Ανοίγει «πόλεμο» ο Νικόλας για τα μάτια του Αποστόλου

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «T», το ραντεβού μεταξύ Παπαδόπουλου και Αποστόλου έκλεισε ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρίστος Σενέκης και πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο της Πάφου. Παρόλο που το τελικό deal για την ένταξη του Αποστόλου στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ για τις βουλευτικές του 2026 στη Λάρνακα, δεν έχει ακόμα κλειδώσει, οι αντιδράσεις εντός του κόμματος έχουν ήδη ξεκινήσει.

Πηγές από το ΔΗΚΟ αναφέρουν πως, αν τελικά κλειδώσει η συμφωνία, κάποια ηγετικά στελέχη είναι έτοιμα να ανοίξουν «πόλεμο» κατά της επιλογής Παπαδόπουλου. Η πρώτη αντίδραση δεν άργησε να έρθει: Ο βουλευτής Λάρνακας Χρίστος Ορφανίδης, σε πρόσφατη ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ξεκαθάρισε ότι «κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει». Το μήνυμα που φεύγει από συγκεκριμένα στελέχη του ΔΗΚΟ, είναι πως το κεφάλαιο Αποστόλου, δεν είναι υπόθεση του Νικόλα.

Με τις εξελίξεις να τρέχουν, η ΕΔΕΚ κινείται μεταξύ απολογισμού και αποσυσπείρωσης, ενώ το ΔΗΚΟ φαίνεται να μπαίνει σε μια περίοδο εσωτερικών αναταράξεων – και μάλιστα, πριν καν φτάσει ο Αποστόλου στο κατώφλι του.

