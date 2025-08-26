10 πράγματα που μπορείς να κάνεις με το παιδί σου πριν ανοίξουν τα σχολεία

Πριν όμως μπείτε και πάλι στη ρουτίνα με ξυπνητήρια, διαβάσματα και δραστηριότητες, είναι η ιδανική ευκαιρία να περάσεις χρόνο με το παιδί σου με τρόπους που θα του μείνουν αξέχαστοι.

Δεν χρειάζεται ούτε μεγάλο budget ούτε περίπλοκες ιδέες. Μικρές, καθημερινές στιγμές είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά.

Πήγαινε μια τελευταία καλοκαιρινή βόλτα στη θάλασσα

Η θάλασσα είναι πάντα πηγή χαράς και χαλάρωσης. Ακόμα κι αν δε μπορείτε να κάνετε διακοπές, μια μονοήμερη βόλτα στην παραλία θα γεμίσει τις μπαταρίες όλων.

Οργανώστε ένα οικογενειακό πικ νικ

Ένα πάρκο, λίγες λιχουδιές, ένα σεντόνι και παιχνίδια είναι αρκετά. Το πικ νικ προσφέρει χαρά, ελευθερία και αφορμή για συζητήσεις που δεν προλαβαίνετε να κάνετε στην καθημερινότητα.

Διάβασε μαζί του ένα βιβλίο

Το διάβασμα πριν ανοίξουν τα σχολεία βοηθά το παιδί να μπει σε ρυθμό, αλλά με έναν πιο χαλαρό τρόπο. Διάλεξε μια ιστορία που θα το ενθουσιάσει και μοιραστείτε μαζί τον χρόνο αυτό.

Παίξτε επιτραπέζια παιχνίδια

Μια βραδιά αφιερωμένη στα επιτραπέζια μπορεί να φέρει πολλά γέλια, συνεργασία και αυτό που λέμε bonding. Είναι ιδανική αφορμή για να αφήσει στην άκρη λίγο το tablet (και μη πεις ότι δεν του δίνεις).

Μαγείρεψε μαζί του

Τα παιδιά αγαπούν να συμμετέχουν σχεδόν στα πάντα. Διάλεξε μια απλή συνταγή, άφησέ το να πειραματιστεί και φτιάξτε μαζί ένα γεύμα. Το αποτέλεσμα δεν έχει σημασία όσο η εμπειρία.

Επισκεφθείτε ένα μουσείο ή έναν ζωολογικό κήπο

Μια εκπαιδευτική βόλτα μπορεί να είναι διασκεδαστική και να ανοίξει ορίζοντες. Θα έχετε την ευκαιρία να συζητήσετε για πράγματα που δεν προλαβαίνετε στην καθημερινότητα.

Οργανώστε μια βραδιά σινεμά στο σπίτι

Διάλεξε μια ταινία που αγαπάτε και οι δύο, ετοίμασε ποπ κορν και χαμηλώστε τα φώτα. Θα είναι μια εμπειρία που θυμίζει σινεμά αλλά με περισσότερη θαλπωρή.

Γράψτε μαζί μια λίστα στόχων για τη νέα σχολική χρονιά

Μπορεί να είναι απλά πράγματα, όπως «να διαβάζω πιο οργανωμένα» ή «να συμμετέχω περισσότερο στην τάξη». Αυτό δίνει στο παιδί αίσθηση προετοιμασίας και κίνητρο.

Κανονίστε μια μέρα με φίλους

Λίγες ώρες με τους φίλους του πριν ξεκινήσει το σχολείο είναι πάντα μια καλή ιδέα. Η τελευταία αυτή συνάντηση θα γεμίσει χαρά και θα κρατήσει την καλοκαιρινή διάθεση ζωντανή.

Ζήστε μια μέρα χωρίς πρόγραμμα

Αφήστε το ρολόι στην άκρη. Κάντε ό,τι σας έρθει εκείνη τη στιγμή. Μερικές φορές, οι πιο αυθόρμητες μέρες μένουν περισσότερο στη μνήμη.

Μια όμορφη μετάβαση

Η αρχή της σχολικής χρονιάς δεν χρειάζεται να είναι αγχωτική. Όσο περισσότερο συνδυάσεις τον χρόνο σου με το παιδί με στιγμές χαράς, τόσο πιο ομαλά θα γίνει η μετάβαση στη νέα καθημερινότητα.

Δεν έχει σημασία πόσο μεγάλα ή μικρά είναι αυτά που θα κάνετε μαζί, αλλά το ότι θα τα ζήσετε παρέα. Στο τέλος της μέρας, αυτές οι στιγμές είναι που χτίζουν τις πιο δυνατές και όμορφες αναμνήσεις αναμνήσεις.

