπάθεια εντός και εκτός Βουλής να βγουν όλα στο φως, να σπάσουν τα αποστήματα της διαφθοράς, να τερματιστούν μηχανισμοί και πρακτικές οι οποίες συντηρούν και τροφοδοτούν τη διαπλοκή και τη διαφθορά.

Ήδη, έχουμε καλέσει τον Γενικό Εισαγγελέα, την Αρχή κατά της Διαφθοράς και τις διωκτικές αρχές να δράσουν αμερόληπτα, αντικειμενικά και γρήγορα, όπως άλλωστε ορίζουν οι εξουσίες και οι αρμοδιότητές τους. Αυτοί οι θεσμοί καλούνται να αποδείξουν τον εαυτό τους και να πείσουν την κοινωνία ότι ανεξαρτήτως ποιοι εμπλέκονται στο φοβερό σκάνδαλο που αποκαλύπτεται στο video ότι θα λειτουργήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Το ΑΚΕΛ έχει καταθέσει πρόταση Νόμου για κατάργηση του Ταμείου που διαχειρίζεται η σύζυγος του Προέδρου και έχει επίσης εγγράψει θέμα προς συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών.»

Σε δημόσια τοποθέτηση με σαφείς αιχμές και προειδοποιήσεις προχώρησε ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, αναφερόμενος στη διαρροή του επίμαχου βίντεο που προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις και δημόσια συζήτηση τις τελευταίες ημέρες.

