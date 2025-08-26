Ecommbx
ΠΑΡΑ-THEMA

Ανοίγει «πόλεμο» ο Νικόλας για τα μάτια του Αποστόλου

 26.08.2025 - 14:21
Ανοίγει «πόλεμο» ο Νικόλας για τα μάτια του Αποστόλου

Την ώρα που το πολιτικό γραφείο της ΕΔΕΚ ετοιμάζεται για την έκτακτη σύσκεψη στις 18:00 σήμερα το απόγευμα, με μοναδικό θέμα στην ατζέντα την αποχώρηση του βουλευτή Λάρνακας Ανδρέα Αποστόλου – ο οποίος καταγγέλλει ότι εκδιώχθηκε από το κόμμα και είναι αμφίβολο αν θα παραστεί ενώπιον του συλλογικού οργάνου– φαίνεται πως οι συζητήσεις με τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο, βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «T», το ραντεβού μεταξύ Παπαδόπουλου και Αποστόλου έκλεισε ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρίστος Σενέκης και πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο της Πάφου. Παρόλο που το τελικό deal για την ένταξη του Αποστόλου στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ για τις βουλευτικές του 2026 στη Λάρνακα, δεν έχει ακόμα κλειδώσει, οι αντιδράσεις εντός του κόμματος έχουν ήδη ξεκινήσει.

Πηγές από το ΔΗΚΟ αναφέρουν πως, αν τελικά κλειδώσει η συμφωνία, κάποια ηγετικά στελέχη είναι έτοιμα να ανοίξουν «πόλεμο» κατά της επιλογής Παπαδόπουλου. Η πρώτη αντίδραση δεν άργησε να έρθει: Ο βουλευτής Λάρνακας Χρίστος Ορφανίδης, σε πρόσφατη ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ξεκαθάρισε ότι «κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει». Το μήνυμα που φεύγει από συγκεκριμένα στελέχη του ΔΗΚΟ, είναι πως το κεφάλαιο Αποστόλου, δεν είναι υπόθεση του Νικόλα.

Με τις εξελίξεις να τρέχουν, η ΕΔΕΚ κινείται μεταξύ απολογισμού και αποσυσπείρωσης, ενώ το ΔΗΚΟ φαίνεται να μπαίνει σε μια περίοδο εσωτερικών αναταράξεων – και μάλιστα, πριν καν φτάσει ο Αποστόλου στο κατώφλι του.

ΕΓ

Ανασχηματισμός στον…πάγο μέχρι νεωτέρας-  Οι σκέψεις του ΠτΔ και οι πιέσεις

Ανασχηματισμός στον…πάγο μέχρι νεωτέρας-  Οι σκέψεις του ΠτΔ και οι πιέσεις

«Ο χρόνος δεν έχει ακόμη ωριμάσει», αναφέρουν πηγές από το Προεδρικό, σχετικά με τον ανασχηματισμό που υπάρχει στην περιρρέουσα εδώ και μήνες.

